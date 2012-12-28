Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль

Возбуждено уголовное дело, оба полицейских арестованы на время следствия.





В Липецке задержаны и арестованы два сотрудника полиции, подозреваемых в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).По данным следствия, к полицейским через знакомого обратился владелец люксового автомобиля, который был помещен на штрафстоянку из-за измененного VIN-кода. Полицейские пообещали помощь не только в вовзращении машины, но и в постановке ее на регистрационный учет.«Рассчитывая на содействие должностных лиц, автовладелец 26 апреля 2024 года передал одному из них озвученную ими сумму в размере двух миллионов рублей. Обещания подозреваемые не выполнили, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба областного управления СК.Задержали полицейских их коллеги из УМВД РФ по Липецкой области. Ведомство передало собранные материалы в СК для возбуждения дела.«Приказом УМВД России Липецкой области сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины указанных лиц, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — добавили в пресс-службе УМВД.