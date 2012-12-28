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В Липецкой области днем потеплеет до +7
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5964
вчера, 08:21
64

Сенатор Уваркина: «В Липецке целый комплекс фактически заброшенных складов и гаражей Министерства обороны»

Экс-мэр Липецка, ныне член Совета Федерации, по поручению Валентины Матвиенко намерена провести инвентаризацию заброшенных объектов Министерства обороны в центре Липецка и достучаться до военных

Как сообщила член совфеда Евгения Уваркина, она, по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко вместе с командой области и главами всех муниципальных образований провела совещание по инвентаризации проблемных объектов федеральной собственности, находящейся на территории Липецкой области.

«Есть объекты, которые не эксплуатируются и находятся в запустении много лет, а есть те, которые эксплуатируются, но нуждаются в капитальном ремонте.
Они не только портят архитектурный облик города, но и зачастую представляют опасность для жизни.

От жителей поступает много обращений по таким объектам, но у муниципалитетов нет полномочий на их реконструкцию или снос, так как они находятся в ведении федеральных министерств или ведомств.

Яркий пример в Липецке таких проблемных объектов:

- три недостроенных многоквартирных дома в военном городке, находящихся на балансе Министерства обороны РФ. На одном из домов недавно оторвало ветром лист кровли, и это не единичный случай.

- целый комплекс фактически заброшенных складов и гаражей Министерства обороны в центре города – 6 гектаров рядом с благоустроенным парком «Быханов сад» и жилыми домами.

В должности мэра Липецка на протяжении нескольких лет писала в Министерство обороны РФ, но, к сожалению, ответа с возможными вариантами решения так и не получила. Договорились с главами муниципальных образований выбрать самые критичные из 2128 объектов, по ним уже сделаем дорожную карту и будем отрабатываем точечно с министерствами и ведомствами. Понимаю, что сегодня у меня, как у сенатора, есть больше возможностей, чтобы достучаться до Министерства обороны, получить обратную связь и обсудить варианты дальнейших действий», — написала в соцсетях Евгения Уваркина.
заброшки минобороны
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Комментарии (64)

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Как гость
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Сначала новые
Местный житель
59 минут назад
Да, есть склады МО по соседству с торговым центром на Балмочных. И многим очень охота ту землю забрать под застройку многоэтажками. А вот министерству обороны надо эту землю просто так не отдавать, пусть платят военным, а то привыкли хватать везде за так.
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Баба баня
сегодня, 12:20
Гость, она же и пишет в соцсетях, что несколько лет писала в Минобороны, но ответа не получала.. Читай последний абзац внимательно и это будет ответом на ваш вопрос..
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Гость
сегодня, 11:02
Что же ты раньше делала дорогая, когда была мэром города?????
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Маша с Уралмаша
сегодня, 10:58
пока не хапнет - не успокоится
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а вы удивляетесь
сегодня, 00:26
такие, вот, "сенаторы"
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Навести порядок
вчера, 21:29
В этом гаражном кооперативе
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Липка
вчера, 16:48
То есть Минобороны передаст безвозмездно? А город получит участки земли, которые можно продать представителям разных регионов. Лучше бы инвентаризацию сетей в Военном городке провели, новые проложили, да на карте обозначили.
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Леликов Сергей г. Липецк
вчера, 16:34
Комплексное развитие территорий (КРТ) — совокупность мероприятий, направленных на организованную застройку крупных территорий с их обеспечением необходимой инфраструктурой для устойчивого развития. При этом если речь идёт о застроенной территории, то имеющиеся на ней объекты изымаются у собственников для государственных нужд (либо процедуру КРТ реализуют сами собственники). Так что-ли?????
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Гость
вчера, 16:05
У нас и лог как после бомбёжки особенно хорошо видно с моста. Раньше там люди загорали на склонах. А теперь из рыли бросили. А ведь она тоже за него бралась.
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Кузя
вчера, 15:59
Особенно ярок объект в центре города в месте снесённого к/т "Спутник". Не упомянут, обидно... за объект...
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Лана.
сегодня, 08:36
Земля принадлежит физическому лицу,который собирался там построить ТЦ и этим испортит весь вид площади!
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