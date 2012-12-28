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сегодня, 15:32
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Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка

В этом году в городе спилили и обрезали более семи тысяч сухих и аварийных деревьев, а посадили только 1 805 новых.

Сегодня на профильной комиссии Липецкого горсовета депутаты забросали вопросами председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, рассказавшего о работе ведомства в этом году.

Сфера ответственности департамента и подведомственных ему организаций — управления главного смотрителя, МБУ «Липецкгорсвет», МУП «Зеленхоз», МБУ «Управление благоустройства Липецка» — весьма обширна. От планового и ямочного ремонта дорог — до отлова безнадзорных животных, от освещения улиц до посадки деревьев. В этом году ведомство на свою работу получило, кстати, как никогда много денег — более 4,3 млрд рублей. И больше всего средств потратило на ремонт дорог — более 1,3 миллиарда. В эту сумму вошли субсидии от правительства области на ямочный ремонт и ремонт большими картами, были полностью заасфальтированы Плехановский спуск и Театральная площадь, восстановлен асфальта во дворах центра города, в 9-м, 26-м и 27-м микрорайонах. За организацию этой работы депутаты поставили департаменту если не пятерку, то четверку с плюсом. И даже посоветовали одновременно с обновлением дорог оборудовать их лежачими полицейскими и знаками, ограничивающие скорость для исключения гонок.

Впрочем, депутат Андрей Выжанов нашел, за что укорить дорожников — за струйно-инъекционный метод ямочного ремонта дорог, эффект от которого пропадает через несколько месяцев. «Из обработанных этим методом ям через несколько месяцев вылетает щебень». Павел Звонарев назвал технологию годной, но с критикой согласился. Чиновник сказал, что с середины лета такой метод восстановления дорог в Липецке применяют только на улицах частного сектора с небольшой интенсивностью движения. «При ремонте картами мы используем обычную технологию».

Павлу Звонареву также рекомендовали наращивать взаимодействие с энергетиками. В качестве плохого примера были названы улицы Папина и Союзная, выпавшие из графиков ремонтов из-за нерасторопности компании «РВК-Липецк», вовремя не успевшей заменить 60—метровый водопровод, переподключить потребителей и отсыпать свои траншеи песком и щебнем. По этой причине на Союзной до сих пор не уложен финишный слой асфальта. А в этом месяце часть полностью отремонтированного летом Плехановского спуска перекрыл на месяц тот же горводоканал, чтобы уложить под дорогой 250-метровый водопровод!* И это называется синхронизацией?

— Каждой осенью мы заблаговременно информируем сетевые компании о наших дорожно-ремонтных планах. До этого года мы имели от РСО нормальную обратную связь. Но в этом году все пошло как-то не так. Поэтому мы уже направили соответствующие письма в ресурсные компании с настоятельной просьбой синхронизировать их ремонтные и инвестиционные программы с нашими планами, — ответил Павел Звонарев.

Борис Понаморев посоветовал мэрии обратить внимание энергетиков на обязательные к исполнению всеми хозяйствующими субъектами Правила благоустройства Липецка.

Депутаты похвалили ведомство Звонарева за работу МКУ «Липецкгорсвет», которое в том числе по наказам избирателей получило контракты на освещение 79 объектов, требовавших улучшения в этом плане. Но чиновника ту же попросили при замене уличных светильников использовать лампы определенных характеристик во избежание освещения города по принципу лоскутного одеяла — где-то ярко, где-то тускло. В качестве плохо освещенной улицы была названа Советская: на ней в темное время суток искусственный свет неприятно бьет по глазам водителям. Но оказалось, что освещение улицы Советской — это подарок городу от какого-то подрядчика. Вполне вероятно, презент был сделан по принципу «На тебе, боже, что мне не гоже!»

— При освещении дорог мы используем светильники по ГОСТу, в 4 000 кельвинов, при освещении тротуаров, скверов, парков — в 3000 кельвинов, — сказал председатель департамента.

Также Борис Понаморев обратил внимание на то, что город стремительно лысеет. Из отчета Звонарева следовало, что «Зеленхоз» и другие подрядчики уже выполнили работы по обрезке и сносу 6 100 деревьев, а еще 1 500 мертвых деревьев по программе «Ремонт двора» вырубили управляющие компании. Также в планах на 2025 год — снос еще 2 500 погибших, уже актированных деревьев. Взамен же «Зеленхоз» посадил в этом году всего 1 805 саженцев. Поэтому председатель комиссии Борис Понаморев предложил мэрии выделить средства на полную компенсационную посадку всех деревьев, спиленных в 2023 и 2024 годах.

*В «РВК-Липецк» объяснили начало работы на спуске осенью летним ремонтом горбатого моста.

«Проведение работ летом, до ремонта покрытия на Плехановском спуске, создало бы дополнительные неудобства для липчан, поскольку в этот период был перекрыт мост на улице Советской. Прокладывать коммуникации будут методом горизонтально-направленного бурения — под землей с помощью проколов. По завершении работ нарушенное благоустройство будет полностью восстановлено. Если погодные условия не позволят сразу уложить асфальт, подрядчик восстановит покрытие в зимнем варианте — литой асфальтобетонной смесью. А уже при наступлении теплой погоды заасфальтирует участок».
благоустройство
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Комментарии (6)

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Гостья
37 минут назад
Раскопка прямо на территории гимназии № 19 на ул. Семашко. Кстати, плохо огорожена.
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Александр
57 минут назад
Весь город в раскопках, такого бардака я ещё неприпомню
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Сокол
сегодня, 16:28
Выделяются огромные деньги, работают люди, но в результате море проблем. Задачи нужно решать, а не усложнять, все друг друга критикуют, вместо того чтобы слаженно работать. Жители города устали от бардака, от огромного количества ям, от плохо убранных дворов и мусорок. Видимо от руководства ничего не зависит.
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Студент
сегодня, 16:14
У меня есть саженцы клена, они мне совершенно ненужны, могу подарить родному городу.
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Леха
сегодня, 16:04
Лучше не найти на газету первый номер, но на деревья и кустарники обязательно нужно выделять деньги, и не маленькие. Старье нужно спиливать, молодые высаживать. А еще городу нужно комплексное развитие тротуаров на * они убитые, а на многих их нет и не когда не было. При ремонте дорог нужно уделять внимание и пешеходным зонам где они в наличии освежать где их нет строить с нуля.
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Р
сегодня, 15:37
А может сначала найти деньги на обновление теплосетей и водоснабжения.или как
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