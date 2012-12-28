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Общество
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сегодня, 18:28
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Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Рост цен на бензин в регионе замедлился, но пока не остановился.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,98 рубля за литр против 59,93 рубля неделей ранее. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,70 рубля (на 23 июня — 56,64 рубля) и 61,74 рубля (неделей ранее — 61,69 рубля за литр) соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней - 86,57 рубля. Не изменилась стоимость дизельного топлива — 67,54 рубля за литр.
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