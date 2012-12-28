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12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Происшествия
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сегодня, 12:29
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12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Речь идёт о событиях 2024 года.
Его 24-летний приятель, который также участвовал в организации беспорядков и непосредственно в самом нападении, получил 8 лет строгого режима. Также
в доход государства конфискован автомобиль, использованный при совершении преступления.
Об этой истории мы рассказывали. К попытке организации массовых беспорядков привели события 10 сентября 2024 года. Тогда между участниками конфликта произошла драка, затем разборки между враждующими сторонами продолжились и вышли на массовый уровень.
Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, 38-летний мужчина попытался организовать массовые беспорядки, а его друг согласился принять участие в их организации и непосредственно в самом нападении. Подсудимые предложили своим знакомым присоединиться к нападению, такие призывы также распространялись в соцсети. Уже на следующий день удалось собрать для участия в беспорядках не менее 100 местных жителей, которые были вооружены палками, дубинками, битами, кастетами и колюще-режущими предметами. Но массовые беспорядки были предотвращены полицией.
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