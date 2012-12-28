Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельлефы на мосту

Сегодня, 22 ноября, спасатели и коммунальщики ликвидировали последствия сильного ветра, мэрия сообщила о желании закупить еще три комплекса «Дозор», с помощью которых штрафуют водителей, паркующихся на газонах, и на пилоны горбатого моста вернули барельефы.