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Погода в Липецке
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сегодня, 16:55
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Температурные качели: в Липецкой области снова резко потеплеет до +11
Завтра пройдет сильный дождь, при этом вновь поднимется ветер.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 ноября — 4-5 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 24 ноября — от 0 до +1 градуса, что на 3 градуса выше нормы, 25 ноября — 2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно, ночью дожди и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем сильные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, 9-14 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.
В Липецке облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем сильные осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью около нуля градусов, днем — от +8 до +10 градусов.
День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 24 градусов мороза.
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