Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В квартире на проспекте Победы нашли мумию: высохшее тело пролежало 8-10 лет
Происшествия
На квартире, где нашли мумию, числится долг по коммуналке в 137 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Общество
Убийцу липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы приговорили к длительному заключению
Общество
Заменили номера на «Тойоте Ленд Крузер 200» и устроили разборки со стрельбой
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области забраковали 12 партий рыбы
Общество
Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
Происшествия
19-летний дзюдоист переписывает историю: он вновь стал призером первенства России и попал в сборную
Спорт
В Липецкой области выявили сайт по продаже «левых» духов
Общество
Читать все
В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Общество
«Хендай» наехал на бетонное ограждение посередине дороги
Происшествия
Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
Происшествия
«Маленькие все пришли»
Общество
В Липецке на улице Свиридова на остановке ветром разбило стекло
Происшествия
Любовь зла: девушка узнала, что бывший оформил на нее кредит
Происшествия
Ветер в Липецке достигал скорости 24 м/с
Погода в Липецке
«Лада Гранта» столкнулась с легковушкой и отлетела под грузовик
Происшествия
Сегодня в Липецке: музыка Генделя и творчество Брейгеля, липчане ненавидят тех, кто берёт отпуск в декабре
Общество
В Ельце ветер рвал провода: в разных районах города пропадал свет
Происшествия
Читать все
Происшествия
669
сегодня, 10:32
10

В Липецке на улице Свиридова на остановке ветром разбило стекло

Сегодня его заменят на новое.

Сегодня ночью порывами ветра на остановке на улице Свиридова выбило стекло. Оно упало и рассыпалось на сотни осколков.

— Сегодня же мы заменим его на новое, — сказали в МБУ «Управление благоустройства Липецка».

Сегодня МБУ планово заменит еще несколько разбитых вандалами стекол, чтобы войти в зиму с целыми остановками. Цена одного стекла — 12 500 рублей.
ветер
2
5
1
0
0

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ахаха
16 минут назад
Антивандальное стекло против танка разбило ветром ?
Ответить
Пора
16 минут назад
Ставить бетоные сортиры,вандалы только могут их загадить,но разбить им не по плечу.
Ответить
!
46 минут назад
Вчера был ужас
Ответить
ева
53 минуты назад
...продолжаем устанавливать стекло вместо нормальных человеческих остановок! УРА!
Ответить
Житель
56 минут назад
Бетонные остановки крепче ,ветер не сдует ,побелил два раза в год и все
Ответить
Нервная мать
57 минут назад
Вот это остановки.Раньше от непогоды укравались в них, а теперь остановка сама ставит под угрозу здоровье и жизнь человека.Неужели металла в металлургическом городе не стало?
Ответить
Кошка
45 минут назад
Красивое остановки хватит безвкусицу городить старческую
Ответить
Нервная мать
30 минут назад
Красивое остановки хватит безвкусицу городить старческую Ну- ну!
Ответить
кит
сегодня, 10:41
То есть укрылся от ветра и получил осколки стекла !Не сильно удешевили остановки ?
Ответить
Шариков
24 минуты назад
В такую погоду надо дома сидеть
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru