На площади Ксении Константиновой крадут скамейки

Весной пропали четыре новых лавочки, недавно — еще одна.

Жители Сокола обсуждают в соцсетях систематические кражи новых скамеек, установленных о время благоустройства площади Ксении Константиновой.Весной из сквера на площади пропали четыре лавочки, их город уже заменил новыми. Но недавно пропала еще одна скамейка.Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя, действительно, из сквера украли лавочки. Управление готовит заявление в правоохранительные органы.— Надеемся, что это общественное пространство попадет в проект Ростелекома «Безопасный город», и в сквере появятся камеры, чтобы с их появлением сократилось количество правонарушений, — добавили в УГС.