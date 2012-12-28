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Общество
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сегодня, 14:00
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Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
В горсовете эту сумму назвали астрономической и попросили чиновников сосредоточить усилия хотя бы на регулярно подтапливаемых улицах и площадях.
Эту сумму, которую назвала вице-мэр Светлана Сурмий, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев назвал астрономической, исходя из того, что на строительство новых ливневок из муниципального бюджета годами не выделяется ни копейки (такие сети если и строят, то по дополнительному финансированию из федерального бюджета, как это было с ливневками при реконструкции проспекта Победы и улицы 50 лет НЛМК и при строительстве дорог в новом микрорайоне «Звездный»).
В этом году на содержание ливневой канализации мэрия выделила всего 11,9 млн рублей. На эти средства очищены 261 дождеприемных и смотровых колодцев, отремонтировано 33 дождеприемника. До конца года необходимо очистить еще 268 колодцев и отремонтировать 100 дождеприемников. В этом году в бюджете были предусмотрены средства на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации на водопонижение в частном секторе района Опытной станции, на улицах Раздольной, Лучистой, Просторной, Новой, Вольной. Также департамент градостроительства и архитектуры разрабатывает проект строительства выпуска ливневых и дренажных вод с улицы Совхозной в один из Привокзальных прудов. По искам прокуратуры проведена инвентаризация ливневок на улицах Мичурина, Неделина, перекрестке Неделина-Фрунзе, улицах Ильича, Загородной, Зегеля, Липовской. На кадастровый учет с последующим принятием в муниципальную собственность проведена паспортизация сети участков дождевой канализации на улицах Кривенкова, Белана, Совхозной, Меркулова, проспекте Победы.
— Денег дайте! — бросила реплику в сторону депутатов Светлана Сурмий, увидев их недовольство общей ситуацией.
Так как ни о каких миллиардах в ближайшие годы не может быть и речи, Борис Понаморев попросил управление главного смотрителя мэрии сосредоточиться на должном содержании 15 участков улично-дорожной сети, на подтопление которых больше всего жалуются липчане. В их числе он назвал перекресток улиц Яна Берзина и Водопьянова, пересечение улиц Доватора и Папина, улицу Студеновскую, Театральную площадь и площадь Победы, где после прошлогоднего ремонта стала скапливаться вода:
— Не надо восьми миллиардов, чтобы решить эти точечные проблемы! Нужно исследовать эти места, провести, если нужно, их телеинспекцию. Везде есть ливневки, и они должны работать. Почему после того, как этим летом заасфальтировали Плехановский спуск, после дождей вода с него стекает к частному медицинскому центру, застаивается возле гостиницы «Меркури», образует лужи у жилого дома №2 на улице Фрунзе? Также нужно прочистить водоотводной канал, в который попадает вся вода из Каменного лога, откуда она потом стекает в реку Воронеж.
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