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сегодня, 13:41
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Завершено расследование дела о нападении подростков на прохожего на улице Адмирала Макарова

Подростки во всём признались и раскаялись.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков, обвиняемых в хулиганстве группой лиц с применением насилия (про части второй 213 УК РФ). Речь идёт о нападении на 62-летнего пенсионера на улице Адмирала Макарова. Когда мужчина шёл со смены на НЛМК, слушая музыку в наушниках, его беспричинно избили. После нападения липчанин обратился в травмпункт за медицинской помощью — ему диагностировали переломы пальцев на левой руке.



Само происшествие было снято на видео: на ролике запечатлено, как подросток догоняет случайного прохожего и бьёт его ногой в спину. Ошарашенный мужчина роняет вещи на асфальт, но не теряется — вступает со своим обидчиком в рукопашную. Потом в драку с мужчиной вступают уже двое подростков, а третий снимает всё на камеру телефона, сопровождая действия комментариями: «Снимаю, Мишань!», «Я заснял».

7 апреля это видео разошлось по соцсетям. В день публикации видео нападавших на прохожего вычислили их сверстники и толпа подростков собралась у дома одного из них для самосуда. Но мальчик не вышел. Зато прибыла полиция.

«По данным следствия, 4 апреля обвиняемые совершили противоправные действия в отношении прохожего. Беспричинно 15-летние подростки напали сзади на неизвестного им мужчину, избили его, нанеся удары ногами и кулаками, причинив 62-летнему потерпевшему вред здоровью средней тяжести», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Обвиняемых допрашивали в присутствии защитников, педагогов, законных представителей. Они во всём признались и раскаялись. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в числе которых изъятые записи с камер наблюдения, допросы свидетелей, результаты судебных экспертиз.



Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
Константин
19 минут назад
Жаль, что не посадят (маленькие слишком по возрасту для реального срока за такое преступление), но учёт в правоохранительных органах они себе обеспечили (со всеми вытекающими).
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Простят
20 минут назад
Как и предыдущих..... Ну сколько веревочке не виться... Надеюсь родители гордятся своими чадами!!!!
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Справедливость
33 минуты назад
Еще бы родителей посадить на пару лет с возвратом всей суммы материнского капитала.
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Было
20 минут назад
Бы отлично.... С пометкой, не справилась!!!
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Тоже мать
37 минут назад
Руками, ногами и телефоном орудовали осознанно! А теперь в кусты. Нравится издеваться, избивать, уродовать - пусть отправляются в места не столь отдалённые, там их сполна обеспечат острыми ощущениями. Исподтишка, как они любят.
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Липчанин
38 минут назад
Вот такая молодёжь и уезжает из Липецка. Невелика потеря.
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МимоШел
26 минут назад
А точно, что именно такая уезжает? Может быть такая-то никуда и не уезжает? А уезжает, увы, другая?
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Как раз
2 минуты назад
А точно, что именно такая уезжает? Может быть такая-то никуда и не уезжает? А уезжает, увы, другая? Такая и уезжает
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раскаялись
39 минут назад
потому что их поймали. Это из области чистосердечное сидя в кпз?
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Учитель-пенсионер
41 минуту назад
Раньше за такое директора школы с должности бы сняли, и классному руководителю мало-бы не показалось а что сейчас??
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Пенсионеры
3 минуты назад
А родители где? В первую очередь надо родителей обвинять, а не школу.
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Александр Н.
43 минуты назад
А что с третьим,который всё снимал.
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Гость
53 минуты назад
К успеху шли ... Посадить их надо , однозначно
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55 минут назад
Почему уголовное дело в отношении двух подростков? Третий, снимающий всё происходящее на камеру телефона, просто свидетель?
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