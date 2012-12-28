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сегодня, 10:33
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Соцслужбы разыскивают жившую на кладбище женщину

По согласованию с родственником, ей попробуют оказать медицинскую помощь.

В Лебедяни соцслужбы ищут женщину, которая несколько дней жила на кладбище. Предположительно, она поселилась среди могил из-за проблем с ментальным здоровьем.

Как сообщили GOROD48 в министерстве социальной политики, 2 июля представителей соцслужб встретили с двоюродным братом женщины. С его согласия женщину разыскивают, чтобы отправить на лечение. Своего жилья, и регистрации в квартире брата у нее не оказалось.

Фото: t.me/lebedyan_live
социальная помощь
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Комментарии (5)

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Лиза
13 минут назад
Надеюсь, найдут женщину живой и невредимой и окажут ей помощь.
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Директор кладбища
14 минут назад
А что... у меня нормально. Даже бесплатный вай-фай есть
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Всегда
35 минут назад
Очень жаль пожилых покинутых стариков. Когда была здорова и работала была нужна,а потом нет.
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*
42 минуты назад
Кажется, я знаю эту старушку. Очень часто видел ее возле могил своих родственников. Выглядит она страшновато и очень странно, в черной старинной одежде с кошкой за пазухой и мешком за плечами. Но она, хоть и сумасшедшая, но безобидная совершенно.
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Эфа
42 минуты назад
Офигеть! А где она раньше жила? Не с Луны же прилетела. Может на кладбище поселилась, потому что из дома выгнали?
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