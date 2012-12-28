В Липецке на улице Свиридова на остановке ветром разбило стекло

Сегодня его заменят на новое.

Сегодня ночью порывами ветра на остановке на улице Свиридова выбило стекло. Оно упало и рассыпалось на сотни осколков.— Сегодня же мы заменим его на новое, — сказали в МБУ «Управление благоустройства Липецка».Сегодня МБУ планово заменит еще несколько разбитых вандалами стекол, чтобы войти в зиму с целыми остановками. Цена одного стекла — 12 500 рублей.