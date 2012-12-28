В Липецке прооперировали ребёнка с редкой патологией — отсутствием просвета прямой кишки и заднепроходного отверстия

Частота рождения детей с атрезией прямой кишки составляет один случай на 5000 новорожденных. В Липецкой области такой случай второй за год.

Хирурги Липецкой областной детской больницы прооперировали ребёнка с редким врождённым пороком — атрезией заднего прохода и прямой кишки. Это врожденный порок развития, при котором отсутствует естественный просвет прямой кишки и заднепроходное отверстие.«Частота рождения детей с атрезией прямой кишки составляет один случай на 5000 новорожденных, при этом у мальчиков этот порок встречается в два раза чаще. В Липецкой области «лимит» выполнен: это уже второй ребёнок в этом году (оба — мальчики). Если атрезия прямой кишки не была выявлена сразу при рождении ребенка, то к концу первых же суток жизни развиваются признаки низкой кишечной непроходимости. А ребёнок может погибнуть от аспирационной пневмонии, перфорации кишечника и перитонита», — рассказал детский хирург Сергей Раковский.Кроме того, недавно в областной детской больнице прооперировали девочку с врожденной опухолью яичников. Опухоль содержала зубы.«Тератомы яичника подразделяются на зрелые и незрелые (содержащие эмбриональные ткани) формы, часто эти опухоли могут содержать различные виды ткани, включая волосы, зубы (как в данном случае) и хрящи. Основной метод лечения — хирургическое удаление», — отметил Сергей Раковский.