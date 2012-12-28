В Липецкой области туман и до -9

Существенных осадков не ожидается.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-4 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью — от -10 до -15 градусов, днем — от -4 до -9 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ночью на улице от - 11 до -13 градусов, днем – от -5 до -7.День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 31 градус мороза.