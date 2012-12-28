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Завершено расследование дела о нападении подростков на прохожего на улице Адмирала Макарова
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Происшествия
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сегодня, 13:41
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Завершено расследование дела о нападении подростков на прохожего на улице Адмирала Макарова
Подростки во всём признались и раскаялись.
Само происшествие было снято на видео: на ролике запечатлено, как подросток догоняет случайного прохожего и бьёт его ногой в спину. Ошарашенный мужчина роняет вещи на асфальт, но не теряется — вступает со своим обидчиком в рукопашную. Потом в драку с мужчиной вступают уже двое подростков, а третий снимает всё на камеру телефона, сопровождая действия комментариями: «Снимаю, Мишань!», «Я заснял».
7 апреля это видео разошлось по соцсетям. В день публикации видео нападавших на прохожего вычислили их сверстники и толпа подростков собралась у дома одного из них для самосуда. Но мальчик не вышел. Зато прибыла полиция.
«По данным следствия, 4 апреля обвиняемые совершили противоправные действия в отношении прохожего. Беспричинно 15-летние подростки напали сзади на неизвестного им мужчину, избили его, нанеся удары ногами и кулаками, причинив 62-летнему потерпевшему вред здоровью средней тяжести», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Обвиняемых допрашивали в присутствии защитников, педагогов, законных представителей. Они во всём признались и раскаялись. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в числе которых изъятые записи с камер наблюдения, допросы свидетелей, результаты судебных экспертиз.
Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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