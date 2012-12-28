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Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Происшествия
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сегодня, 07:01
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В 7 утра в Липецке завыла сирена - ракетная опасность
Утро началось не с кофе.
Липчан призывают сохранять спокойствие и по возможности находиться в укрытиях.
Ракетную опасность объявляли и вчера вечером около 23 часов, правда, действовала она всего 10 минут, а всего за вчерашний день ракеты угрожали региону четырежды.
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