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Общество
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сегодня, 10:33
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Соцслужбы разыскивают жившую на кладбище женщину
По согласованию с родственником, ей попробуют оказать медицинскую помощь.
Как сообщили GOROD48 в министерстве социальной политики, 2 июля представителей соцслужб встретили с двоюродным братом женщины. С его согласия женщину разыскивают, чтобы отправить на лечение. Своего жилья, и регистрации в квартире брата у нее не оказалось.
Фото: t.me/lebedyan_live
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