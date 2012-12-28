1166-я: «Квадра» раскопала улицу Салтыкова-Щедрина

С начала года за ямы и канавы в Липецке энергетиков уже оштрафовали на 2,2 миллиона рублей.

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Управление главного смотрителя липецкой мэрии выдало 1166-е разрешение с начала года на проведение земляных работ. На этот раз «Квадре» на улице Салтыкова-Щедрина со сроком восстановления благоустройства на месте раскопки к 21 ноября. Можно делать ставки: успеют ли энергетики сделать все, что от них ожидается, к этой дате?Кажется, нет. Ведь железобетонные лотки, в которых лежат голые трубы, полны воды. Раскопки парят. Что-то там журчит. И на месте раскопок — ни одного рабочего!Практически ежедневно сотрудники городского департамента развития территории проводят мониторинг раскопок для проверки исполнения производителями работ Правил благоустройства Липецка. Чаще всего такие проверки заканчивается вынесениями хозсубъектам новых предписаний от устранении просрочек благоустройства разрытых мест.Если УГС выдало с начала года порядка 1 200 ордеров на земляные работы, то, по данным заместителя председателя департамента Татьяны Инютиной, за это же время любители копать — а это в первую очередь, «Квадра», «РВК» и «Россети» — получили без малого 1 000 предписаний за несвоевременное восстановление благоустройства или отсутствия ограждений траншей.Сегодня Татьяна Инютина в который уже раз обошла знаковые для липчан раскопки. Две из них, на улице Космонавтов, у ДС «Звездный» между тротуаром и второстепенной дорогой у дома № 5/6. Это место какое-то проклятое, ведь «Квадру» за просроченное благоустройство на месте аварийных работ начали штрафовать еще в октябре-ноябре прошлого года! В июне тут снова появились ямы. Прямо там же, где и минувшей осенью, — напротив входа в отделение Сбера!— «Квадре» департаментом дорожного хозяйства и благоустройства выдано два разрешения на эти раскопки. Однако их сроки истекли полгода назад. На восстановление благоустройства на месте одной из этих раскопок энергетикам было выдано 10 предписаний, второй — девять,— заметила глава управы этого района Галина Есенко.Впрочем, сегодня возле ям был замечен трактор и сотрудники «Квадры». Возможно, усилия профильного департамента не пройдут даром и эти раскопки наконец-то исчезнут.Еще одна старая раскопка находится на улице Терешковой,12. Ограждение у ямы повалено, сигнальной ленты нет.Жители не раз жаловались на траншею, уничтожившую внутриквартальный проезд через 2-й микрорайон. На предписания профильного департамента о наведении порядка энергетики не реагируют, но вовремя, кстати, оплачивают штрафы — с недавних пор, по 15 000 рублей за каждое не исполненное предписание.В судах с начала года уже рассмотрены 190 протоколов по не приведенным вовремя в порядок раскопкам из 324 направленных Фемиде. Общая сумма штрафов на сегодняшний день составила более 2,2 млн рублей.