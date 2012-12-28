Общество
5964
вчера, 08:21
64
Сенатор Уваркина: «В Липецке целый комплекс фактически заброшенных складов и гаражей Министерства обороны»
Экс-мэр Липецка, ныне член Совета Федерации, по поручению Валентины Матвиенко намерена провести инвентаризацию заброшенных объектов Министерства обороны в центре Липецка и достучаться до военных
«Есть объекты, которые не эксплуатируются и находятся в запустении много лет, а есть те, которые эксплуатируются, но нуждаются в капитальном ремонте.
Они не только портят архитектурный облик города, но и зачастую представляют опасность для жизни.
От жителей поступает много обращений по таким объектам, но у муниципалитетов нет полномочий на их реконструкцию или снос, так как они находятся в ведении федеральных министерств или ведомств.
Яркий пример в Липецке таких проблемных объектов:
- три недостроенных многоквартирных дома в военном городке, находящихся на балансе Министерства обороны РФ. На одном из домов недавно оторвало ветром лист кровли, и это не единичный случай.
- целый комплекс фактически заброшенных складов и гаражей Министерства обороны в центре города – 6 гектаров рядом с благоустроенным парком «Быханов сад» и жилыми домами.
В должности мэра Липецка на протяжении нескольких лет писала в Министерство обороны РФ, но, к сожалению, ответа с возможными вариантами решения так и не получила. Договорились с главами муниципальных образований выбрать самые критичные из 2128 объектов, по ним уже сделаем дорожную карту и будем отрабатываем точечно с министерствами и ведомствами. Понимаю, что сегодня у меня, как у сенатора, есть больше возможностей, чтобы достучаться до Министерства обороны, получить обратную связь и обсудить варианты дальнейших действий», — написала в соцсетях Евгения Уваркина.
7
0
9
7
26
Комментарии (64)