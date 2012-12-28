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Происшествия
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12 минут назад
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На стройплощадке погиб 48-летний мужчина
В обстоятельствах и причинах гибели рабочего разбираются правоохранительные органы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена — это 48-летний уроженец Воронежской области.
В обстоятельствах и причинах гибели мужчины разбираются правоохранительные органы.
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