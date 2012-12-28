Неделя 48
1924
сегодня, 08:00
10
Поменьше задавай вопросов — тогда и меньше будут врать
Итоги недели
В другом случае часть имущества обанкротившееся застройщика микрорайона «Европейский» купила воронежская компания, но и ей в «РВК-Липецк» дали от ворот поворот, не позволив посреднику зарабатывать на прокачке воды потребителям. В итоге «В Липецке не могут исполнить наказ избирателей по ремонту тротуара в «Европейском» — мэрия не может найти собственника прохудившегося водопровода в месте укладки плитки, а «РВК-Липецк» отказывается тратиться на ремонт чужого! В итоге на тротуаре перед двумя свечками на Свиридова стоит лужа, и как решить проблему, не знает никто.
Пока доедешь до работы
уже работать нет охоты
«У Романа Ченцова — новый заместитель». Место уволившегося Сергея Ходякова занял 37-летний Павел Кузнецов, отработавший полтора месяца начальником отдела эксплуатации коммунального хозяйства городского департамента ЖКХ. Как и у предыдущего вице-мэра, должность Павла Кузнецова с приставкой — он стал еще и председателем департамента ЖКХ мэрии. А еще он будет курировать и департамент развития территории. До своего прихода в администрацию Липецка Кузнецов работал начальником отдела ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Лебедянского района, то есть был в команде Романа Ченцова, до его назначения главой Липецка.
Сергей Ходяков был седьмым (!) председателем департамента ЖКХ за пятилетку мэрства Евгении Уваркиной. И он же, кстати, за три дня до отставки отчитался перед депутатами о подготовке к зиме 90 городских УК. «Готовность к уборке снега достаточная», — резюмировал вице-мэр. Но «В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега». И попросили департамент дорожного хозяйства и благоустройства помочь УК с техникой в случае снежной зимы.
Кстати, город с учетом уроков прошлогодней зимы будут убирать по принципиально иной схеме, придуманной еще при Уваркиной. Основными дорогами, по которым ходит общественный транспорт, межквартальными проездами, выездами из микрорайонов, тротуарами займется МБУ «Управление благоустройства Липецка», которое заготовило аж на 4 тысячи тонн пескосоляной смеси больше, чем насыпало на улицы прошлой снежной зимой. А частный сектор доверен бизнесу. Для этого частную застройку разбили на 12 секторов, уборку которых отдали на аутсорсинг сторонним организациям. Муниципальные контракты начнут действовать с 1 января. «За каждым из таких районов подрядчик закреплен персонально». На сумму 129,5 млн рублей мэрия, таким образом, получит до 160 самосвалов, 87 тракторов, 50 погрузчиков и 16 автогрейдеров плюсом к 103 единицам муниципальной спецтехники. Однако МБУ по-прежнему испытывает кадровый голод, хотя после повышения зарплат, по словам чиновников, водители и механизаторы получают 100 тысяч рублей, а дворники — 40 тысяч. Сейчас на каждую машину приходится в среднем лишь по два водителя, и поэтому круглосуточной работы техники ждать не стоит.
В Липецке уже подмораживает, а энергетики находят все новые места утечек холодной и горячей воды воды. Управление главного смотрителя мэрии выдало 1166-е разрешение с начала года на земляные работы: «Квадре» на улице Салтыкова-Щедрина со сроком восстановления благоустройства раскопки к 21 ноября. Можно делать ставки: успеют ли энергетики к этой дате?
Любители копать — а это в первую очередь, «Квадра», «РВК» и «Россети» — получили от мэрии без малого 1 000 предписаний за нарушение сроков благоустройства или отсутствия ограждений траншей. Но толку мало. В судах рассмотрены 190 административных дел по таким нарушениям из 324. Общая сумма штрафов уже превысила 2,2 млн рублей.
В прошлом году отопительный сезон начался 2 октября. Последние дома получили тепло только 8 ноября. В этом году сезон начался 14 октября. Роман Ченцов дал управляющим компаниям и энергетикам срок до 14 ноября для завершения наладок гидравлических режимов. Срок вышел на этой неделе. Но «Отопительный сезон обошел наш дом стороной», — сообщили GOROD48 жильцы дома № 26 на улице Советской.
Помимо жалоб на холодные батареи «Липчане начали жаловаться на платежи за отопление». В свою очередь, «Квадра» заявила, что 30 управляющих компаний не передали данные общедомовых счетчиков тепла. Поэтому жителям 70 многоэтажек начислили плата за тепло по нормативу. В свою очередь, в УК заявили, что в первый и в последний месяцы отопительного сезона горожанам приходится значительно переплачивать за отопление. Зато в другие месяцы по нормативу платить значительно выгоднее, чем по счетчику.
— Вы все заплачете от обиды, когда узнаете, что в Беларуси квартплаты в три раза примерно ниже, чем у нас, — написала Елена.
Мы глядим с надеждой
вверх на небеса:
вредная привычка
верить в чудеса
На отремонтированную на полтора месяца позже срока дорогу на улице Папина нанесли наконец-то разметку для новой схемы движения. Кому-то новшество понравилось, а кто-то ругал мэрию невозможные повороты к нескольким домом при движении от Центрального рынка. Также мэрии досталось за то, что вместо четырех полос — от перекрестка с Юных Натуралистов до перекрестка с Водопьянова — на Папина осталось три. Мы переадресовали эти претензии в администрацию города. Нам ответили, что новая разметка исключила опасные левые повороты через две встречные полосы. И добавили: «К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть».
Мы уже упомянули о том, как из-за правовых коллизий в округе депутата Алексея Харина не могут вымостить тротуар. В округе депутата Олега Косолапова другой подрядчик мэрии, проблемный предприниматель Алберт Князи Расоян, едва начал строить лестницу на крутом склоне между улицами Студеновской и Салтыкова-Щедрина. «Если я сказал, успеем, значит, успеем!» — так ответил корреспонденту GOROD48 представитель подрядчика, который обязан закруглиться к концу декабря.
«Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!» В горсовете эту сумму назвали астрономической и попросили чиновников сосредоточить усилия хотя бы на регулярно подтапливаемых улицах и площадях. Среди таких названы перекресток улиц Яна Берзина и Водопьянова, пересечение улиц Доватора и Папина, улица Студеновская, площади Победы и Театральная.
— Что ни начнут считать, всё в триллионах! — написал под новостью читатель Я фигею.
«Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка» — в городе за год спилили более семи тысяч сухих и аварийных деревьев, а посадили только 1 805. А уже сенатор Евгения Уваркина обратила внимание на проблемы Военного городка: «В Липецке целый комплекс фактически заброшенных складов и гаражей Министерства обороны», который можно было использовать в интересах развития города. Будучи мэром, Уваркина не раз ездила в ведомство Шойгу и даже встречалась с позже арестованным заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, курировавшим в том числе жилищное строительство и военную ипотеку, но ей так и не позволили перевести в собственность муниципалитета три огромных дома-долгостроя в Военном городке.
А еще на этой неделе «Департамент культуры оставил председатель» Ирина Хожаинова. Комментировать причину отставки GOROD48 она не стала.
— Департамент есть, а культуры нет! — воскликнул Житель.
Культуры у горожан, действительно, мало. Как пример: «На площади Ксении Константиновой крадут скамейки». Весной пропали четыре новых лавочки, недавно — еще одна.
Дрожал у адвоката голос,
рыдали судьи, плакал зал
и подсудимый сам поверил —
не брал!
Прошедшая неделя оказалась богатой на криминал, фигурантами которого были не простые люди. Например, «Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль». Возбуждено уголовное дело, оба полицейских арестованы на время следствия.
Оскандалился и Елецкий университет. «Проректора ЕГУ подозревают в превышении должностных полномочий: по данным следствия, он собирал деньги с подчинённых». Была названа и сумма поборов: 175 тысяч рублей. На следующий день проректора Романа Полякова отправили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение по пунктам «г, е» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Вместе с ним ту же меру пресечения по ходатайству следствия суд выбрал и врио директора Института психологии и педагогики Татьяне Красовой, названной подельницей Полякова.
Но и это еще не все. Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по громкому уголовному «делу врачей»: четверо руководителей псевдомедицинского центра «17 Правил» обвинялись в 66 эпизодах мошенничества организованной группой с причинением ущерба гражданам (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). «Сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии».
А Правобережный районный суд Липецка отправил 33-летнего врача областной детской больницы на три года в колонию за смерть двухлетней девочки. Хирург выслушала приговор по чрезвычайно редкой статье Уголовного кодекса, 238-й, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья малолетнему ребенку, умершему 14 мая 2018 года. Своей вины в суде врач, мать 4-месячного ребенка, не признала.
Эта новость вызвала ожесточенную полемику между врачами и теми, кто повесил на них всех собак за последствия оптимизации медицины.
— У ребенка было атипичное состояние болезни, которое диагностировать очень тяжело. А несведущим комментаторам надо заниматься своим делом, а не советы глупые давать!!! Космические советы космической глупости! Лишь бы растоптать врача! Не вникнув в проблему! А она сколько жизней спасла! У всех бывают ошибки, это роковая! Да, ужасно. Родителям сил и терпения! Но наказывать таким образом врача нельзя, — написала Наталия, возможно, коллега осужденной.
Врачи, действительно, стараются. На этой неделе, например, «В Липецке прооперировали ребёнка с редкой патологией — отсутствием просвета прямой кишки и заднепроходного отверстия». Частота рождения детей с атрезией прямой кишки составляет один случай на 5000 новорожденных. В другом случае медики обошлись без рекомендованной полостной операции. «У четырёхлетнего мальчика застряла в желудке палочка от чупа-чупса», но эндоскописты без разреза с помощью петли смогли извлечь инородное тело.
И еще одна кадровая новость: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач Лилия Сиротинкина. А уже бывший руководитель клиники Андрей Филатов вернется на свое прежнее рабочее место, которое оставил в 2020 году: главврача областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, позже переименованного областной центр инфекционных болезней.
Ну и ну!
«Полиция ищет пострадавших от действий коврочиста-мошенника». Сотрудники клининговой компании брал ковры на чистку и исчезал вместе с ними и деньгами.
«Липчанка получила более 260 тысяч рублей в качестве пособий на несуществующего ребёнка». 44-летняя женщина выдумала свою многодетность, предоставив в МФЦ поддельные документы.
«33-летний мужчина хотел получить наставления священника и залез в его дом через чердак». Прибывшим по вызову полицейским прихожанин объяснил свой поступок желанием получить от священника наставления, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону и перестать употреблять спиртное. Теперь мужчине грозит арест до трех месяцев.
«Откуда в морге взялась олениха?» Представитель ИП Поздняков Е.А, арендатора морга при районной больнице Липецкого района заявил, что жуткое видео — происки конкурентов.
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