Когда мы ищем приключенья, то нас ведёт не голова

Итоги недели.

Такого у нас не было давно: шестеро заключенных, пятеро узбеков и таджик, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября через подкоп из заброшенного цеха в промзоне колонии. Известно, что 40-метровый тоннель они начали рыть в июне. После побега зэки разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, намереваясь через Казахстан попасть на родину, в Узбекистан, двое решили спрятаться в Подмосковье.В прошлую субботу, еще двоих — в селе Улусарка Задонского района, где. Осталось поймать последнего, 28-летнего Тургуна Абдуллаева. Он был в группе, направившейся в Тамбовскую область, но сумел ускользнуть от погони в Петровском.На этой неделе в селах Липецкого и Грязинского района на остановках, магазинах и заборах появились ориентировки на Тургуна Абдуллаева, осужденного в Воронеже в прошлом году к 12 годам лишения свободы за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. В соцсетях появилась информация о том, что его видели в магазине в Бутырках, что будто бы он просил показать ему дорогу в Казахстан. Как его искали в Бутырках, мы описали в статье:31 октября в России отмечали День работников СИЗО и тюрем (есть, оказывается, и такой). Но поймать последнего беглеца к своему профессиональному празднику у сотрудников ФСИН не вышло.— Это же надо, как долго они копали в тюрьме, а не смогли заметить! Это просто халатность какая-то, — сказала корреспондентам GOROD48 пожилая жительница Бутырок, живущая сейчас страхе из-за того, что в околицах села, возможно, бродит страшный человек.Именно в халатности, кстати, и обвинили. По версии следствия, офицер сквозь пальцы смотрел на нарушение требований внутреннего распорядка на режимном объекте, «что привело к систематическому оставлению заключенными своих рабочих мест и свободному перемещению их по территории промышленной зоны колонии» (при осмотре цеха криминалисты обнаружили лаз и тоннель протяженностью почти 40 метров). Чуть позже— начальнику и мастеру цеха центра трудовой адаптации осуждённых.Если говорить о тех, кто подался в бега, то, по ч. 2 ст. 313 УК РФ («побег из места лишения свободы»). По этой статье беглецам грозит до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.— Пожалуйста, найдите поскорее шестого, пока он не натворил новых бед! — взмолиласьНо, оказывается, этот побег был в Липецке не первым за последнее время. Ранее, муж и жена. Их уже поймали на родине, в Курской области. Курчатовский городской суд Курской области заключил Михаила и Кристину Гладких под стражу на 30 суток до рассмотрения представлений о замене ранее определенного им наказания на более строгое.В прошедший понедельник в Липецке впервые ввелипосреди рабочего дня. Воздушная тревога длилась с 14:55 до 17:51.. Из-за воздушной опасности. Перевели в укрытия школьников и воспитанников детсадов. Через свой Telegram-канал губернатор Игорь Артамонов обратился к родителям, написав, чтои что нет необходимости ехать в образовательные учреждения за детьми.Но если и было на чем ехать, то только на личном транспорте и на такси: на время красного уровня угрозы остановились автобусы и трамваи. Конечно, этим тут же воспользовался бизнес:. Как только завыли сирены, поездка от площади Победы до Автовокзала стоила около 200 рублей, через пять минут — уже 403 рубля.Эти новости стали суперпопулярной. Их просмотрели более 23 тысяч раз. Читатели оставили к ним 330 комментариев, сказав все, что можно было сказать о ситуации.— Считаю красный уровень угрозы самым высшим уровнем угрозы. И по законам советской власти, с целью эвакуации населения транспорт должен предоставляться бесплатно для эвакуации людей, в том числе и такси. На основании приказа руководителя антитеррористического комитета при красной угрозе такси должно быть бесплатным, иначе будет конфисковано. Вот так должно быть, — решил— Такими цены и должны быть! Привыкли за 200 р (max) ездить уже лет 20! Надо это прекращать! Недовольные пусть на общественном катаются! Машины и запчасти в 3 раза выросли за 2-3 года! Бензин — 10% в год минимум дорожает, — вступился за бизнес— В такой день таксистов надо заправлять по 150 р за литр и штрафовать по двойному тарифу, и все станет справедливо, — рубанул— Весьма показательно, что скоро мы будем отмечать День народного единства. И где же оно? То, что для одних людей беда — для других, причем рядом же живущих, просто удачный момент хапнуть деньжат в три горла. Не подавились бы. Вот уж действительно — кому война, кому мать родна, — резюмировалGOROD48 спросил у горожан:Оказалось, многие в это время находились дома, но были и те, кому пришлось втридорога ехать на такси или возвращаться с работы пешком.На следующий день на сессии горсовета выяснилось, что. И.о. председателя департамента транспорта мэрии Александр Лукинов сказал, что к моменту отмены красного уровня опасности дептранс попросил перевозчиков всех форм собственности (двух муниципальных и 18 частных) вывести на маршруты дополнительные автобусы, чтобы как можно скорее развезти скопившихся на остановках горожан.Депутат Андрей Выжанов спросил, что должны делать водители, узнав о воздушной тревоге? Чиновник ответил: должны высадить пассажиров на ближайшей остановке или довезти до подземного перехода, многоуровневой парковки или любого другого здания, пригодного под укрытие. При этом список таких мест еще находится в разработке.— Не надо нас никуда отвозить, мы знаем на какой остановке нам выйти, просто не останавливайте движение, — попросилиНо бывает, что общественный транспорт может остановить даже пассажир. Как это случилось в автобусе 343-го маршрута, в котором возник конфликт между водителем и женщиной с детьми и двумя самокатами. Водитель сказал ей, что пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску. Но. Из-за выяснения отношений, на которые даже выезжала полиция, автобус больше двух часов простоял на остановке.Отопительный сезон начался 14 октября. В прошлый понедельник, 28-го октября,. Полностью без отопления, по версии мэрии, был лишь один дом — пятиэтажная хрущёвка на улице Космонавтов, 44/2, находящаяся на капремонте. В остальных «Квадра» и управляющие компании вручную регулировали параметры теплоносителя.Дом на улице Катукова, 30 был одним из них. В «Квадре» заявили, что теплоноситель поступает в систему дома с нормативными показателями давления и температуры, и что УК имеет все возможности запустить теплоснабжение дома в полном объеме». В ГУК «Октябрьская» причиной отсутствия отопления назвали низкие параметры теплоносителя, добавив, что имеют это подтверждающие документы. Так: их футболили и УК и энергетики.Чем на сессии горсовета аргументировали происходящее энергетики, можно узнать из публикации:Вице-спикер горсовета Евгений Павлов обратил внимание на раскопки энергетиков. В пример он привел дом по Космонавтов, 47, двор которого был изрыт вдоль и поперек. Во время работ ресурсники снесли все деревья, забор, уничтожили асфальт:— Представьте, что это сделали во дворе вашего частного дома! Восстановите все!На улицах города и во дворах, кстати, более тысячи ям, оставленных главным образом ресурсными компаниями.. С начала года департамент развития территории выдал хозсубъектам 908 предписаний по восстановлению благоустройства в местах проведения земляных работ. Безоговорочным лидером в пополнении муниципального бюджета стала «Квадра» с ее 225 не исполненными в срок предписаниями и 1,2 млн рублей штрафов. На втором месте — «РВК-Липецк»: 21/170 тысяч рублей. На третьем — липецкая дочка «Россетей»: 15/90 тысяч рублей.. Такое решение принято очередной сессией городского Совета. На это из городского бюджета выделены 30 млн рублей (в декабре выделят еще столько же). Теперь разовая выплата добровольцам, заключившим контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО, может составить 1,5 миллиона рублей.На этой же сессии депутаты в очередной раз увеличили доходы и расходы муниципального бюджета почти на 800 млн рублей за счет собственных налоговых и неналоговых доходов муниципалитета, а также за счет безвозмездных поступлений из регионального и федерального бюджетов. Одной из статей собственных доходов стала, в частности,, что добавило в бюджет Липецка более 20 млн рублей. Самыми же большими расходами городской казны станут 130 миллионов, выделенных на закупку и монтаж аттракционов в Нижнем парке и 150 миллионов — на приобретение дробилки для измельчения строительных отходов.Кстати, о трамваях. На сессии депутаты задались вопросом, кому ремонтировать трамвайные рельсы на Октябрьском мосту?Оказалось, что в мэрии пока не определились с ответом на этот вопрос. Напомним, что возобновить движение трамваев с правого берега на левый по Октябрьскому мосту концессионер обязан в декабре.Уже ноябрь, а в Липецке только-только закатали в асфальт улицу Папина, ремонт которой был начат еще в марте. О том, почему до сих пор не закончены работы на улице Союзной, можно прочитать в статье. А еще: о том, что она захламлена, GOROD48 писал уже не раз., а коммунистов меньше: фракция правящей партии пополнилась депутатом Станиславом Качариным, которого еще два года назад обком КПРФ исключил из своих рядов коммунистов. «Вступив во фракцию «Единой Россия», я могу добиться максимального результата для своего избирателя, — заявил Станислав Качарин. Другого экс-депутата от КПРФ Александра Ушакова сделали заместителем начальника правового управления областного Совета депутатов.— так прокомментировал он свое назначение.После выборов действующего состава областного Совета, фракция КПРФ состояла из 15 депутатов и была второй по численности после фракции Единой России (23 депутата). Теперь коммунистов в областном парламенте — 10. При этом член фракции КПРФ Валентина Хромовская давно не голосует пакетом с партией, под знаменем которой избралась в облсовет. Так что де-юре в этой фракции — всего девять депутатов.. Светлана Яковлева будет курировать управление внутренней политики и департамент развития территории. Это назначение было неожиданностью для всех, и, кажется, даже для главы города Романа Ченцова. Вакантную должность с похожим функционалом ввела в июне мэр Евгения Уваркина, как говорят, под председателя департамента развития территории Ольгу Логинову, но что-то пошло не так. А вот. Это Ксения Казакова, у которой на момент начала ее работы и.о. директора городского детско-юношеского центра «Спортивный» было иное имя: Оксана Михайлина. Департамент мэрии она возглавила летом прошлого года. Теперь вакантное кресло займет заместитель Казаковой Елена Стародубцева.в 2012 году. Александр Шацких до этого назначения работал в АНО «Центра поддержки экспорта Липецкой области».. Михаил Великорецкий, ровно год проработавший в должности, так и не понял, по его словам, почему это произошло. До прихода в сокольскую больницу Великорецкий работал главным врачом и сердечно-сосудистым хирургом частной медицинской клиники. Новым. Она 11 лет возглавляла поликлинику № 1 на улице Советской. Вчера ее представили коллективу клиники. Контракт Елены Павлюкевич на должности главврача сокольской больницы, в отличие от Михаила Великорецкого, у которого был годовой контракт, бессрочный. Такого у нас еще не было, чтобы на семейный подряд перешли две клиники — БСМП на Космонавтов руководит Дмитрий Павлюкевич, муж нового главврача сокольской больницы.Главным врачом поликлиники №1 назначена Мария Гулевская, до этого возглавлявшая поликлинику № 4.. К счастью, обошлось ушибами.. Теперь его ждёт суд по редко применяемой ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». Ее санкция — до трёх лет лишения свободы.