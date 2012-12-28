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Для пострадавших от атаки БПЛА открыты «горячие линии» психологической и правовой помощи
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33 минуты назад

Для пострадавших от атаки БПЛА открыты «горячие линии» психологической и правовой помощи

Об открытии «горячих линий» сообщила областная прокуратура и администрация Ельца.

В Ельце специальные службы приступили к работе на местах падения беспилотников. Затем там побывает комиссия по оценке ущерба.

Как сообщил глава Ельца Вячеслав Жабин, по вопросам причинённого ущерба следует обращаться в администрацию Ельца по телефону: 8(47467) 3-04-14 или лично прийти по адресу: ул. Октябрьская, д. 127, кабинет №9 (в рабочие часы), либо можно направить свои сообщения главе Ельца в социальной сети «ВКонтакте».

В Ельце работает «горячая линия» психологической помощи: связаться со специалистами можно по номеру ЕДДС 112 (круглосуточно), а также через Центр социальной защиты по номеру 8(47467)2-32-04 (в рабочее время).

Прокуратура Липецкой области контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов.

«На месте работали и.о. прокурора области Василий Ткаченко и прокурор Липецкого района Михаил Никитин. Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Липецкой области организована «горячая линия»  по телефону: 8 (4742) 27-34-59», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
БПЛА
атака беспилотников
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