Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Общество
Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
Происшествия
19-летний дзюдоист переписывает историю: он вновь стал призером первенства России и попал в сборную
Спорт
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Ветер в Липецке достигал скорости 24 м/с
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: мумия в доме, новый закон об отлове бродячих собак и Страна чудес на площади Петра Великого
Общество
«Хендай» наехал на бетонное ограждение посередине дороги
Происшествия
«Маленькие все пришли»
Общество
Любовь зла: девушка узнала, что бывший оформил на нее кредит
Происшествия
«Лада Гранта» столкнулась с легковушкой и отлетела под грузовик
Происшествия
Читать все
С начала нового года липецких водителей будут втрое чаще штрафовать за парковку на газонах
Общество
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали овощи и молочные продукты, подешевели крупы
Экономика
В Липецкой области ускорился рост цен на бензин
Экономика
В Хлевенском районе cгорела фура c бытовой техникой
Происшествия
Липчанина обманули на 150 000 рублей, пообещав вернуть вдвое больше в аэропорту
Происшествия
Температурные качели: в Липецкой области снова резко потеплеет до +11
Погода в Липецке
Липчанин отсудил за два шкафа 153 тысячи рублей
Общество
Присяжные огласили вердикт обвиняемому в двойном убийстве 33-летнему Ивану Николаеву
Происшествия
Ветер не утихнет, возможны дождь и мокрый снег
Погода в Липецке
Сотрудниц НЛМК наградили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Читать все
Погода в Липецке
478
сегодня, 16:55
3

Температурные качели: в Липецкой области снова резко потеплеет до +11

Завтра пройдет сильный дождь, при этом вновь поднимется ветер.

23 и 24 ноября в глубокой ложбине Скандинавского циклона сформируется активный локальный циклон, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа с запада на восток — пройдут осадки, 23 ноября сильные, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом и снегом. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. с 25 ноября атмосферное давление начнет повышаться, осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 ноября — 4-5 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 24 ноября — от 0 до +1 градуса, что на 3 градуса выше нормы, 25 ноября — 2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно, ночью дожди и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем сильные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, 9-14 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11 градусов. 

В Липецке облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем сильные осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью около нуля градусов, днем — от +8 до +10 градусов.

День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 24 градусов мороза.
потепление
1
0
0
3
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
29 минут назад
Как мне нравятся ваши фото природы и города.
Ответить
Гость
24 минуты назад
Спасибо))
Ответить
Житель
37 минут назад
Отлично ! Пусть всю зиму так и будет !
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru