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22.11.2024 09:59

В Ельце ветер рвал провода: в разных районах города пропадал свет

Четыре аварии уже устранены, одна еще устраняется.

В Ельце, где так же, как и в Липецке ждали больших бед от ветра, ситуация не оказалась столь критичной.

По информации, полученной от мэра города Евгения Боровских, произошло пять аварийных отключений электричества. Например, на улице Кирова, 4а ветер свалил электрический столб. В четырех случаях энергетики уже восстановили подачу электроэнергии, еще одну аварию устраняют сейчас.

За ночь в Ельце упали 13 деревьев. Большинство из них уже убраны. Сейчас аварийные бригады опиливают упавшие деревья на улицах Пожарной, Лучковской, Профинтерна и на старом городском кладбище. Ветром повреждены крыши трех частных домов и порвана обшивка балкона многоэтажки.
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