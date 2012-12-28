Липчанин чистил сантехнику и получил сильнейшие химические ожоги: врачи пытаются спасти мужчине пальцы
Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
Общество
4348
сегодня, 14:25
22
«Если я сказал, успеем, значит, успеем!»
Представитель строительной компании уверяет, что к 15 декабря соединит бетонной лестницей улицу Студеновскую с улицей Салтыкова-Щедрина.
Лестница на улице Салтыкова-Щедрина была просто вырубленной в грунте. По ней жители Ниженки и студенты педуниверситета поднимались к вузу, 9-й школе, на улицы Ленина и Студеновскую. Последнюю снежную зиму лестница не пережила: ее ступеньки обвалились. Строительство новой лестницы вошло в пакет наказов избирателей. Исполнителем контракта стоимостью 1,7 млн рублей стал предприниматель Алберт Князи Расоян, который обязался построить новую лестницу к концу декабря.
Сегодня — 11 ноября. Но никакой лестницы или даже начального этапа ее строительства нет. Два каких-то человека отсыпали песком спуск на месте строительства, поскальзываясь или падая с груженой тачкой на крутом, под 45 градусов, склоне. Мужики ругались.
— Как я тут буду ступеньки бетонные ложить? Она каждая по 50 килограмм весом. Я что, раб какой-то, за 2 100 тут вкалывать?
От университета к корреспонденту GOROD48 спустился представитель компании Расояна и безапелляционно заявил:
— К концу года успеем. Если я сказал, что успеем, значит, успеем! Завтра тут будет человек десять работать!
— Для меня это загадка, почему буксует именно этот наказ избирателей! — возмущается депутат Олег Косолапов, в чьем округе находится эта стройка. — Я с подрядчиком познакомился 5 сентября. Свел его с директором 9-й школы, с руководством университета. Спросил его, чем еще я могу ему помочь? Он сказал, что ничем. Хотя очень удивился тому объему работ, который ему нужно будет сделать. Сказал, что не знал, что в центре Липецка будет такая круча. Я еще спросил у него, зачем он заявился тогда на торги, раз не знал того, что ему нужно будет сделать?
Выйдя из отпуска, Олег Косолапов приехал на объект, а там, как говорится, и конь не валялся! Почему? Алберт Расоян пожаловался ему на университет, который не пустил его на территорию вуза. «А ему-то и надо было отдать в вуз список сотрудников и график работ!» Затормозил строительство и проект, который предполагал обустройство бетонных оснований под лестницу. Его пришлось менять на ходу: теперь ее должны построить на винтовых сваях.
к счастью, в этом году на улице Салтыкова-Щедрина построили еще одну лестницу, по которой можно подняться к 9-й школе
И депутат, и заказчик, управление строительства мэрии, верят, что ИП Расоян А.К. успеет к концу года справиться со взятыми на себя обязательствами. При этом в прошлом году, Алберт Расоян не вписался в сроки контракта на строительство 300-метровой дорожки между остановками «Технический университет» и «Областная больница». А в 2023-м прокуратура оштрафовала предпринимателя на 30 тысяч рублей за срыв другого муниципального контракта, строительства пешеходной зоны в 28-м микрорайоне.
Впрочем, по данным бизнес-агрегаторов, ИП Расоян Алберт Князи в почете у городской администрации. В топе его работодателей — МКУ «Управление строительства Липецка» (восемь контрактов на 49,1 млн рублей), департамент образования мэрии (девять контрактов на 31,5 млн рублей), УГС Липецка (два контракта на 26,5 млн рублей).
Также притормозилось, но не столь критично, строительство новой лестницы с пандусом на улице Станционной вместо существующей металлической. Бетонную лестницу по программе наказов избирателей возводит в округе депутата Бориса Понаморева ООО «Монтажно-строительная компания» за 3 870 215 рублей. Она чрезвычайно важна для жителей района Опытной станции, так как дает возможность пересечь железнодорожные пути и по переулку Попова выйти на улицу Гагарина в районе нефтебазы.
Здесь хотя бы вкручены в грунт все необходимые винтовые сваи. Их осталось обрезать, наварить на них стальную раму и сделать лестницу. Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев уверен, что подрядчик сумеет завершить проект к 15 декабря, сроку истечения муниципального контракта.
1
3
8
1
9
Комментарии (22)