Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В квартире на проспекте Победы нашли мумию: высохшее тело пролежало 8-10 лет
Происшествия
На квартире, где нашли мумию, числится долг по коммуналке в 137 тысяч рублей
Происшествия
«Квадра» начала срочный ремонт на улице Космонавтов: горячая вода отключена в пяти десятках домов
Общество
Заменили номера на «Тойоте Ленд Крузер 200» и устроили разборки со стрельбой
Происшествия
Убийцу липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы приговорили к длительному заключению
Общество
На площади Петра опять Алиса и Страна чудес
Общество
В Липецкой области выявили сайт по продаже «левых» духов
Общество
В Липецкой области забраковали 12 партий рыбы
Общество
В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Общество
Мошенники предложили 21-летней липчанке поработать гидом
Происшествия
Читать все
В Липецкой области забраковали 12 партий рыбы
Общество
Липецкая вечЁрка: мумия в доме, новый закон об отлове бродячих собак и Страна чудес на площади Петра Великого
Общество
19-летний дзюдоист переписывает историю: он вновь стал призером первенства России и попал в сборную
Спорт
Убийцу липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы приговорили к длительному заключению
Общество
Самолюбие есть, побед нет: без своего лидера липчанки дали бой фавориту
Спорт
В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Ставка на местных игроков провалилась? Но и чистка кадров не помогла…
Спорт
В Липецкой области ночью пройдет дождь и мокрый снег, станет прохладнее
Погода в Липецке
Югорские бразильцы оказались сильнее липецкого ивуарийца
Спорт
Читать все
Общество
2512
сегодня, 21:57
5

В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ

Об этом сообщили мэры городов.

Мэр Ельца Евгений Боровских, а следом за ним мэр Липецка Роман Ченцов сообщили о свободном посещении школ и детских садов в пятницу 22 ноября. По желанию родителей дети могут остаться дома, или пойти на учебу.

«В связи с ухудшениями погодных условий родители могут оставить завтра своих детей дома. Просим вас заранее (до начала учебного дня) предупредить классных руководителей и воспитателей о своём решении», — написал Роман Ченцов в своем Telegram-канале.

«Думаю, для некоторых детей это хорошая новость. Из плохих - домашние задания никто не отменяет. Поэтому к понедельнику уроки должны быть сделаны», — а так закончил свой пост о свободном посещении елецкий мэр Евгений Боровских.

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью и завтра днем в Липецкой области скорость порывов ветра может составить 15-20 м/с, что близко к штормовых значениям.
ветер
школа
1
1
0
6
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
не эксперт
сегодня, 22:34
в наше время столько поблажек ребятишкам
Ответить
А на
сегодня, 22:26
Работу тоже свободное посещение?
Ответить
Катрин
сегодня, 22:25
Ну лишь бы не работать и не учиться ! В какие воемена живём @
Ответить
Липчане
сегодня, 22:14
Будьте осторожны, наши сладенькие депутаты!
Ответить
Электросамокатохам
сегодня, 22:12
Завтра утром обещают без осадков, максимальный ветер в 8 м/с, отсутствие осадков и никакого гололёда. Марш в школу!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru