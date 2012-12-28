Полиция ищет пострадавших от действий коврочиста-мошенника

Уволенный сотрудники клининговой фирмы брал ковры на чистку и исчезал вместе с ними и деньгами.



В ноябре к полицейским обратились двое жителей Липецка и один — Липецкого округа с однотипными заявлениями: еще летом они отдавали ковры на чистку, и больше их не видели, как и денег уплаченных за услугу. Например, житель Липецкого округа заплатил за чистку ковра стоимостью 15 000 рублей 3800 рублей. Общий ущерб всех трех человек составил 76 000.Оказалось, все трое обращались к одному и тому же человеку — 24-летнему жителю Липецкого округа.«Установлено, что подозреваемый работал в клининговой фирме. После увольнения он разместил объявление о чистке ковров, не намереваясь выполнять свои обязательства. Он приезжал к заказчикам, забирал ковры и деньги за работу, ковры продавал, а вырученные деньги тратил по собственному усмотрению. Потерпевшим говорил о переносе исполнения заказа в связи с большой загруженностью, а в сентябре отключил телефон и перестал выходить на связь», — рассказали в областном управлении МВД.Полицией возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Кроме того оперативники полагают, что обманутых коврочистом-мошенником гораздо больше и просят всех, кто пострадал от его действий или располагает сведениями о его противоправной деятельности, сообщить информацию по телефонам 02 (102 с мобильного) или обратиться в ближайшее отделение полиции.