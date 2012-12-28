Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области

Рост цен на бензин в регионе замедлился, но пока не остановился.

Цены на бензин замедлили свой рост в Липецкой области по итогам прошлой недели до 0,1% (неделей ранее стоимость топлива выросла на 0,3%). Стали дороже два вида топлива — бензин марок АИ-92 и АИ-95. Стоимость премиального бензина и дизтоплива не изменилась. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 24 по 30 июня.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,98 рубля за литр против 59,93 рубля неделей ранее. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,70 рубля (на 23 июня — 56,64 рубля) и 61,74 рубля (неделей ранее — 61,69 рубля за литр) соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней - 86,57 рубля. Не изменилась стоимость дизельного топлива — 67,54 рубля за литр.