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Общество
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сегодня, 21:57
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В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Об этом сообщили мэры городов.
«В связи с ухудшениями погодных условий родители могут оставить завтра своих детей дома. Просим вас заранее (до начала учебного дня) предупредить классных руководителей и воспитателей о своём решении», — написал Роман Ченцов в своем Telegram-канале.
«Думаю, для некоторых детей это хорошая новость. Из плохих - домашние задания никто не отменяет. Поэтому к понедельнику уроки должны быть сделаны», — а так закончил свой пост о свободном посещении елецкий мэр Евгений Боровских.
По прогнозу синоптиков, сегодня ночью и завтра днем в Липецкой области скорость порывов ветра может составить 15-20 м/с, что близко к штормовых значениям.
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