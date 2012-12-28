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сегодня, 14:30
6

На улице Папина изменена схема движения

На улице Папина после капитального ремонта изменена схема движения. Новая разметка уже нанесена, сообщает пресс-служба мэрии. 

Теперь от перекрестка с улицей Водопьянова до пересечения с улицей Доватора можно двигаться по двум полосам, для встречного направления отведен один ряд. На всех перекрестках левая полоса в обоих направлениях служит только для поворота налево.

Участок между улицами Доватора и Юных Натуралистов в сторону Центрального рынка автомобили проезжают по двум полосам, встречное направление движется по одной.

От перекрестка Папина-Юных Натуралистов до кольца на улице Неделина автомобили двигаются по двум рядам. Это стало возможным за счёт ликвидации разделительной полосы, которая раньше была выделена разметкой.

Фото пресс-службы администрации Липецка
дорожное движение
улица Папина
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Кузя
27 минут назад
О как, полезно, особенно для тех, кто стоял в очереди в около19.00. от Водопьянова до Натуралистов в однополоске, а на двухполоске просторно, хоть ногами гуляй...без помех всем;))
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Саня
57 минут назад
Это издевательство над людьми. Теперь двигаясь со стороны Доватора нельзя повернуть налево, к собственному дому. Что за идиот это придумал? Чтобы попасть домой, приходится ехать разворачиваться на Механизаторов.
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Обыватель
сегодня, 14:50
Замечательная разметка, что бы повернуть к дому Папина 9, прерывистая полосу нарисовали, надо полностью заблокировать проезд всего транспорта в сторону ул Водопьянова. Чей отпрыск это придумал?
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Саня
46 минут назад
А жители домов 13, 17, 19б, 21/3, 21, 23, 25 вообще не могут повернуть налево, чтобы попасть домой, двигаясь от Доватора.
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ.
сегодня, 14:50
Будут пробки на участке от строительного техникума до перекрёстка с улицей Доватора, т.к. движение будет по одной полосе.
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Автолюбитель
сегодня, 14:44
На этой улице давно можно было сделать две полосы в одном направлении. Места достаточно. Переложили асфальт, на этом реконструкция закончилась.
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