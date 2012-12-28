У тербунца нашли 333 грамма марихуаны

А это уже крупный размер.

У 37-летнего жителя села Новосильское Тербунского округа полицейские нашли 333,2 грамма марихуаны.«Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков выявили факт незаконного хранения наркотического средства растительного происхождения в крупном размере. Марихуану нашли в ходе проверки в домовладении. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ», – сообщает областное управление МВД.Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.