Обломки БПЛА находят в Липецке и Ельце

Из Липецка, Ельца и Липецкого округа поступают сообщения об обломках БПЛА.





«Все сообщения обрабатываются в приоритетном порядке. Специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.Губернатор напомнил алгоритм действий при обнаружении обломков беспилотников: приближаться к ним нельзя, о находке следует немедленно сообщить экстренным службам по номеру 112.