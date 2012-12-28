Температурные качели: в Липецкой области снова резко потеплеет до +11

Завтра пройдет сильный дождь, при этом вновь поднимется ветер.

23 и 24 ноября в глубокой ложбине Скандинавского циклона сформируется активный локальный циклон, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа с запада на восток — пройдут осадки, 23 ноября сильные, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом и снегом. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. с 25 ноября атмосферное давление начнет повышаться, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 ноября — 4-5 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 24 ноября — от 0 до +1 градуса, что на 3 градуса выше нормы, 25 ноября — 2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно, ночью дожди и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем сильные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, 9-14 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем сильные осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью около нуля градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 24 градусов мороза.