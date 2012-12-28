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Происшествия
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сегодня, 14:30
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На улице Папина изменена схема движения
На улице Папина после капитального ремонта изменена схема движения. Новая разметка уже нанесена, сообщает пресс-служба мэрии.
Участок между улицами Доватора и Юных Натуралистов в сторону Центрального рынка автомобили проезжают по двум полосам, встречное направление движется по одной.
От перекрестка Папина-Юных Натуралистов до кольца на улице Неделина автомобили двигаются по двум рядам. Это стало возможным за счёт ликвидации разделительной полосы, которая раньше была выделена разметкой.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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