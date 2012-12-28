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Погода в Липецке
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сегодня, 13:51
Ветер не утихнет, возможны дождь и мокрый снег
Непогода продержится до понедельника.
«В течение двух суток 23 и 24 ноября ожидается усиление ветра южной четверти с переходом на западный 15-20 м/с.
Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются днем 23 ноября и с сохранением в ночь 24 ноября».
В Липецке и области до сих пор устраняют последствия вчерашней стихии, когда скорость ветра достигала 24 м/с.
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