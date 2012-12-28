Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Общество
Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Ветер в Липецке достигал скорости 24 м/с
Погода в Липецке
Ветер не утихнет, возможны дождь и мокрый снег
Погода в Липецке
«Хендай» наехал на бетонное ограждение посередине дороги
Происшествия
Областное управление сельского хозяйства возглавила советник губернатора Екатерина Маркова
Общество
«Маленькие все пришли»
Общество
Присяжные огласили вердикт обвиняемому в двойном убийстве 33-летнему Ивану Николаеву
Происшествия
В Хлевенском районе cгорела фура c бытовой техникой
Происшествия
Читать все
С начала нового года липецких водителей будут втрое чаще штрафовать за парковку на газонах
Общество
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали овощи и молочные продукты, подешевели крупы
Экономика
Липчанин отсудил за два шкафа 153 тысячи рублей
Общество
В Хлевенском районе cгорела фура c бытовой техникой
Происшествия
Температурные качели: в Липецкой области снова резко потеплеет до +11
Погода в Липецке
Липчанина обманули на 150 000 рублей, пообещав вернуть вдвое больше в аэропорту
Происшествия
Присяжные огласили вердикт обвиняемому в двойном убийстве 33-летнему Ивану Николаеву
Происшествия
Ветер не утихнет, возможны дождь и мокрый снег
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельлефы на мосту
Общество
Сотрудниц НЛМК наградили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Читать все
Общество
206
39 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельлефы на мосту

Сегодня, 22 ноября, спасатели и коммунальщики ликвидировали последствия сильного ветра, мэрия сообщила о желании закупить еще три комплекса «Дозор», с помощью которых штрафуют водителей, паркующихся на газонах, и на пилоны горбатого моста вернули барельефы.

Сильный ветер, который погулял над Липецкой областью, его порывы достигали 24 м/с, оствил без света и воды жителей Сырского Рудника. Аварийные отключения электроэнергии произошло в Сселках на улице Мартынова, где дерево упало на провода и на улице Привокзальной в Казинке. На улице Свиридова  ветром разбило стекло остановки. Как обычно упало немало деревьев. От них пострадали как минимум два автомобиля. 

 В Ельце произошло пять аварйиных отключений электричества.


«Со Стеллы героям космоса на 11-м районе листы посрывало», — сообщила Лена.

«Думал стеклопакет сдует. Жесть», — поделился впечатлениями Жесть.

«Вот это остановки. Раньше от непогоды укравались в них, а теперь остановка сама ставит под угрозу здоровье и жизнь человека. Неужели металла в металлургическом городе не стало?» — спросила Нервная мать.

«А что у нас в городе сделали для практичности и безопасности?» — поинтересовалась Липа.

Накануне, кстати, мэры Липецка Роман Ченцов и Ельца Евгений Боровских разрешили детям не ходить в школы и садики. Точнее, родители должны были решить, отпускать детей во время сильного ветра или нет. Судя по всему, дети ветра не испугались, поблажками почти никто не воспользовался.

«Ой ветра какого-то испугались. Я помню, мы в 30 градусный мороз ходили», — написала Грэтта.

Чиноновники решили осложнить жизнь любителям парковаться на газонах. В Липецке готовят изменения в статью регионального КоАП об увеличении суммы штрафа за повторные нарушения правил благоустройства.

Мэрия собирается использовать еще три комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил благоустройства «Дозор», которые хорошо зарекомендавали себя в борьбе с нарушителями. С апреля этого года с помощью «Дозора» выявлено 4 000 случаев парковки на газонах, детских и спортивных площадках.

На пилоны горбатого моста сегодня вешали барельефы. Это реплики, сделанные в 80-е годы прошлого века, когда ремонтировлаи переправу. Оригиналы еще тогда пришли в негодность. Их автор — герой Первой мировой войны и председатель Липецкого исполкома Советов, скульптор-самородок Матвей Шаталов.



Внимательный читатель GOROD48 Александр сообщил, что нижние барельефы развернули на 45°. Раньше они висели по-другому.



Фото: Яндекс-карты



В мэрии заявили, что это была примерка барельефов, в понедельник их закрепят окончательно.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,  от +8 до +10 градусов. Это близко к максимальным значениям за всю историю метеонаблюдений. День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда столбиики термометров поднялись до +12 градусов. Холоднее всего было 23 ноября 1998 года — 24 градусов мороза.

Но расслабляться не стоит, спасатели предупредили, что сильный ветер продолжит дуть все выходные, а в субботу будет еще и лить дождь, выпадет мокрый снег.
вечЁрка
ветер
парковка
барельефы
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Олух
22 минуты назад
В мэрии заявили, что это была примерка барельефов, в понедельник их закрепят окончательно.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru