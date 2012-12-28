Самокатчика сбили на переходе через улицу Космонавтов

ДТП записал видеорегистратор.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в 09:37 в Липецке на пешеходном переходе через улицу Космонавтов автомобиль «Киа Сид» сбил парня на электросамокате. Происшествие записал видеорегистратор.Самокатчик, как и положено, сначала спешился, вступив на «зебру». Его пропускал автомобиль (как раз тот, видеорегистратор которого записал происшествие). Но посередине перехода самокатчик неожиданно решил поехать, и в это время его сбила движущаяся по правому ряду машина. Ее водитель почему-то не остановился у перехода, когда водитель слева пропускал самокатчика.В результате парень бросил самокат на переходе, а сам, хромая, закончил переходить дорогу. Очевидец аварии догнал автомобиль «Киа», который остановился уже достаточно далеко от места происшествия. Но водитель уверил — скрываться он не собирался.