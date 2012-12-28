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сегодня, 08:31
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Избили, вывезли в другой район и сняли со счета 326 000: задержаны четверо грабителей

Полицейские раскрыли крупное ограбление, задержанным от 17 до 22 лет.

В Липецке по подозрению в ограблении 21-летнего парня задержаны четверо неработающих жителей города в возрасте от 17 до 22 лет. Задержание проводилось полицейскими при силовой поддержке СОБР «Феникс» управления Росгвардии.

В ночь на 8 декабря в подъезде на улице Бехтеева 21-летний липчанин поссорился с группой молодых людей. Во время драки из его кармана выпал сотовый телефон. 

«Обнаружив пропажу, он вернулся на место инцидента, где его избили и, посадив в автомобиль, вывезли в другой район города. Узнав у него пин-код, злоумышленники воспользовались похищенным сотовым телефоном и через банковское приложение сняли с его счета 326 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. 

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Все четверо задержанных арестованы на время следствия. 

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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
дед
30 минут назад
Осудить на полную катушку, и суд показать по ТВ. Пусть другие "крутые" задумаются.
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Мария
7 минут назад
У нас могут посадить многодетную мать с грудным ребенком за то, что шампунь и кофе украла. А этим сейчас максимум условное.
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гость
39 минут назад
у нас чиновники будут наводить порядок или нет? если б они получали зарплату прожиточного минимума.а премию за проделанную работу то и жить стало бы спокойнее
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Сармат
44 минуты назад
Через сво отмоются, а несовершеннолетний свидетелем пойдёт
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vlad
47 минут назад
А что вы хотите? По ТВ реклама пива с оговоркой 0% алк. и заставки о вреде курения с замыливанием кадров в фильмах. Раньше такой провокации не было. Дети всё понимают, но, как известно, запретный плод сладок.
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vlad
53 минуты назад
Не говоря про интернет, включите ТВ - по каждому каналу насилие и стрельба. Чему учиться? Даже "борьба" на ТВ сводится к пиву 0% алк. и замыливанию курящих, провоцируя детей и не задаваясь вопросом, что запретный плод сладок.
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Викторм
сегодня, 10:27
Нет, ну как можно было так в лужу сесть? Гангстеры. Еще, наверное, щеки надували, какие они крутые. Теперь сопли по нарам размазывают.
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горожанин
сегодня, 10:11
опять на бехтеева, гетто местное чтоли
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Что ж
сегодня, 10:06
В монастырь на перевоспитание
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Нам
сегодня, 10:06
говорят ,в России почти нулевая безработица , а этих считали или нет ?
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90е, говорите?
сегодня, 08:53
Вот и подросли детишки...
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