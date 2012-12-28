Соцслужбы разыскивают жившую на кладбище женщину

По согласованию с родственником, ей попробуют оказать медицинскую помощь.

В Лебедяни соцслужбы ищут женщину, которая несколько дней жила на кладбище. Предположительно, она поселилась среди могил из-за проблем с ментальным здоровьем.Как сообщили GOROD48 в министерстве социальной политики, 2 июля представителей соцслужб встретили с двоюродным братом женщины. С его согласия женщину разыскивают, чтобы отправить на лечение. Своего жилья, и регистрации в квартире брата у нее не оказалось.