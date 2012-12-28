НЛМК полностью замкнул все стоки и прекратил выпуск в реку Воронеж

На Новолипецком металлургическом комбинате исключили выпуск очищенных хозяйственно-бытовых стоков от душевых, прачечных, столовых и других объектов в реку Воронеж. НЛМК — первое предприятие в России, на котором будут повторно использовать очищенные бытовые стоки для производства стали.





Очищенные промышленные стоки НЛМК не выпускает в реку Воронеж уже более 15 лет. После очистки промышленные стоки возвращаются в замкнутый водооборотный цикл. Их повторное использование уже позволило предприятию в пять раз сократить потребление воды из реки Воронеж. Исключение хозяйственно-бытовых стоков сократит потребление свежей речной воды ещё на 6,5 млн м3 в год.Перед тем, как попасть в систему технического водоснабжения, вода поступает в коллектор, а затем в пруды-отстойники, в которых происходит её механическая очистка, тяжелая фракция оседает, и вода осветляется, затем проводится биологическая очистка с помощью микроорганизмов, обеззараживание с помощью ультрафиолета и стадия дополнительной очистки.Кроме бытовых стоков комбината в систему производственного водоснабжения войдут бытовые стоки Левобережного района города Липецк. Проект позволит совокупно сократить городские стоки Липецка на 15% — НЛМК будет повторно использовать не только свои вторичные ресурсы, но и вовлекать в замкнутый цикл сточные воды жилых районов. Для этого была проложена сеть трубопроводов протяженностью 12 км и построены две дополнительные насосные станции.Группа НЛМК является одним из лидеров мировой металлургии по эффективному использованию воды в производстве. Сегодня на предприятиях компании действуют 80 замкнутых водооборотных систем, а доля оборотного водоснабжения находится на стабильно высоком уровне — более 97% воды многократно используется после прохождения очистки на предприятиях группы. Остальные 2,5% поступают извне для компенсации испарившейся воды.