Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
Происшествия
1502
сегодня, 16:02
6
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
Возбуждено уголовное дело, оба полицейских арестованы на время следствия.
По данным следствия, к полицейским через знакомого обратился владелец люксового автомобиля, который был помещен на штрафстоянку из-за измененного VIN-кода. Полицейские пообещали помощь не только в вовзращении машины, но и в постановке ее на регистрационный учет.
«Рассчитывая на содействие должностных лиц, автовладелец 26 апреля 2024 года передал одному из них озвученную ими сумму в размере двух миллионов рублей. Обещания подозреваемые не выполнили, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба областного управления СК.
Задержали полицейских их коллеги из УМВД РФ по Липецкой области. Ведомство передало собранные материалы в СК для возбуждения дела.
«Приказом УМВД России Липецкой области сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины указанных лиц, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — добавили в пресс-службе УМВД.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
3
0
0
5
5
Комментарии (6)