Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
Бывший руководитель елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы оштрафован на три миллиона рублей за взятки
Трое мужчин арестованы по подозрению в десяти эпизодах неправомерного оборота банковских карт
Происшествия
4302
сегодня, 08:31
20
Избили, вывезли в другой район и сняли со счета 326 000: задержаны четверо грабителей
Полицейские раскрыли крупное ограбление, задержанным от 17 до 22 лет.
В ночь на 8 декабря в подъезде на улице Бехтеева 21-летний липчанин поссорился с группой молодых людей. Во время драки из его кармана выпал сотовый телефон.
«Обнаружив пропажу, он вернулся на место инцидента, где его избили и, посадив в автомобиль, вывезли в другой район города. Узнав у него пин-код, злоумышленники воспользовались похищенным сотовым телефоном и через банковское приложение сняли с его счета 326 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Все четверо задержанных арестованы на время следствия.
0
2
20
3
3
Комментарии (20)