Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в Липецкой области сбиты 10 БПЛА, погибла женщина
Происшествия
Дом погибшей женщины частично разрушен
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Пострадавшие при атаке БПЛА отказались от госпитализации
Происшествия
Обломки БПЛА находят в Липецке и Ельце
Происшествия
Для пострадавших от атаки БПЛА открыты «горячие линии» психологической и правовой помощи
Происшествия
Соцслужбы разыскивают жившую на кладбище женщину
Общество
На стройплощадке погиб 48-летний мужчина
Происшествия
В Липецкой области потеплеет
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: большой концерт на площади, реален ли МРОТ в 50 тысяч рублей?
Общество
Читать все
Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы
Общество
Красное или белое? В 20-м микрорайоне ищут замену кирпичной Крепости
Общество
Липчане в свободном доступе обнаружили ключи от подвалов многоэтажек
Общество
Самокатчика сбили на переходе через улицу Космонавтов
Происшествия
Подышать в кулак и обняться: психолог посоветовала, как пережить атаку БПЛА
Общество
51-летняя липчанка за два дня перевела мошенникам 670 000 рублей
Происшествия
У 48-летнего мужчины нашли 124 грамма пороха и 59 патронов
Происшествия
34-летний мужчина купил матери группу инвалидности за 100 000 рублей
Происшествия
Женщину с кладбища нашли
Общество
Поговорили и решили. Жители домов 67 и 69 по Стаханова встретились с Сергеем Евсеевым
Общество
Читать все
Происшествия
896
сегодня, 15:24
13

Самокатчика сбили на переходе через улицу Космонавтов

ДТП записал видеорегистратор.

Сегодня в 09:37 в Липецке на пешеходном переходе через улицу Космонавтов автомобиль «Киа Сид» сбил парня на электросамокате. Происшествие записал видеорегистратор.

Самокатчик, как и положено, сначала спешился, вступив на «зебру». Его пропускал автомобиль (как раз тот, видеорегистратор которого записал происшествие). Но посередине перехода самокатчик неожиданно решил поехать, и в это время его сбила движущаяся по правому ряду машина. Ее водитель почему-то не остановился у перехода, когда водитель слева пропускал самокатчика.

В результате парень бросил самокат на переходе, а сам, хромая, закончил переходить дорогу. Очевидец аварии догнал автомобиль «Киа», который остановился уже достаточно далеко от места происшествия. Но водитель уверил — скрываться он не собирался.
ДТП
1
1
5
2
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Травматолог
9 минут назад
Самокатчик это диагноз
Ответить
не-а че
18 минут назад
На Киа стопы загорелись за 50 метров после того как он сбил самокатчика. Есессно, что водятлу все должны, знак,зебра и то, что соседний авто остановился,ему не указ. Бухой однозначно.
Ответить
Гость
21 минуту назад
Вот такие лихочи и без самокатов людей сбивают особенно когда ещё обзор болшегрузом закрыт. А самокатчик сам виноват, дорогу бы переходил а не ехал на нем то может и небыло бы такого? Водитель тоже в смартфоне сидел, видел же автомобиль остановился и тем-более перед пешеходной зоной.
Ответить
кит
30 минут назад
Обоюдное нарушение -и вот результат не заставил себя ждать ! Водитель обязан остановиться у перехода,раз там уже стоит автомобиль,а самокатчик должен спешиться и ,главное, убедиться в безопасности перехода на нерегулируемом переходе
Ответить
гость
33 минуты назад
А он и недолжен остававливаться. Самокатчик сам виноват.
Ответить
Гость.
25 минут назад
Он обязан был остановиться.
Ответить
Обязан
8 минут назад
Он обязан был остановиться. Перед пешеходном. А перед самокатодятлом
Ответить
Липа
37 минут назад
Самокатчик не в курсе, что дорогу переходят, а не переезжают? Даже не жалко оленя
Ответить
Однако
37 минут назад
Карма. Шел бы пешком, как положено, и не пострадал бы. Но и справа водятел не прав.
Ответить
Велосипедист
44 минуты назад
Надоели эти самокатчики вылетают из под каждого угла как реактивный самолёт
Ответить
Собачник
30 минут назад
надоели тупые водятлы которые не пропускают никтго... а еслиб была мама с ребенком??
Ответить
Букварь
4 минуты назад
надоели тупые водятлы которые не пропускают никтго... а еслиб была мама с ребенком?? Давай с тобой дружить
Ответить
А Если б да Кабы
6 минут назад
надоели тупые водятлы которые не пропускают никтго... а еслиб была мама с ребенком?? А почему жизнь и здоровье мамы с ребенком имеет какое-то особое значение?! Не важно кто идет по переходу - стар или млад. И половая принадлежность тоже не играет никакой роли.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить