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Общество
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14 минут назад
Понаделал нам делов замминистра Иванов
Минобороны не собирается ни достраивать три многоэтажки в Военном городке, ни передавать их администрации Липецка.
— Мы не раз и не два за последние 10 лет направляли в Минобороны запросы о судьбе этих объектов замороженного строительства. Мы просили либо передать их в муниципальную собственность, либо сообщить о планах по завершению строительства. Месяц назад мы получили письмо от Минобороны о том, что передача этих домов муниципалитету не планируется, и что министерство позже сообщит о сроках их сдачи, — ответила чиновница.
История этого долгостроя начинается в 2010 году, когда Минобороны решило построить в десяти регионах дома для военных. Среди них была и Липецкая область. Три высотки начали возводить в Военном городке весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. У одного из них до сих пор цел баннер с указанием подрядчика — заместителя министра обороны РФ, генерала армии Тимура Иванова.
Однако стройка застыла, когда дома были почти достроены (два из них, по свежим выпискам из Единого государственного реестра недвижимости, готовы на 74%, третий — на 91%). В 2022 году недостроенные многоэтажки окружили заборами: охранники говорили, что здания подверглись тотальному грабежу — из них выгребали сантехнику и батареи отопления, выносили двери и окна. С тех пор их подъезды заколочены и специально обмазаны солидолом, чтобы никто и не пытался соваться в многоэтажные коробки. Но решение судьбы многоэтажек Минобороны оставило за собой. И, кажется, Минобороны сейчас не до липецких объектов замороженного строительства, тем более после ареста в апреле того же Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).
Военный городок стал юридически частью Липецка в конце декабря 2022 года. Тогда на кадастровый учет мэрии попали весь его жилфонд и 23 земельных участка (три из них сформированы под строительство школы, детсада и стадиона, один предоставлен в бессрочное пользование «Спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике»). Часть недвижимости и земельных участков Минобороны оставило за собой, в том числе эти три недостроенные высотки. Инженерные коммуникации Военного городка до сих пор не находятся ни балансе мэрии, ни на балансе гражданских ресурсных компаний. Пока в муниципальную собственность Минобороны передало только наружные водопроводные и канализационные сети и три насосные станции. Это имущество передано в хозяйственное ведение МУП «Липецктеплосеть».
Недавно, в мае, начальник производственного участка 7/2 «Липецк ЖКС-7» филиала ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России по ВКС» Дмитрий Кульнев сообщил депутатам горсовета, что у управляющей компании Минобороны нет денег на подготовку Военного городка к зиме. Начальником участка Дмитрий Кульнев работает вот уже 14-й год. За все это время никаких капремонтов коммунальных сетей и объектов энергетики в Военном городке не было. «Денег на это Минобороны не выделяло».
— Сейчас идёт подготовка к новому отопительному сезону. Городок мы не готовим — у нас на это нет средств. На весь городок у меня одна АС-машина, два слесаря и мастер. Мы занимаемся только военными объектами. Если я отвлеку ресурсы на подготовку гражданских объектов к зиме, это расценят как саботаж. А в городке все плохо на данный момент, — сказал Дмитрий Кульнев.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутат Андрей Захаров еще раз спросил, когда коммунальная инфраструктура Военного городка станет муниципальной? Вице-мэр Сергей Ходяков ответил ему, что, очевидно, в 2025 году.
Хуже всего, конечно, обстоят дела на тех объектах, которые за собой оставило Минобороны. У нескольких общежитий — грязь и лужи. А одно из штабных зданий между недостроенным храмом и жилым домом облупилось настолько, что обнажился кирпич.
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