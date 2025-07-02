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5 минут назад

Стратегические сессии продолжаются: каждый вопрос на контроле

На стратегических сессиях по выбору приоритетов благоустройства районов города депутаты горсовета Василий Литовкин, Игорь Подзоров и начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов обсудили с жителями основные проблемы и новые предложения.

Каждый вопрос на контроле

Стратсессия в 4-м избирательном округе депутата Василия Литовкина собрала активных жителей Левобережья.

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— За предыдущие такие встречи уже собрали несколько сотен вопросов и обращений. Все рассматриваю и направляю тем, кто отвечает за решение проблемы, — такими словами начал сессию Литовкин.

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На этот раз депутату сообщили об опасных деревьях, огромных лужах на проспекте Мира после дождей, таких же лужах во дворах на Невского и Осипенко, разбитом проезде на улице Черняховского.

Литовкин заверил, что уже в течение недели в районе начнется работа с аварийными деревьями. В первую очередь спилят 20 самых опасных. Что касается луж на проспекте Мира, то решить проблему может только прокладка ливневой канализации.

— Я обязательно продолжу заниматься теми вопросами, которые вы обозначили, — пообещал Василий Литовкин.

— У нас за парком очень хороший лес. Мы там с собакой гуляем. Как сделать так, чтобы там не выбрасывали бутылки? — спросила одна из жительниц района.

— Привить культуру некоторым нашим землякам я вряд ли смогу, а вот организовать установку урн или мусорного бака — да, — ответил Василий Литовкин.

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Участники сессии выбрали приоритеты развития района. В тройку лидеров вошли установка детского и спортивного оборудования, дополнительное освещение, ремонт дорог и проездов.

От нерадивой УК можно отказаться

На стратегической сессии в 64-й гимназии депутат горсовета Игорь Подзоров работал с жителями улиц Папина, Мичурина, Неделина, Юных Натуралистов.

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Жители округа сходу начали делиться наболевшими вопросами.

Пенсионерка Полина Калаева рассказала о забитом чужими машинами дворе на Неделина, 53. Рядом детский сад, и водители дважды в день паркуют во дворе свои автомобили.

Депутат рассказал, что если установить шлагбаум, то 90% затрат на это сейчас берет на себя городской бюджет. И никто посторонний во двор не заедет.

Несколько человек пожаловались на отвратительную работу «управляшек». Игорь Подзоров согласился, что именно в 18-м депутатском округе эта проблема наиболее выражена. Госжилинспекция (ГЖИ) отзывает лицензии у нерадивых компаний, а городской департамент ЖКХ тут же назначает домам, которые были в их управлении, новые УК или помогает жителям в выборе таких организаций. Но не все новые УК работают как следует. Их приходится понуждать через обращения в ГЖИ.

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— От нерадивой УК можно отказаться. Но для этого вам надо собрать две трети голосов собственников и выбрать другую. Это реально. В этом может помочь Клуб городского жителя и департамент ЖКХ мэрии. Однако при выборе новой УК могут быть случаи, как в случае с домом 8 по проспекту Победы, когда, оценив его состояние, жителям предлагали такую стоимость обслуживания, которая вдвое, а то и втрое превышала существующий тариф. Но в любом случае решение принимать вам, — сказал депутат.

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Подзоров порадовал жителей округа: их активность позволила включить 16-й микрорайон в программу мэра Романа Ченцова по комплексному благоустройству: помимо ремонта проездов и тротуаров, спилят все аварийные деревья, а также обновят уличное освещение.

— Мы сейчас решаем, как выполнить ремонт проездов под арками домов 19а и 21 на проспекте Победы.

Призвав не стоять в стороне от вопросов благоустройства, Подзоров поделился с собравшимися своим номером телефона.

— Я проактивный человек. Лично отвечаю на звонки.

Наводим порядок во дворе

Два дня подряд стратсессии проходили в 10-м округе, включающем почти весь 27-й микрорайон и часть 28-го микрорайона.

Модератор сессии — начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов — рассказал о планах работ на 2025 год: установке скамеек и опиловке деревьев на территории школы №77, обновлении наружного освещения у дома №4 по улице Хорошавина. Также в округе появятся несколько «лежачих полицейских». А у школы №77 со стороны домов №15 и №23 по улице Хорошавина обустроят парковочные карманы.

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После обсуждения новостей округа участники стратсессий выделили приоритеты работы и озвучили наболевшие проблемы. Одна из них касалась парка «Молодёжный», где регулярно орудуют вандалы. Из возможных путей решения — установка дополнительных камер.

— Навести порядок в парке «Молодёжный» нужно. Место красивое, центр притяжения всего города, — согласился Голощапов.

Та же проблема и на многих детских площадках — по вечерам молодёжь иногда ломает оборудование, а также оставляет после себя горы стекла и другого мусора. Выход из ситуации — воспитание культуры в семье, штрафы, привлечение участковых и патрулей.

Жильцы нескольких домов предложили оборудовать детские площадки не только для малышей, но и для подростков, чтобы появились зоны для игры в баскетбол и бадминтон.

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Говорили о ямочном ремонте — во дворах на Белана, Шерстобитова и Катукова. Жаловались на освещение, недостаток лавочек и урн, скудное озеленение.

— Микрорайон относительно новый, и зелёных насаждений по-прежнему мало. Что касается детских площадок: важно их не только устанавливать, но и поддерживать в нормальном состоянии. А их только перекидывают с баланса города на управляющие компании и жильцов, а то и вовсе площадки остаются бесхозными и ветшают, — сетовали участники стратсессий.

— Порядок на детских площадках должен быть. И он есть, если они стоят на балансе управляющих компаний, — отметил Голощапов.

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По итогам двух стратсессий в школе №18 липчане проголосовали за такие направления работы в округе, как установка детского и спортивного оборудования, ремонт дорог и проездов и ямочный ремонт во дворах.

— Все поднятые вами проблемы и все ваши пожелания будут учтены при выстраивании дальнейшей работы.
стратегическая сессия
Василий Литовкин
Игорь Подзоров
Артем Голощапов
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