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1765
сегодня, 08:54
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Полиция ищет пострадавших от действий коврочиста-мошенника

Уволенный сотрудники клининговой фирмы брал ковры на чистку и исчезал вместе  с ними и деньгами.

В ноябре к полицейским обратились двое жителей Липецка и один — Липецкого округа с однотипными заявлениями: еще летом они отдавали ковры на чистку, и больше их не видели, как и денег уплаченных за услугу. Например, житель Липецкого округа заплатил за чистку ковра стоимостью 15 000 рублей 3800 рублей. Общий ущерб всех трех человек составил 76 000. 

Оказалось, все трое обращались к одному и тому же человеку — 24-летнему жителю Липецкого округа.

«Установлено, что подозреваемый работал в клининговой фирме. После увольнения он разместил объявление о чистке ковров, не намереваясь выполнять свои обязательства. Он приезжал к заказчикам, забирал ковры и деньги за работу, ковры продавал, а вырученные деньги тратил по собственному усмотрению. Потерпевшим говорил о переносе исполнения заказа в связи с большой загруженностью, а в сентябре отключил телефон и перестал выходить на связь», — рассказали в областном управлении МВД.

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Полицией возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Кроме того оперативники полагают, что обманутых коврочистом-мошенником гораздо больше и просят всех, кто пострадал от его действий или располагает сведениями о его противоправной деятельности, сообщить информацию по телефонам 02 (102 с мобильного) или обратиться в ближайшее отделение полиции.

мошенничество
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Лена
16 минут назад
Хоть-бы Пришёл ко мне почистить я и заплатила и накормила
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Ковёр-самолёт
51 минуту назад
Коврочист коврочист коврочист должен быть загорел и плечист
Ответить
Буквоед
сегодня, 09:55
Запатентуйте новое слово-коврочист.Его нет в русском языке.
Ответить
Елена
сегодня, 09:49
Ковры это пылесборник не на стене, не на полу он не нужен но раз для тех кто не работает.
Ответить
Зайди
сегодня, 10:04
В любой мишленовский ресторан, и удивишься
Ответить
Я
сегодня, 09:44
А без ковров дома это равносильно дома как офис и на работе офис
Ответить
RT
сегодня, 09:29
Ковры? Кто-то ещё пользуется этими пылесборниками?
Ответить
Железно
сегодня, 09:28
Собачий коврик ему отдовал он его тоже закрысил.
Ответить
Animal planet.
сегодня, 09:04
Ещё ковры у кого то висят?
Ответить
Анна
сегодня, 09:29
На полу лежат
Ответить
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