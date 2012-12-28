Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка

В этом году в городе спилили и обрезали более семи тысяч сухих и аварийных деревьев, а посадили только 1 805 новых.

Сегодня на профильной комиссии Липецкого горсовета депутаты забросали вопросами председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, рассказавшего о работе ведомства в этом году.Сфера ответственности департамента и подведомственных ему организаций — управления главного смотрителя, МБУ «Липецкгорсвет», МУП «Зеленхоз», МБУ «Управление благоустройства Липецка» — весьма обширна. От планового и ямочного ремонта дорог — до отлова безнадзорных животных, от освещения улиц до посадки деревьев. В этом году ведомство на свою работу получило, кстати, как никогда много денег — более 4,3 млрд рублей. И больше всего средств потратило на ремонт дорог — более 1,3 миллиарда. В эту сумму вошли субсидии от правительства области на ямочный ремонт и ремонт большими картами, были полностью заасфальтированы Плехановский спуск и Театральная площадь, восстановлен асфальта во дворах центра города, в 9-м, 26-м и 27-м микрорайонах. За организацию этой работы депутаты поставили департаменту если не пятерку, то четверку с плюсом. И даже посоветовали одновременно с обновлением дорог оборудовать их лежачими полицейскими и знаками, ограничивающие скорость для исключения гонок.Впрочем, депутат Андрей Выжанов нашел, за что укорить дорожников — за струйно-инъекционный метод ямочного ремонта дорог, эффект от которого пропадает через несколько месяцев. «Из обработанных этим методом ям через несколько месяцев вылетает щебень». Павел Звонарев назвал технологию годной, но с критикой согласился. Чиновник сказал, что с середины лета такой метод восстановления дорог в Липецке применяют только на улицах частного сектора с небольшой интенсивностью движения. «При ремонте картами мы используем обычную технологию».Павлу Звонареву также рекомендовали наращивать взаимодействие с энергетиками. В качестве плохого примера были названы улицы Папина и Союзная, выпавшие из графиков ремонтов из-за нерасторопности компании «РВК-Липецк», вовремя не успевшей заменить 60—метровый водопровод, переподключить потребителей и отсыпать свои траншеи песком и щебнем. По этой причине на Союзной до сих пор не уложен финишный слой асфальта. А в этом месяце часть полностью отремонтированного летом Плехановского спуска перекрыл на месяц тот же горводоканал, чтобы уложить под дорогой 250-метровый водопровод!И это называется синхронизацией?— Каждой осенью мы заблаговременно информируем сетевые компании о наших дорожно-ремонтных планах. До этого года мы имели от РСО нормальную обратную связь. Но в этом году все пошло как-то не так. Поэтому мы уже направили соответствующие письма в ресурсные компании с настоятельной просьбой синхронизировать их ремонтные и инвестиционные программы с нашими планами, — ответил Павел Звонарев.Борис Понаморев посоветовал мэрии обратить внимание энергетиков на обязательные к исполнению всеми хозяйствующими субъектами Правила благоустройства Липецка.Депутаты похвалили ведомство Звонарева за работу МКУ «Липецкгорсвет», которое в том числе по наказам избирателей получило контракты на освещение 79 объектов, требовавших улучшения в этом плане. Но чиновника ту же попросили при замене уличных светильников использовать лампы определенных характеристик во избежание освещения города по принципу лоскутного одеяла — где-то ярко, где-то тускло. В качестве плохо освещенной улицы была названа Советская: на ней в темное время суток искусственный свет неприятно бьет по глазам водителям. Но оказалось, что освещение улицы Советской — это подарок городу от какого-то подрядчика. Вполне вероятно, презент был сделан по принципу «На тебе, боже, что мне не гоже!»— При освещении дорог мы используем светильники по ГОСТу, в 4 000 кельвинов, при освещении тротуаров, скверов, парков — в 3000 кельвинов, — сказал председатель департамента.Также Борис Понаморев обратил внимание на то, что город стремительно лысеет. Из отчета Звонарева следовало, что «Зеленхоз» и другие подрядчики уже выполнили работы по обрезке и сносу 6 100 деревьев, а еще 1 500 мертвых деревьев по программе «Ремонт двора» вырубили управляющие компании. Также в планах на 2025 год — снос еще 2 500 погибших, уже актированных деревьев. Взамен же «Зеленхоз» посадил в этом году всего 1 805 саженцев. Поэтому председатель комиссии Борис Понаморев предложил мэрии выделить средства на полную компенсационную посадку всех деревьев, спиленных в 2023 и 2024 годах.В «РВК-Липецк» объяснили начало работы на спуске осенью летним ремонтом горбатого моста.«Проведение работ летом, до ремонта покрытия на Плехановском спуске, создало бы дополнительные неудобства для липчан, поскольку в этот период был перекрыт мост на улице Советской. Прокладывать коммуникации будут методом горизонтально-направленного бурения — под землей с помощью проколов. По завершении работ нарушенное благоустройство будет полностью восстановлено. Если погодные условия не позволят сразу уложить асфальт, подрядчик восстановит покрытие в зимнем варианте — литой асфальтобетонной смесью. А уже при наступлении теплой погоды заасфальтирует участок».