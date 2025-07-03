Поговорили и решили. Жители домов 67 и 69 по Стаханова встретились с Сергеем Евсеевым

Вчера 2 июля директор НЛМК по климату и экологии Сергей Евсеев отвечал на вопросы жителей 29-го микрорайона на встрече во дворе домов 67 и 69 по улице Стаханова. Большинство вопросов касались благоустройства и развития территории.

Жительница 67-го дома по улице Стаханова Светлана попросила помочь со скамейкой, урной и заборчиком, которым нужно огородить палисадник и цветник. Евсеев рассказал, что скамейку волонтеры фонда «Милосердие» поставят уже на этой неделе, а урна и леерное ограждение скорее всего тоже появятся в ближайшее время.— Из своего опыта скажу, что металлурги — самые обязательные люди. Не бросают слов на ветер, делают, что обещают, — заметил директор управляющей компании «Содружество» Вадим Глотов.Светлана же пригласила Сергея Евсеева и директора «Содружества» на чай, который она заваривает с лесными травами, собранными лично.Затем Сергей Евсеев рассказал, что Фонд «Милосердие» выделил 29-му микрорайону 10 скамеек. И на этой неделе будет определено, где их установят.Отдельно Евсеев остановился на городских программах, позволяющих благоустроить детские и спортивные площадки:— Для обновления оборудования площадок нужны решения или Совета дома, или двух третей его жителей — на участие в программе «Мой двор». Только надо понимать, что из-за охранных зон коммунальных сетей не везде можно сделать все, что хочется.Директор «Содружества» добавил, что все новое имущество нужно взять на баланс дома, который заявился в эту программу.— Все решаемо. Если вы хотите значительно преобразовать свой двор по программе «Мой двор» лучше действовать сообща, готовить заявку сразу от двух или трех соседних домов, – резюмировал Сергей Евсев.