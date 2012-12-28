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Погода в Липецке
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сегодня, 10:07
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Ветер в Липецке достигал скорости 24 м/с
И был самым сильным по области.
Синоптики квалифицировали этот ветер как сильный. Штормовой начинается от 25 м/с.
Стихия прошла над регионом достаточно быстро: ветер начал постепенно усиливаться в 9 утра и уже около часа ночи он стих. В Липецке он набрал свою силу к 19:00, в Ельце — в 20:30, в Конь-Колодезе — в 17:00.
Сильный ветер образовался на стыке двух барических образований (так называют крупномасштабные области в барическом поле атмосферы с определённым типичным распределением атмосферного давления). Антициклон не давал пройти циклону по территории Европейской части России. Это явление также характеризовалось значительными перепадами атмосферного давления.
Сейчас по всей Липецкой области борются с последствиями стихии. Например, глава Воловского округа Сергей Щеглов сообщил, что из-за обрушившейся на Воловский округ непогоды произошли локальные нарушения электроснабжения.
«Энергетики и другие специальные службы трудятся в усиленном режиме. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Подача электроэнергии социально значимым объектам осуществляется в штатном режиме. В течение суток последствия стихии будут устранены», — написал в своём Telegram-канале Сергей Щеглов.
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