Встреча с Подзоровым: жители улиц Союзной и Громовой обсудили вопросы своего квартала

На улице Союзной жители обсуждали со своим депутатом Игорем Подзоровым проблемы дворов.





Встреча с депутатом началась с обсуждения состояния двора между домами на Союзной, 15 и Ульяны Громовой, 4. В домах сменилась управляющая компания, но вопросы к качеству работы по-прежнему остаются. Игорь Подзоров представил жителям директора новой УК, которому все желающие смогли задать свои вопросы.— Необходимо взаимодействовать с управляющей компанией: оставлять письменные или электронные заявки на выполнение работ. А если УК продолжит бездействовать — надо обращаться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. Поверьте, этот механизм достаточно успешно работает! — сказал Игорь Подзоров.Из новостей: уже в этом году начиная от дома на улице Громовой, 1 будет смонтирована линия освещения вдоль дороги к 72-й школе, рассказал депутат.Жительница дома №2 по улице Громовой Светлана Фёдорова пожаловалась, что детская площадка пришла в негодность: скамейки поломаны, территория заросла бурьяном.Игорь Подзоров сообщил — площадку окосят и приведут в порядок.Из этого же дома жаловались и на разрушенный забор промзоны, и на соседствующий с рынком угол, который давно превратился в непроходимые заросли. На встрече приняли решение начать процедуру, в ходе которой можно присоединить эту территорию к общедомовой, а Игорь Подзоров разъяснил, как правильно это сделать.Жители немало спорили и между собой. Пенсионерка Марина Пашкова просила убрать лавочки, на которых по вечерам собирается шумная молодёжь. Но другие пенсионерки, наоборот, за эти лавочки со столиком стоят горой — сами там любят посидеть и обсудить последние новости.Подзоров предложил действенный способ обновить пространство: участие в программе «Мой двор».— Нужно договориться с соседями, тем более что у вас один двор на два дома: собрать подписи 2\3 собственников жилья. И у вас здесь всё будет совсем по-другому! — объяснил депутат.Встреча завершилась на позитивной ноте: жители выразили надежду, что совместные усилия с депутатом и управляющей компанией помогут сделать их двор более комфортным и безопасным. Игорь Подзоров пообещал держать ситуацию на контроле и продолжать диалог с жителями, чтобы все вопросы были решены максимально эффективно.