В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Общество
124
сегодня, 07:22
У тербунца нашли 333 грамма марихуаны
А это уже крупный размер.
«Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков выявили факт незаконного хранения наркотического средства растительного происхождения в крупном размере. Марихуану нашли в ходе проверки в домовладении. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ», – сообщает областное управление МВД.
Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
0
0
0
0
0
Комментарии