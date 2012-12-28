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Общество
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18 минут назад
«Маленькие все пришли»
Липецкие школьники пришли на уроки почти в полном составе.
— Вчера мы просто перестраховались с учетом неблагоприятного прогноза погоды по шквальному ветру, — сказали в департаменте образования мэрии.
Напомним, что вчера вечером в своем телеграм-канале мэр Липецка Роман Ченцов предложил родителям самим решать, отправлять ли детей в садики и школы с учетом погодной обстановки.
— Маленькие все пришли к началу занятий, - сказала директор 1-й гимназии Светлана Тюнина. — Как правило, учеников начальной школы приводят родители, бабушки с дедушками. Значит, они не увидели никаких угроз для их безопасности.
Также, по словам директора 70-й школы (район Сырского Рудника, который был этой ночью обесточен и обезвожен в связи с аварией на сетях водозабора) Ольги Прокопенко, на уроки пришли почти все ученики за исключением заболевших простудными или вирусными заболеваниями.
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