На стройплощадке погиб 48-летний мужчина

В обстоятельствах и причинах гибели рабочего разбираются правоохранительные органы.

Днём 2 июля в селе Тербуны на строительной площадке на улице Дорожной при падении с высоты погиб рабочий.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена — это 48-летний уроженец Воронежской области.В обстоятельствах и причинах гибели мужчины разбираются правоохранительные органы.