Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане жалуются на платежи за отопление
Общество
«Если я сказал, успеем, значит, успеем!»
Общество
Переписка в рабочем чате обернулась штрафом
Происшествия
Попавшая под колёса «Киа» хозяйка собаки находится в реанимации
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Общество
Липчане отсудили почти 43 тысячи рублей за опоздание поезда
Общество
В Липецке появился тренажёрный зал, в котором разрешено… стрелять
Общество
Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей
Общество
29-летняя липчанка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
30-летний липчанин повредил окно киоска и украл для девушки финики
Происшествия
«Я люблю Данков»: вандалы разорили новые арт-объекты
Происшествия
Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Происшествия
«Помогите нам вывезти мусор»: суд оштрафовал управляющую компанию на 125 000 рублей за грязную контейнерную площадку
Общество
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Происшествия
Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом
Общество
Сегодня в Липецке: горожан научат ловить сны, в какой бизнес выгоднее вложить капитал
Общество
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Экономика
69-летняя липчанка перевела «сотруднику ФСБ» полтора миллиона рублей
Происшествия
Подсобка в девятиэтажном доме горела на улице 15-й микрорайон
Общество
Читать все
Происшествия
1476
сегодня, 10:40
7

Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии

Суд вынес приговор руководителям медицинского центра «17 Правил».

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по громкому уголовному «делу врачей»: четверо руководителей псевдомедицинского центра «17 Правил» обвинялись в 66 эпизодах мошенничества организованной группой с причинением ущерба гражданам (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). Вообще, сотрудников медцентра было больше (в организации работали отделы рекрутинга, маркетинга, служба сервиса, отдел финансов, отдел продаж, бухгалтерия), но следствие пришло к выводу, что остальные не были осведомлены о преступной деятельности медицинского центра.

Секрет успеха «врачей», у которых не было ни среднего, ни высшего медицинского образования — массированный обзвон липчан. Людям по телефону предлагали якобы бесплатные медицинские обследования. Про истину «Бесплатный сыр только в мышеловке» потерпевшие почему-то не вспоминали. В необходимости проведения дорогостоящего лечения клиентов убеждали по-разному. На кого-то производила впечатление экскурсия по центру и рассказ об уникальных инновационных технологиях (звучало даже Сколково). Также первую беседу с клиентом записывали на аудио и видео, и в последующих кабинетах уже знали всю его «предысторию».

«Судом установлено, что 34-летний уроженец города Кемерово создал на территории Липецка организованную преступную группу с целью хищения денег граждан путем обмана под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению. Подсудимый совместно с тремя другими членами организованной преступной группы создал псевдомедицинский центр «17 Правил», который располагался в арендованном помещении на улице Петра Смородина, 9а и оснастил его медицинским оборудованием, в том числе анализатором импедансного состава тела, который использовался для ложной диагностики пациентов и убеждения их в необходимости псевдолечения в «клинике». Деятельность организации сопровождалась активной рекламной кампанией, а привлечение клиентов осуществлялось сотрудниками колл-центра, которые предлагали жителям Липецка пройти бесплатную диагностику состояния здоровья», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Одна из потерпевших Марина Фурсова ранее рассказала GOROD48, что с предложением пройти компьютерную диагностику всего организма ей позвонили 6 марта. Всё, что было нужно, захватить с собой паспорт (как оказалось, чтобы оформить кредит). К 8 марта все обследования обещали сделать бесплатно. Когда клиентка пришла к назначенному времени, её встретили с распростёртыми объятьями: сделали массаж, поговорили «по душам», расспросив всё про здоровье и финансовые возможности и проведя обследование кожи головы и волос… Всё оказалось «запущено» и «очень плохо». Потом женщину провели в другой кабинет, надели клипсы на запястья и ноги… Сотрудники центра были в медицинской форме и в последующих кабинетах ставили диагнозы, ранее озвученные самой пациенткой в первой комнате. Потом был «анализ на семь генов», потом снова бесплатный массаж. У женщины закружилась голова, ей принесли воды. А потом — всё как в тумане.

6D40C08D-6ECC-488E-A8DD-810FF9CDAF9D.jpeg

«Я пришла туда в шесть часов, а в десять вечера узнала, что все обследования — на 100 тысяч рублей. Потом пообещали скидку, сумма снизилась до 56 тысяч. Я была несогласна. Меня провели в другой кабинет. Было около 11 часов вечера. У меня взяли паспорт, при мне позвонили в банк и дали подписать кредитный договор. Я подписала его, не читая. Приехав среди ночи домой, поняла, что подписала договор на кабальных условиях. 9 марта я вернулась и сообщила, что разрываю контракт. Но оказалось, что только анализ на 7 генов стоит 30 тысяч. Потом мне отдали результат — компьютерную распечатку, там что-то было про похудение… Я поехала к юристу, составила заявление о расторжении. Но потом побоялась и подписала договор, по которому мне вернули только 20 000 рублей. В итоге банку я отдала 38 000 рублей», — рассказала GOROD48 Марина Фурсова.

Примерно так всех пациентов убеждали оформить кредит на оплату дорогостоящего лечения якобы существующих заболеваний. Жертвами псевдомедицинской организации стали 66 человек. А общая сумма ущерба составила свыше 5,6 миллиона рублей.

Суд оправдал одного из подсудимых по одному эпизоду мошенничества. По остальному объему обвинения подсудимые признаны виновными. Им назначено от 3 до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевших взыскано возмещение причиненного материального ущерба и понесенные ими судебные расходы.
мошенничество
0
2
1
2
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Галина
58 секунд назад
Платные клиники уже давно пора закрыть. Поликлиники взять на особый контроль. А то сейчас не поликлиники, черт знает что. За деньги не лечат и без денег тоже. Позорище, все развалили.
Ответить
ссср
56 минут назад
а разве банки в 11 вечера работат
Ответить
Непонятно только
сегодня, 11:08
У сотрудников псевдоцентра не было ни среднего ни высшего медицинского образования. Как же им в таком случае дали разрешение на открытие в Управлении здравохранения областной администрации? Чем занимался липецкий Жилсоцздравнадзор ?
Ответить
А шо
сегодня, 11:02
Обл и гор здравы в стороне остались?
Ответить
Волонтер
сегодня, 10:59
Почему не привлекают к ответственности тех, кто разрешает такие центры? почему не проверяют дипломы?Просто безобразие!
Ответить
ищущий истину
сегодня, 10:57
Главное всё обставить... Кто продаёт такое медоборудование и лицензию... ?
Ответить
Житель города
сегодня, 10:52
А сколько ещё таких центров по Липецку и другим городам стригут купоны с людей, падких на бесплатное.... Прокуратуре работать и работать
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru