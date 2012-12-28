В 7 утра в Липецке завыла сирена - ракетная опасность

Утро началось не с кофе.

На всей территории Липецкой области объявлена ракетная опасность.Липчан призывают сохранять спокойствие и по возможности находиться в укрытиях.Ракетную опасность объявляли и вчера вечером около 23 часов, правда, действовала она всего 10 минут, а всего за вчерашний день ракеты угрожали региону четырежды.