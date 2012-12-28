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сегодня, 16:02
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Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль

Возбуждено уголовное дело, оба полицейских арестованы на время следствия.

В Липецке задержаны и арестованы два сотрудника полиции, подозреваемых в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, к полицейским через знакомого обратился владелец люксового автомобиля, который был помещен на штрафстоянку из-за измененного VIN-кода. Полицейские пообещали помощь не только в вовзращении машины, но и в постановке ее на регистрационный учет. 
«Рассчитывая на содействие должностных лиц, автовладелец 26 апреля 2024 года передал одному из них озвученную ими сумму в размере двух миллионов  рублей. Обещания подозреваемые не выполнили, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба областного управления СК.

Задержали полицейских их коллеги из  УМВД РФ по Липецкой области. Ведомство передало собранные материалы в СК для возбуждения дела. 

«Приказом УМВД России Липецкой области сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины указанных лиц, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — добавили в пресс-службе УМВД.


Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
мошенничество
полиция
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Работяга
17 минут назад
Ну когда разводят зэки, это хотя бы понятно , но когда люди в погонах это беспредел.
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Эхо
20 минут назад
Пока такие присутствуют в органах... так и будет всегда.....
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Что ни погоны
52 минуты назад
так воровство мошенничество кражи в особо крупных не пора ли применять смертную казнь у "людей" которые стоят у власти
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Апалченец
59 минут назад
Странно. На неделина любой вопрос решается без проблем. Там решальщиков толпы ходят около красного здания. Хоть без вина хоть без движка любой хлам на учёт встанет за монету
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Анатолич
сегодня, 16:25
Че та оборотней в погонах стали ловить в Липецке каждую неделю
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Фокс
сегодня, 16:20
Зачем вы их уволили? И так работать некому, думаете, что другие на их месте будут честнее? Покажите мне их, я буду долго смеяться. Хоть что-то в этой жизни покажется смешным...
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