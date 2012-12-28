Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
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Происшествия
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сегодня, 10:40
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Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Суд вынес приговор руководителям медицинского центра «17 Правил».
Секрет успеха «врачей», у которых не было ни среднего, ни высшего медицинского образования — массированный обзвон липчан. Людям по телефону предлагали якобы бесплатные медицинские обследования. Про истину «Бесплатный сыр только в мышеловке» потерпевшие почему-то не вспоминали. В необходимости проведения дорогостоящего лечения клиентов убеждали по-разному. На кого-то производила впечатление экскурсия по центру и рассказ об уникальных инновационных технологиях (звучало даже Сколково). Также первую беседу с клиентом записывали на аудио и видео, и в последующих кабинетах уже знали всю его «предысторию».
«Судом установлено, что 34-летний уроженец города Кемерово создал на территории Липецка организованную преступную группу с целью хищения денег граждан путем обмана под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению. Подсудимый совместно с тремя другими членами организованной преступной группы создал псевдомедицинский центр «17 Правил», который располагался в арендованном помещении на улице Петра Смородина, 9а и оснастил его медицинским оборудованием, в том числе анализатором импедансного состава тела, который использовался для ложной диагностики пациентов и убеждения их в необходимости псевдолечения в «клинике». Деятельность организации сопровождалась активной рекламной кампанией, а привлечение клиентов осуществлялось сотрудниками колл-центра, которые предлагали жителям Липецка пройти бесплатную диагностику состояния здоровья», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Одна из потерпевших Марина Фурсова ранее рассказала GOROD48, что с предложением пройти компьютерную диагностику всего организма ей позвонили 6 марта. Всё, что было нужно, захватить с собой паспорт (как оказалось, чтобы оформить кредит). К 8 марта все обследования обещали сделать бесплатно. Когда клиентка пришла к назначенному времени, её встретили с распростёртыми объятьями: сделали массаж, поговорили «по душам», расспросив всё про здоровье и финансовые возможности и проведя обследование кожи головы и волос… Всё оказалось «запущено» и «очень плохо». Потом женщину провели в другой кабинет, надели клипсы на запястья и ноги… Сотрудники центра были в медицинской форме и в последующих кабинетах ставили диагнозы, ранее озвученные самой пациенткой в первой комнате. Потом был «анализ на семь генов», потом снова бесплатный массаж. У женщины закружилась голова, ей принесли воды. А потом — всё как в тумане.
«Я пришла туда в шесть часов, а в десять вечера узнала, что все обследования — на 100 тысяч рублей. Потом пообещали скидку, сумма снизилась до 56 тысяч. Я была несогласна. Меня провели в другой кабинет. Было около 11 часов вечера. У меня взяли паспорт, при мне позвонили в банк и дали подписать кредитный договор. Я подписала его, не читая. Приехав среди ночи домой, поняла, что подписала договор на кабальных условиях. 9 марта я вернулась и сообщила, что разрываю контракт. Но оказалось, что только анализ на 7 генов стоит 30 тысяч. Потом мне отдали результат — компьютерную распечатку, там что-то было про похудение… Я поехала к юристу, составила заявление о расторжении. Но потом побоялась и подписала договор, по которому мне вернули только 20 000 рублей. В итоге банку я отдала 38 000 рублей», — рассказала GOROD48 Марина Фурсова.
Примерно так всех пациентов убеждали оформить кредит на оплату дорогостоящего лечения якобы существующих заболеваний. Жертвами псевдомедицинской организации стали 66 человек. А общая сумма ущерба составила свыше 5,6 миллиона рублей.
Суд оправдал одного из подсудимых по одному эпизоду мошенничества. По остальному объему обвинения подсудимые признаны виновными. Им назначено от 3 до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевших взыскано возмещение причиненного материального ущерба и понесенные ими судебные расходы.
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