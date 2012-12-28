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сегодня, 18:23

В районе Тракторного, поселке Заречье и Ссёлках отключат холодную воду

Первые отключения холодной воды 4 июля начнутся уже в полночь — причиной неудобств для жителей частного сектора Тракторного и Заречья, а также части Ссёлок станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 00:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков Спортивного, 1-го Лесного, 2-ого Лесного, Линейного, 2-ого Моторного, Моторного, Театрального, 2-ого Театрального, Садового, 2-ого Садового, в селе Ссёлки: на улицах Ленина (дома №№ 1-60), Набережной, Пушкина.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
4 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 24, 24/1 по улице Циолковского, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина, на улицах ново-Весовой, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Смирнова, Механизаторов, в садоводчестве «Ударник». 

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