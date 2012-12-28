Липчане жалуются на платежи за отопление

«Квадра» заявила, что 30 управляющих компаний не передали данные общедомовых счетчиков тепла.

Липчане начали получать платежки за отопление и для многих проставленные в них сумму оказались сюрпризом. Например, для жильцов дома № 28 по улице 8 Марта.«Отопительный сезон, как и многие предыдущие, начинается с законного «вытягивания» крупных сумм за не осуществленные в реальности услуги. Пришли квитанции, где опять, чудным образом отсутствуют данные от УК, при этом сумма оплаты где-то в два раза выше оплаты жилья площадью в два раза больше», — пожаловались GOROD48 жильцы дома.«Маяк» далеко не единственная управляющая компания, не передавшая показания теплосчетчиков (ОДПУ). Таких УК в Липецке 30. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра». Эти управлявшки не передали показания по 72-м домам.«В каждом из этих домов приборы находятся в исправном состоянии. Однако, ввиду отсутствия информации со стороны управляющих компаний, жителям МКД начислена плата за тепловую энергию по нормативу», — сообщили в эненргокомании.Энергетики направили управляющим компаниям письма о необходимости надлежащей эксплуатации приборов учета тепловой энергии и своевременном предоставлении данных, поскольку обслуживание ОДПУ, фиксирование показаний, а также их последующая передача в ресурсоснабжающие организации являются обязанностями именно управляющих компаний.GOROD48 поговорил с представителями управляющих компаний, пытаясь понять, почему они не передают показания счетчиков.Оказалось, управляющие компании, как это ни странно, заботятся о кошельках жильцов. Да, в октябре и в апреле липчанам приходится значительно переплачивать. Зато в другие месяцы (это касается домов, построенных до 2000 года) по нормативу платить значительно выгоднее, чем по счетчику, Экономия за отопительный сезон составляет примерно две-три тысячи, считай бонус за один месяц.Таких УК, которые только в октябре не подают показания, не давая сэкономить жильцам, уверяют собеседники GOROD48, практически нет. Они этим занимаются весь отопительный сезон.И еще несколько причин, по которым УК не передали показания — в домах с газовыми колонками трудно вовремя поверить ОДПУ. Данные с них снимают после подачи тепла. Некоторые УК могли затянуть с ремонтом или поверкой теплосчетчиков. И, конечно, нельзя исключать нерадивые управляющие компании, которые не подготовились к зиме.