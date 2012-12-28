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Общество
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55 минут назад
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Канализационный клубок на Фрунзе: принято одноразовое решение
Энергетики, прокуратура и собственники канализационных сетей пытаются прийти к соглашению. Пока решение не найдено.
Когда в домах засорилась канализация прочищать ее оказалось некому. И жильцы домов не могли пользоваться туалетами.
12 ноября «РВК-Липецк» сообщило, что прочистила канализацию. А сегодня компания выступила с заявлением:
«Сейчас система водоотведения работает штатно. Мы продолжим помогать липчанам до момента разрешения ситуации. Как социально ответственное предприятие, мы готовы принять от городских властей эти сети и КНС на обслуживание и обеспечить жителям двух домов стабильные и бесперебойные услуги водоотведения. При этом передача коммунальных сетей может произойти только от городских властей в рамках уже заключённого концессионного соглашения.
Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что управление такими стратегическими ресурсами как вода и канализация нельзя отдавать в руки непроверенных лиц и организаций. Правовую оценку действиям собственника должны дать компетентные органы».
Компетентные органы уже вмешались в канализационный скандал.
— В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действий ресурсоснабжающей организации, законности реализации физическому лицу и бездействию собственника по содержанию КНС. Вопрос ее дальнейшей эксплуатации поставлен под контроль, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Прокуратура рассматривает и обращение собственника КНС Алексея Стексова, который через надзорное ведомство пытается понудить «РВК-Липецк» взять в аренду станцию и сети водоотведения.
— Я предложил «РВК-Липецк» заключить договор на обслуживание канализации и готов оплатить фактически понесенные расходы. Будем надеяться, что аварийные ситуации будут теперь устраняться оперативно, — сказал Алексей Стексов GOROD48.
Продавать сети и станцию предприниматель не собирается. А компенсировать свои расходы намерен в рамках тарифного регулирования.
В «РВК-Липецк» добавили, что случай с сетями на Фрунзе не единичный:
«Необходимо в целом обратить внимание на принятие сетей от застройщиков, в том числе обанкротившихся, потому что в первую очередь нужно думать о комфорте граждан».
Мэрия Липецка взяла паузу на консультации с юристами для подготовки комментария.
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