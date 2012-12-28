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Ветер в Липецке достигал скорости 24 м/с

И был самым сильным по области.

Порывы ветра в Липецке достигали скорости 24 м/с. В областном центре дул самый сильный по области ветер. Как рассказала GOROD48 начальник Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Соломахина, в Конь-Колодезе ветер дул со скоростью 21 м/с, в Ельце — 20 м/с, во Льве Толстом — 21 м/с.

Синоптики квалифицировали этот ветер как сильный. Штормовой начинается от 25 м/с.

Стихия прошла над регионом достаточно быстро: ветер начал постепенно усиливаться в 9 утра и уже около часа ночи он стих. В Липецке он набрал свою силу к 19:00, в Ельце — в 20:30, в Конь-Колодезе — в 17:00.

Сильный ветер образовался на стыке двух барических образований (так называют крупномасштабные области в барическом поле атмосферы с определённым типичным распределением атмосферного давления). Антициклон не давал пройти циклону по территории Европейской части России. Это явление также характеризовалось значительными перепадами атмосферного давления.

Сейчас по всей Липецкой области борются с последствиями стихии. Например, глава Воловского округа Сергей Щеглов сообщил, что из-за обрушившейся на Воловский округ непогоды произошли локальные нарушения электроснабжения.

«Энергетики и другие специальные службы трудятся в усиленном режиме. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Подача электроэнергии социально значимым объектам осуществляется в штатном режиме. В течение суток последствия стихии будут устранены», — написал в своём Telegram-канале Сергей Щеглов.
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Комментарии (5)

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Алина
25 минут назад
Ветхие деревья нужно сносить, куда смотрят в управление главного смотрителя, мало нам несчастных случаев?
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Лена
сегодня, 10:45
Со Стеллы героям космоса на 11-ом районе листы покрывало.
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'Бомж
сегодня, 10:42
Воровский округ. Где одни воры, это в центре.
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Петрович
сегодня, 10:35
Это где у нас Воровский район?
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Жесть
сегодня, 10:48
Ха-ха, оказывается есть, видимо все авторитеты липецкие в нем собрались!!!
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