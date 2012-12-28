Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Погода в Липецке
447
сегодня, 17:00
1
В Липецкой области туман и до -9
Существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-4 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью — от -10 до -15 градусов, днем — от -4 до -9 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ночью на улице от - 11 до -13 градусов, днем – от -5 до -7.
День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 31 градус мороза.
2
1
0
3
3
Комментарии (1)