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Общество
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23 минуты назад
Поговорили и решили. Жители домов 67 и 69 по Стаханова встретились с Сергеем Евсеевым
Вчера 2 июля директор НЛМК по климату и экологии Сергей Евсеев отвечал на вопросы жителей 29-го микрорайона на встрече во дворе домов 67 и 69 по улице Стаханова. Большинство вопросов касались благоустройства и развития территории.
— Из своего опыта скажу, что металлурги — самые обязательные люди. Не бросают слов на ветер, делают, что обещают, — заметил директор управляющей компании «Содружество» Вадим Глотов.
Светлана же пригласила Сергея Евсеева и директора «Содружества» на чай, который она заваривает с лесными травами, собранными лично.
Затем Сергей Евсеев рассказал, что Фонд «Милосердие» выделил 29-му микрорайону 10 скамеек. И на этой неделе будет определено, где их установят.
Отдельно Евсеев остановился на городских программах, позволяющих благоустроить детские и спортивные площадки:
— Для обновления оборудования площадок нужны решения или Совета дома, или двух третей его жителей — на участие в программе «Мой двор». Только надо понимать, что из-за охранных зон коммунальных сетей не везде можно сделать все, что хочется.
Директор «Содружества» добавил, что все новое имущество нужно взять на баланс дома, который заявился в эту программу.
— Все решаемо. Если вы хотите значительно преобразовать свой двор по программе «Мой двор» лучше действовать сообща, готовить заявку сразу от двух или трех соседних домов, – резюмировал Сергей Евсев.
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