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Общество
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сегодня, 16:21
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Липчане жалуются на платежи за отопление
«Квадра» заявила, что 30 управляющих компаний не передали данные общедомовых счетчиков тепла.
«Отопительный сезон, как и многие предыдущие, начинается с законного «вытягивания» крупных сумм за не осуществленные в реальности услуги. Пришли квитанции, где опять, чудным образом отсутствуют данные от УК, при этом сумма оплаты где-то в два раза выше оплаты жилья площадью в два раза больше», — пожаловались GOROD48 жильцы дома.
«Маяк» далеко не единственная управляющая компания, не передавшая показания теплосчетчиков (ОДПУ). Таких УК в Липецке 30. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра». Эти управлявшки не передали показания по 72-м домам.
«В каждом из этих домов приборы находятся в исправном состоянии. Однако, ввиду отсутствия информации со стороны управляющих компаний, жителям МКД начислена плата за тепловую энергию по нормативу», — сообщили в эненргокомании.
Энергетики направили управляющим компаниям письма о необходимости надлежащей эксплуатации приборов учета тепловой энергии и своевременном предоставлении данных, поскольку обслуживание ОДПУ, фиксирование показаний, а также их последующая передача в ресурсоснабжающие организации являются обязанностями именно управляющих компаний.
GOROD48 поговорил с представителями управляющих компаний, пытаясь понять, почему они не передают показания счетчиков.
Оказалось, управляющие компании, как это ни странно, заботятся о кошельках жильцов. Да, в октябре и в апреле липчанам приходится значительно переплачивать. Зато в другие месяцы (это касается домов, построенных до 2000 года) по нормативу платить значительно выгоднее, чем по счетчику, Экономия за отопительный сезон составляет примерно две-три тысячи, считай бонус за один месяц.
Таких УК, которые только в октябре не подают показания, не давая сэкономить жильцам, уверяют собеседники GOROD48, практически нет. Они этим занимаются весь отопительный сезон.
И еще несколько причин, по которым УК не передали показания — в домах с газовыми колонками трудно вовремя поверить ОДПУ. Данные с них снимают после подачи тепла. Некоторые УК могли затянуть с ремонтом или поверкой теплосчетчиков. И, конечно, нельзя исключать нерадивые управляющие компании, которые не подготовились к зиме.
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