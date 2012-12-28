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896
сегодня, 16:12
8

На площади Ксении Константиновой крадут скамейки

Весной пропали четыре новых лавочки, недавно — еще одна.

Жители Сокола обсуждают в соцсетях  систематические кражи новых скамеек, установленных о время благоустройства площади Ксении Константиновой.

Весной из сквера на площади пропали четыре лавочки, их город уже заменил новыми. Но недавно пропала еще одна скамейка.

Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя, действительно, из сквера украли лавочки. Управление готовит заявление в правоохранительные органы. 

— Надеемся, что это общественное пространство попадет в проект Ростелекома «Безопасный город», и в сквере появятся камеры, чтобы с их появлением сократилось количество правонарушений, — добавили в УГС.

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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Работяга
45 минут назад
А просто взять и закрепить, неужели так сложно.
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vlad
сегодня, 17:07
Зачем тратить деньги, если можно взять бесплатно. НО: "Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста."©
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Все просто
сегодня, 17:03
Камеры поставьте. Или посмотрите те, которые поблизости
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vlad
сегодня, 17:02
"Гопники" за небольшое вознаграждение способны совершить подвиг.
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Николя
сегодня, 16:59
Ох, уж эти сокольцы-проказники.
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Ель Сибирская
сегодня, 16:54
Наверное народ в частные дома во дворы тащит.
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Антибиотик
сегодня, 16:54
Они там же где и птички с Сокольского моста
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Добрая
сегодня, 16:34
Давно пора взяться и навести порядок.
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