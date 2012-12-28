На улице Папина изменена схема движения

На улице Папина после капитального ремонта изменена схема движения. Новая разметка уже нанесена, сообщает пресс-служба мэрии.



Теперь от перекрестка с улицей Водопьянова до пересечения с улицей Доватора можно двигаться по двум полосам, для встречного направления отведен один ряд. На всех перекрестках левая полоса в обоих направлениях служит только для поворота налево.Участок между улицами Доватора и Юных Натуралистов в сторону Центрального рынка автомобили проезжают по двум полосам, встречное направление движется по одной.От перекрестка Папина-Юных Натуралистов до кольца на улице Неделина автомобили двигаются по двум рядам. Это стало возможным за счёт ликвидации разделительной полосы, которая раньше была выделена разметкой.