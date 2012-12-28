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Происшествия
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сегодня, 14:45
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55-летний липчанин повесил собаку
Теперь его ждёт суд.
По версии следствия, 1 августа в деревне Красное пьяный мужчина во дворе своего дома поймал бездомную немецкую овчарку и повесил её на дереве. Животное погибло.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы.
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