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55 минут назад
6

Канализационный клубок на Фрунзе: принято одноразовое решение

Энергетики, прокуратура и собственники канализационных сетей пытаются прийти к соглашению. Пока решение не найдено.

После того, как озвученная GOROD48 история жильцов домов № 81 и 85 по улице Фрунзе разошлась по стране, в Липецке начали спешно искать решение гражданско-правовой коллизии. Оба дома, напомним, обслуживает частная канализационно-насосная станция, ее и сети водоотведения купил пензенский предприниматель Алексей Стексов при распродаже имущества разорившегося застройщика. Алексей Стексов пытался сдать станцию и сети в аренду «РВК-Липецк», но компания, работающая в Липецке по концессионному соглашению на реконструкцию коммунальных сетей, арендовать это имущество отказалась — его обслуживание не входит в тарифы предусмотренные концессией.

Когда в домах засорилась канализация прочищать ее оказалось некому. И жильцы домов не могли пользоваться туалетами.

12 ноября «РВК-Липецк» сообщило, что прочистила канализацию. А сегодня компания выступила с заявлением:

«Сейчас система водоотведения работает штатно. Мы продолжим помогать липчанам до момента разрешения ситуации. Как социально ответственное предприятие, мы готовы принять от городских властей эти сети и КНС на обслуживание и обеспечить жителям двух домов стабильные и бесперебойные услуги водоотведения. При этом передача коммунальных сетей может произойти только от городских властей в рамках уже заключённого концессионного соглашения.

Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что управление такими стратегическими ресурсами как вода и канализация нельзя отдавать в руки непроверенных лиц и организаций. Правовую оценку действиям собственника должны дать компетентные органы».

Компетентные органы уже вмешались в канализационный скандал.

— В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действий ресурсоснабжающей организации, законности реализации физическому лицу и бездействию собственника по содержанию КНС. Вопрос ее дальнейшей эксплуатации поставлен под контроль, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Прокуратура рассматривает и обращение собственника КНС Алексея Стексова, который через надзорное ведомство пытается понудить «РВК-Липецк» взять в аренду станцию и сети водоотведения.

— Я предложил «РВК-Липецк» заключить договор на обслуживание канализации и готов оплатить фактически понесенные расходы. Будем надеяться, что аварийные ситуации будут теперь устраняться оперативно, — сказал Алексей Стексов GOROD48.

Продавать сети и станцию предприниматель не собирается. А компенсировать свои расходы намерен в рамках тарифного регулирования.

В «РВК-Липецк» добавили, что случай с сетями на Фрунзе не единичный:

«Необходимо в целом обратить внимание на принятие сетей от застройщиков, в том числе обанкротившихся, потому что в первую очередь нужно думать о комфорте граждан».

Мэрия Липецка взяла паузу на консультации с юристами для подготовки комментария.
ЖКХ
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Житель
7 минут назад
А можно так лифт купить в высотке? И сдавать его в аренду, че...
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Выход
18 минут назад
Нерадивого ИП штрафовать и потом за долги изъять эту станцию
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Крылов
34 минуты назад
Все коммунальные службы и сети необходимо передать в зону ответственности органов местного самоуправления. Не должны коммуникации быть в частных руках.
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Системное решение
39 минут назад
Экспрориация экспроприаторов. Но не всех устроит :)
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Маша
41 минуту назад
А кому деньги жильцы этого дома платят за водоотведение? Тот и должен чистить.
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мнение
11 минут назад
Нужно ответственно относиться к имуществу и не создавать аварийные ситуации. Бросают в канализацию всё что непопадя, а потом кричат "засорилося".
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