Забивал в падении через себя, всегда играл под 48-м номером

«Металлург» пригласил нового защитника.

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Своими сильными качествами называет единоборства и длинные передачи – главные «скиллы» центрального игрока обороны. Патриот Липецка. Во всех иногородних командах выступал под «липецким» 48-м номером.







Как сообщил GOROD48 генеральный директор клуба Андрей Овчинников, контракт с молодым талантом подписан на полтора года - до конца 2026 г.





Липецкие «сталевары» объявили о подписании 20-летнего центрального защитника Александра Данилова(16.02.2005 г., 190 см, 85 кг), перешедшего из ульяновской «Волги».Одним трансфером «Металлургу» удалось укрепить проблемную позицию в обороне и вернуть домой талантливого местного воспитанника. Данилов родился в Липецке, футболом занимался в спортивной школе «Металлурга» у тренера Сергея Журбенко, а затем в 15 лет уехал в тольяттинскую Академию Коноплёва. Дорос до капитана команды, игравшей в ЮФЛ-1. Затем перешёл в Академию столичного «Спартака». В прошлом году в Молодёжном первенстве России провёл 21 матч и забил два мяча – в принципиальном «дерби» с ЦСКА и «Строгино», причём тогда сумел отличиться ударом в падении через себя.Зимой перешёл в ульяновскую «Волгу», по итогам сезона-2024/25 завоевавшую путёвку в первую лигу. 7 раз попадал в заявку волжан на игры, но на поле так и не вышел. Сам объясняет это тем, что в решении трудных задач тренеры делали ставку на проверенных бойцов.