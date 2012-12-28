В пять раз больше обычного долга: кто берёт рассрочку на капремонт в Липецкой области

Типичный должник по взносам на капитальный ремонт должен 3–5 тысяч рублей. Это примерно каждый пятнадцатый из 400 тысяч абонентов региона. Но за рассрочкой в Фонд капремонта приходят те, у кого сумма в разы больше.



