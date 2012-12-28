«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
Для пострадавших от атаки БПЛА открыты «горячие линии» психологической и правовой помощи
Происшествия
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11 минут назад
Обломки БПЛА находят в Липецке и Ельце
Из Липецка, Ельца и Липецкого округа поступают сообщения об обломках БПЛА.
Губернатор напомнил алгоритм действий при обнаружении обломков беспилотников: приближаться к ним нельзя, о находке следует немедленно сообщить экстренным службам по номеру 112.
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