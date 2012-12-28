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Происшествия
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сегодня, 16:12
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На площади Ксении Константиновой крадут скамейки
Весной пропали четыре новых лавочки, недавно — еще одна.
Весной из сквера на площади пропали четыре лавочки, их город уже заменил новыми. Но недавно пропала еще одна скамейка.
Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя, действительно, из сквера украли лавочки. Управление готовит заявление в правоохранительные органы.
— Надеемся, что это общественное пространство попадет в проект Ростелекома «Безопасный город», и в сквере появятся камеры, чтобы с их появлением сократилось количество правонарушений, — добавили в УГС.
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