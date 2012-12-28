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Происшествия
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сегодня, 08:54
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Полиция ищет пострадавших от действий коврочиста-мошенника
Уволенный сотрудники клининговой фирмы брал ковры на чистку и исчезал вместе с ними и деньгами.
Оказалось, все трое обращались к одному и тому же человеку — 24-летнему жителю Липецкого округа.
«Установлено, что подозреваемый работал в клининговой фирме. После увольнения он разместил объявление о чистке ковров, не намереваясь выполнять свои обязательства. Он приезжал к заказчикам, забирал ковры и деньги за работу, ковры продавал, а вырученные деньги тратил по собственному усмотрению. Потерпевшим говорил о переносе исполнения заказа в связи с большой загруженностью, а в сентябре отключил телефон и перестал выходить на связь», — рассказали в областном управлении МВД.
Полицией возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Кроме того оперативники полагают, что обманутых коврочистом-мошенником гораздо больше и просят всех, кто пострадал от его действий или располагает сведениями о его противоправной деятельности, сообщить информацию по телефонам 02 (102 с мобильного) или обратиться в ближайшее отделение полиции.
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