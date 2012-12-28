Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Наезд на 13-летнюю девочку сняла камера наблюдения
Происшествия
14-летняя девочка попала под машину на пешеходном переходе через улицу Меркулова
Происшествия
Две овчарки укусили за грудь прохожую
Происшествия
Липецкая вечЁрка: приговор по делу врачей, повторится ли снежный хаос, и новая отставка в мэрии
Общество
На улице Папина изменена схема движения
Общество
Сегодня в Липецке: зачем на работе кролики, подросткам до 16 лет запретят пользоваться соцсетями?
Общество
Канализационный клубок на Фрунзе: принято одноразовое решение
Общество
18-летнюю девушку подозревают в краже у кофейни 990 тысяч рублей
Происшествия
Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел в кювет — пострадал пассажир
Происшествия
У жителя Камчатки приставы конфисковали квартиру в Липецке
Общество
Читать все
Канализационный клубок на Фрунзе: принято одноразовое решение
Общество
Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел в кювет — пострадал пассажир
Происшествия
На улице Папина изменена схема движения
Общество
1166-я: «Квадра» раскопала улицу Салтыкова-Щедрина
Общество
Жители Хлевного боятся, что в памятнике-самолете поселятся голуби
Общество
У жителя Камчатки приставы конфисковали квартиру в Липецке
Общество
С липецкого предпринимателя требуют 200 000 рублей за название круассанов
Общество
Завтра в Липецке очередная репетиция зимы
Погода в Липецке
Циклон принесет в Липецкую область небольшой снег
Погода в Липецке
В Ельце столкнулись три автомобиля
Происшествия
Читать все
Общество
506
сегодня, 16:47
13

1166-я: «Квадра» раскопала улицу Салтыкова-Щедрина

С начала года за ямы и канавы в Липецке энергетиков уже оштрафовали на 2,2 миллиона рублей.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии выдало 1166-е разрешение с начала года на проведение земляных работ. На этот раз «Квадре» на улице Салтыкова-Щедрина со сроком восстановления благоустройства на месте раскопки к 21 ноября. Можно делать ставки: успеют ли энергетики сделать все, что от них ожидается, к этой дате?


Кажется, нет. Ведь железобетонные лотки, в которых лежат голые трубы, полны воды. Раскопки парят. Что-то там журчит. И на месте раскопок — ни одного рабочего!

Практически ежедневно сотрудники городского департамента развития территории проводят мониторинг раскопок для проверки исполнения производителями работ Правил благоустройства Липецка. Чаще всего такие проверки заканчивается вынесениями хозсубъектам новых предписаний от устранении просрочек благоустройства разрытых мест.

Если УГС выдало с начала года порядка 1 200 ордеров на земляные работы, то, по данным заместителя председателя департамента Татьяны Инютиной, за это же время любители копать — а это в первую очередь, «Квадра», «РВК» и «Россети» — получили без малого 1 000 предписаний за несвоевременное восстановление благоустройства или отсутствия ограждений траншей.

Сегодня Татьяна Инютина в который уже раз обошла знаковые для липчан раскопки. Две из них, на улице Космонавтов, у ДС «Звездный» между тротуаром и второстепенной дорогой у дома № 5/6. Это место какое-то проклятое, ведь «Квадру» за просроченное благоустройство на месте аварийных работ начали штрафовать еще в октябре-ноябре прошлого года! В июне тут снова появились ямы. Прямо там же, где и минувшей осенью, — напротив входа в отделение Сбера!

— «Квадре» департаментом дорожного хозяйства и благоустройства выдано два разрешения на эти раскопки. Однако их сроки истекли полгода назад. На восстановление благоустройства на месте одной из этих раскопок энергетикам было выдано 10 предписаний, второй — девять,— заметила глава управы этого района Галина Есенко.

8afa4911-7f10-4af7-b12c-9f4605804f74.jpg

Впрочем, сегодня возле ям был замечен трактор и сотрудники «Квадры». Возможно, усилия профильного департамента не пройдут даром и эти раскопки наконец-то исчезнут.

Еще одна старая раскопка находится на улице Терешковой,12. Ограждение у ямы повалено, сигнальной ленты нет.

df35b4e8-3e39-424f-a9ac-bf6f6bb0bd4e.jpg

Жители не раз жаловались на траншею, уничтожившую внутриквартальный проезд через 2-й микрорайон. На предписания профильного департамента о наведении порядка энергетики не реагируют, но вовремя, кстати, оплачивают штрафы — с недавних пор, по 15 000 рублей за каждое не исполненное предписание.

В судах с начала года уже рассмотрены 190 протоколов по не приведенным вовремя в порядок раскопкам из 324 направленных Фемиде. Общая сумма штрафов на сегодняшний день составила более 2,2 млн рублей.
раскопка
1
1
4
1
4

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Рыбка
3 минуты назад
Тракторный весь перекопали вдоль и поперёк. Когда будут закапывать, неизвестно.
Ответить
vlad
8 минут назад
Для них такие суммы, как укус комара. Раз в сто увеличить штрафы, может тогда они "почешутся". И коллективное обращение в суд за некачественное обслуживание.
Ответить
Глеб Жеглов
18 минут назад
Есть одно НО, по итогам года компании - поставщики ресурсов подсчитывают все расходы, добавляют инвест надбавка и прибыль. Затем подают данные в регулятор на повышают тарифы на следующий год. Поэтому все эти штрафы - это штрафы из наших корманов.
Ответить
vlad
5 минут назад
С этим сложнее. Тарифы утверждает городское управление по тарифам, но если одна "кормушка", то ...?
Ответить
65+
21 минуту назад
Почему нет раскопа Космонавтов 5/3 в палисаднике у дома парят оголённые трубы ! Чиновников Квадра надо не штрафовать а сажать с конфискацией за халатность и вредительство .
Ответить
Липчанин
23 минуты назад
Давно уже в структуре гос компании.
Ответить
корешок
30 минут назад
весь город в окопах.как всегда виновато новоднение,землетресение,погода,ураган.зин где деньги.воруете большие деньги, а сделать нормально ничего не можете.
Ответить
Р
36 минут назад
Выход только один, передать Квадра в собственность государства.
Ответить
Лиза
55 минут назад
Штрафы Квадра быстро оплатит, увеличив нам суммы в платёжках.
Ответить
жжж
сегодня, 17:03
Сами сверхприбыли получают а ЗП копейки вот и нет у них людей. Не кем просто работать.
Ответить
Гражданин Л
сегодня, 17:00
У ТЦ Меркурия на пл.Победы уже третий раз раскопали в одном и том же месте, что за один раз нельзя проложит все кабеля, сделайте трубу, через которую протягивайте потом всю проводку, нет надо копать, плитку положат в снег и мороз, а весной она поплывет.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru