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Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельлефы на мосту
Общество
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39 минут назад
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Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельлефы на мосту
Сегодня, 22 ноября, спасатели и коммунальщики ликвидировали последствия сильного ветра, мэрия сообщила о желании закупить еще три комплекса «Дозор», с помощью которых штрафуют водителей, паркующихся на газонах, и на пилоны горбатого моста вернули барельефы.
В Ельце произошло пять аварйиных отключений электричества.
«Со Стеллы героям космоса на 11-м районе листы посрывало», — сообщила Лена.
«Думал стеклопакет сдует. Жесть», — поделился впечатлениями Жесть.
«Вот это остановки. Раньше от непогоды укравались в них, а теперь остановка сама ставит под угрозу здоровье и жизнь человека. Неужели металла в металлургическом городе не стало?» — спросила Нервная мать.
«А что у нас в городе сделали для практичности и безопасности?» — поинтересовалась Липа.
Накануне, кстати, мэры Липецка Роман Ченцов и Ельца Евгений Боровских разрешили детям не ходить в школы и садики. Точнее, родители должны были решить, отпускать детей во время сильного ветра или нет. Судя по всему, дети ветра не испугались, поблажками почти никто не воспользовался.
«Ой ветра какого-то испугались. Я помню, мы в 30 градусный мороз ходили», — написала Грэтта.
Чиноновники решили осложнить жизнь любителям парковаться на газонах. В Липецке готовят изменения в статью регионального КоАП об увеличении суммы штрафа за повторные нарушения правил благоустройства.
Мэрия собирается использовать еще три комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил благоустройства «Дозор», которые хорошо зарекомендавали себя в борьбе с нарушителями. С апреля этого года с помощью «Дозора» выявлено 4 000 случаев парковки на газонах, детских и спортивных площадках.
На пилоны горбатого моста сегодня вешали барельефы. Это реплики, сделанные в 80-е годы прошлого века, когда ремонтировлаи переправу. Оригиналы еще тогда пришли в негодность. Их автор — герой Первой мировой войны и председатель Липецкого исполкома Советов, скульптор-самородок Матвей Шаталов.
Внимательный читатель GOROD48 Александр сообщил, что нижние барельефы развернули на 45°. Раньше они висели по-другому.
Фото: Яндекс-карты
В мэрии заявили, что это была примерка барельефов, в понедельник их закрепят окончательно.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +8 до +10 градусов. Это близко к максимальным значениям за всю историю метеонаблюдений. День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда столбиики термометров поднялись до +12 градусов. Холоднее всего было 23 ноября 1998 года — 24 градусов мороза.
Но расслабляться не стоит, спасатели предупредили, что сильный ветер продолжит дуть все выходные, а в субботу будет еще и лить дождь, выпадет мокрый снег.
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