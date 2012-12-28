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5972
сегодня, 16:21
39

Липчане жалуются на платежи за отопление

«Квадра» заявила, что 30 управляющих компаний не передали данные общедомовых счетчиков тепла.

Липчане начали получать платежки за отопление и для многих проставленные в них сумму оказались сюрпризом. Например, для жильцов дома № 28 по улице 8 Марта.

«Отопительный сезон, как и многие предыдущие, начинается с законного «вытягивания» крупных сумм за не осуществленные в реальности услуги. Пришли квитанции, где опять, чудным образом отсутствуют данные от УК, при этом сумма оплаты где-то в два раза выше оплаты жилья площадью в два раза больше», — пожаловались GOROD48 жильцы дома.

«Маяк» далеко не единственная управляющая компания, не передавшая показания теплосчетчиков (ОДПУ). Таких УК в Липецке 30. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра». Эти управлявшки не передали показания по 72-м домам.

«В каждом из этих домов приборы находятся в исправном состоянии. Однако, ввиду отсутствия информации со стороны управляющих компаний, жителям МКД начислена плата за тепловую энергию по нормативу», — сообщили в эненргокомании.

Энергетики направили управляющим компаниям письма о необходимости надлежащей эксплуатации приборов учета тепловой энергии и своевременном предоставлении данных, поскольку обслуживание ОДПУ, фиксирование показаний, а также их последующая передача в ресурсоснабжающие организации являются обязанностями именно управляющих компаний.

GOROD48 поговорил с представителями управляющих компаний, пытаясь понять, почему они не передают показания счетчиков.

Оказалось, управляющие компании, как это ни странно, заботятся о кошельках жильцов. Да, в октябре и в апреле липчанам приходится значительно переплачивать. Зато в другие месяцы (это касается домов, построенных до 2000 года) по нормативу платить значительно выгоднее, чем по счетчику, Экономия за отопительный сезон составляет примерно две-три тысячи, считай бонус за один месяц.

Таких УК, которые только в октябре не подают показания, не давая сэкономить жильцам, уверяют собеседники GOROD48, практически нет. Они этим занимаются весь отопительный сезон.

И еще несколько причин, по которым УК не передали показания — в домах с газовыми колонками трудно вовремя поверить ОДПУ. Данные с них снимают после подачи тепла. Некоторые УК могли затянуть с ремонтом или поверкой теплосчетчиков. И, конечно, нельзя исключать нерадивые управляющие компании, которые не подготовились к зиме.
отопление
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Комментарии (39)

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Как гость
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Сначала новые
Лена
4 минуты назад
Наказать виновных.
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Житель
14 минут назад
Предлагаю депутатам, перед тем как жителям отправят платежки, проверять их на предмет правильного начисления Квадрой. Не смогли разобраться с УК и Квадрой в подаче тепла в дома так пусть платежками занимаются.
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Женя
22 минуты назад
Кругом один бардак.
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коля
39 минут назад
Быть добрым .сложно.вкус денег.отбивает доброту.
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Оля
52 минуты назад
Надо всех сотрудников управляшек наказать виновных за халатность к людям.
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Опять бардак!
сегодня, 19:49
Советская, 68 УК Маяк квартира 47кв.м за за 3дн.отопления и 1куб.горячей воды 2700, показания счетчика УК не переданы
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Гость
сегодня, 19:48
Московская 41, трешка 5400., плюсом УК нефрит подняла содержания жилья с прошлого месяца было 1000 стала 1800 не понятно за что ни дворников ни уборщиков. Так и живём!
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Не поняла
сегодня, 19:45
А УК на каком основании не передают показания работающих счетчиков? На законных? Государство деньги вложило в оснащение, разработало правила, а оказывается можно просто саботировать и даже не скрывать? Вопрос для прокуратуры и следственного комитета
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Людмила
сегодня, 20:00
Вот так и живем
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Гость
сегодня, 19:19
Липчане всегда на что-то жалуются
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Маяк
сегодня, 19:02
Пишите в Спортлото, там вам помогУть...
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90-е
сегодня, 19:46
Ты маякни, когда будешь яму копать
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