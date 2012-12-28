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сегодня, 14:00
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Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!

В горсовете эту сумму назвали астрономической и попросили чиновников сосредоточить усилия хотя бы на регулярно подтапливаемых улицах и площадях.

В Липецке измерили протяженность сети ливневой канализации, которая составила 272,6 км. И далеко не вся она находится в работоспособном состоянии. Но это привычная для Липецка история, когда на схемах и на планшетах какие-то коммуникации есть, но по факту они или расположены не на тех отметках, или вовсе не существуют в природе. Схемой водоснабжения и водоотведения, разработанной на 2027-2042 годы, в городе предусмотрено строительство объектов, систем водоочистки и организации стоков на 8 млрд рублей!

Эту сумму, которую назвала вице-мэр Светлана Сурмий, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев назвал астрономической, исходя из того, что на строительство новых ливневок из муниципального бюджета годами не выделяется ни копейки (такие сети если и строят, то по дополнительному финансированию из федерального бюджета, как это было с ливневками при реконструкции проспекта Победы и улицы 50 лет НЛМК и при строительстве дорог в новом микрорайоне «Звездный»).

В этом году на содержание ливневой канализации мэрия выделила всего 11,9 млн рублей. На эти средства очищены 261 дождеприемных и смотровых колодцев, отремонтировано 33 дождеприемника. До конца года необходимо очистить еще 268 колодцев и отремонтировать 100 дождеприемников. В этом году в бюджете были предусмотрены средства на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации на водопонижение в частном секторе района Опытной станции, на улицах Раздольной, Лучистой, Просторной, Новой, Вольной. Также департамент градостроительства и архитектуры разрабатывает проект строительства выпуска ливневых и дренажных вод с улицы Совхозной в один из Привокзальных прудов. По искам прокуратуры проведена инвентаризация ливневок на улицах Мичурина, Неделина, перекрестке Неделина-Фрунзе, улицах Ильича, Загородной, Зегеля, Липовской. На кадастровый учет с последующим принятием в муниципальную собственность проведена паспортизация сети участков дождевой канализации на улицах Кривенкова, Белана, Совхозной, Меркулова, проспекте Победы.

— Денег дайте! — бросила реплику в сторону депутатов Светлана Сурмий, увидев их недовольство общей ситуацией.

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Так как ни о каких миллиардах в ближайшие годы не может быть и речи, Борис Понаморев попросил управление главного смотрителя мэрии сосредоточиться на должном содержании 15 участков улично-дорожной сети, на подтопление которых больше всего жалуются липчане. В их числе он назвал перекресток улиц Яна Берзина и Водопьянова, пересечение улиц Доватора и Папина, улицу Студеновскую, Театральную площадь и площадь Победы, где после прошлогоднего ремонта стала скапливаться вода:

— Не надо восьми миллиардов, чтобы решить эти точечные проблемы! Нужно исследовать эти места, провести, если нужно, их телеинспекцию. Везде есть ливневки, и они должны работать. Почему после того, как этим летом заасфальтировали Плехановский спуск, после дождей вода с него стекает к частному медицинскому центру, застаивается возле гостиницы «Меркури», образует лужи у жилого дома №2 на улице Фрунзе? Также нужно прочистить водоотводной канал, в который попадает вся вода из Каменного лога, откуда она потом стекает в реку Воронеж.
ливневка
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Комментарии (23)

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Как гость
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Партработник
33 минуты назад
Да ненужна никакая ливневая канализация, две гавнакачки все лужи откачают.
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Гость
сегодня, 16:34
Куда смотрит центр (Кремль), вы кому даёте деньги на эти проекты? Липецким руководителям нельзя давать, всё будет спущено, разбазарино. Ни один начатый проект в Липеце не закончен на оценку хорошо. Ломают, строят и опять ломают одно и тоже! Нет хозяина!
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Гость Липецка
сегодня, 16:29
А когда на проспекте Побкды будут ливнёвки. На пешеходных переходах их нет, люди прыгают по лужам или пытаются обойти на опасных участках дороги. Как моюно было принимать ремонт дорожного полотна на проспекте. Сколько выброшено денег или осевшие в карманах чиновников? Может пора сидеть кому то на нарах!
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Равшан-специалист
сегодня, 16:27
моя бригада насяльнка все выроет за 7 милиардов опыт есть мы в ИТК 2 уже копали
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дед с депутатской
сегодня, 16:12
8 лярдов .. этож надо так нагло жрать и сладко спать!
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Гость
сегодня, 16:03
Большая просьба разобраться с жуткой вонищей из канализации у Парка Победы - вход с ул. Водопьянова. Без противогаза невозможно находиться. Там регулярно забивается сток канализационный к расположенной рядом станции. Люди душатся, а администрации наплевать.
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Лена
сегодня, 15:57
правильно!!!! мы сперва закатываем ливневки под асфальт, а потом ищем деньги как откопать их
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...
сегодня, 15:57
На улице Терешковой за остановкой как идти на ж\д вокзал огромная лужа ( не лужа- море) на второстепенной дороге да и на переходе появляется после дождя или таяния снега. Люди обходят по проезжей части. Сколько капали, капали, асфальтировали, а воз и ныне там!!! Куда смотрят проверяющие?
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 15:55
А теперь "Горбатый.......Я сказал Горбатый". Так и тут.....Было и не стало.
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Гость
сегодня, 15:53
"Ливневки в Липецке обойдутся властям в 44 млн рублей" Забавный заголовок на другом сервисе
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