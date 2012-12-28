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В пять раз больше обычного долга: кто берёт рассрочку на капремонт в Липецкой области
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сегодня, 10:36

В пять раз больше обычного долга: кто берёт рассрочку на капремонт в Липецкой области

Типичный должник по взносам на капитальный ремонт должен 3–5 тысяч рублей. Это примерно каждый пятнадцатый из 400 тысяч абонентов региона. Но за рассрочкой в Фонд капремонта приходят те, у кого сумма в разы больше.

С начала 2026 года рассрочку оформили 56 жителей на сумму 1,6 млн рублей, то есть в среднем около 20 тысяч на человека. Такие суммы больше обычного долга, как правило, они копятся месяцами.

«В октябре Фонд направил 6,5 тысячи досудебных претензий собственникам с долгом от 10 тысяч рублей. После их получения некоторые жители принимали решение об оплате либо оформлении рассрочки», — отметил начальник отдела претензионно-исковой работы ФКР Липецкой области Екатерина Бакулина.

Рассрочка может быть предоставлена на срок до года и охватывает как накопленную задолженность, так и текущие начисления. График платежей согласовывается с каждым собственником отдельно.

Оформить её можно в ФКР Липецкой области (г. Липецк, ул. Толстого, д. 1), центрах «Мои документы» и онлайн:

1. Отправить заявку на info@kapremont48.ru или заполнить форму в разделе «Рассрочка платежа» на главной странице сайта kapremont48.ru.

2. Приложить паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение.

3. Получить подписанные документы можно по электронной почте.

Цель — не взыскать долг любой ценой, а решить вопрос в досудебном порядке. Для собственника это возможность избежать судебных расходов, для Фонда — собрать денежные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Проверить состояние расчётов можно тремя способами:

- в самой квитанции;

- по телефону 8 (4742) 37-01-66;

- в «Личном кабинете» на сайте Фонда.
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