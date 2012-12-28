Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
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Сегодня в Липецке: музыка Генделя и творчество Брейгеля, липчане ненавидят тех, кто берёт отпуск в декабре
Происшествия
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сегодня, 10:32
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В Липецке на улице Свиридова на остановке ветром разбило стекло
Сегодня его заменят на новое.
— Сегодня же мы заменим его на новое, — сказали в МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Сегодня МБУ планово заменит еще несколько разбитых вандалами стекол, чтобы войти в зиму с целыми остановками. Цена одного стекла — 12 500 рублей.
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