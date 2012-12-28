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Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
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Происшествия
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40 минут назад
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Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
Все последствия непогоды еще не подсчитаны.
Так, вчера вечером из-за аварии на сетях электроснабжения, вызванных непогодой, без света и воды остались жители Сырского Рудника. Аварийные бригады горводоканала тут же приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также аварийные отключения электроэнергии случились в Сселках на улице Мартынова, где дерево упало на провода и на улице Привокзальной в Казинке.
Оперативные службы подсчитывают количество упавших деревьев. Пока известно о восьми таких случаях. В поселке Северный Рудник дерево упало на газовую трубу. На улице Балмочных дерево упало на машину. Также вырванное с корнем дерево упало на автомобиль на улице Левобережной. На улице Пушкина ветки повредили провода и оторвали часть облицовки балкона. На улице Игнатьева, 36 существует угроза падения листа металла с крыши. На улице Мурманской дерево упало на проезжую часть. Некоторые упавшие деревья уже распилили и убрали с сотрудники аварийных бригад и энергетики.
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