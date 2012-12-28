Избили, вывезли в другой район и сняли со счета 326 000: задержаны четверо грабителей

Полицейские раскрыли крупное ограбление, задержанным от 17 до 22 лет.



В Липецке по подозрению в ограблении 21-летнего парня задержаны четверо неработающих жителей города в возрасте от 17 до 22 лет. Задержание проводилось полицейскими при силовой поддержке СОБР «Феникс» управления Росгвардии.В ночь на 8 декабря в подъезде на улице Бехтеева 21-летний липчанин поссорился с группой молодых людей. Во время драки из его кармана выпал сотовый телефон.«Обнаружив пропажу, он вернулся на место инцидента, где его избили и, посадив в автомобиль, вывезли в другой район города. Узнав у него пин-код, злоумышленники воспользовались похищенным сотовым телефоном и через банковское приложение сняли с его счета 326 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Все четверо задержанных арестованы на время следствия.