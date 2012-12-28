Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в Липецкой области сбиты 10 БПЛА, погибла женщина
Происшествия
Дом погибшей женщины частично разрушен
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Обломки БПЛА находят в Липецке и Ельце
Происшествия
Пострадавшие при атаке БПЛА отказались от госпитализации
Происшествия
Для пострадавших от атаки БПЛА открыты «горячие линии» психологической и правовой помощи
Происшествия
Соцслужбы разыскивают жившую на кладбище женщину
Общество
На стройплощадке погиб 48-летний мужчина
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой концерт на площади, реален ли МРОТ в 50 тысяч рублей?
Общество
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, наказание за гибель ребенка и расширение дороги на Тельмана
Общество
Читать все
Самокатчика сбили на переходе через улицу Космонавтов
Происшествия
Подышать в кулак и обняться: психолог посоветовала, как пережить атаку БПЛА
Общество
34-летний мужчина купил матери группу инвалидности за 100 000 рублей
Происшествия
Женщину с кладбища нашли
Общество
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Общество
В Липецкой области до +31
Погода в Липецке
НЛМК полностью замкнул все стоки и прекратил выпуск в реку Воронеж
НЛМК Live
В районе Тракторного, поселке Заречье и Ссёлках отключат холодную воду
Общество
Стратегические сессии продолжаются: каждый вопрос на контроле
Общество
Поговорили и решили. Жители домов 67 и 69 по Стаханова встретились с Сергеем Евсеевым
Общество
Читать все
Общество
189
сегодня, 18:28
1

Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области

Рост цен на бензин в регионе замедлился, но пока не остановился. 

Цены на бензин замедлили свой рост в Липецкой области по итогам прошлой недели до 0,1% (неделей ранее стоимость топлива выросла на 0,3%). Стали дороже два вида топлива — бензин марок АИ-92 и АИ-95. Стоимость премиального бензина и дизтоплива не изменилась. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 24 по 30 июня.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,98 рубля за литр против 59,93 рубля неделей ранее. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,70 рубля (на 23 июня — 56,64 рубля) и 61,74 рубля (неделей ранее — 61,69 рубля за литр) соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней - 86,57 рубля. Не изменилась стоимость дизельного топлива — 67,54 рубля за литр. 

3
0
0
3
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
да-уж
49 минут назад
Кто бы сомневался.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить