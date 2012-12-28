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1477
сегодня, 14:45
16

55-летний липчанин повесил собаку

Теперь его ждёт суд. 

Направлено в суд уголовное дело по обвинению 55-летнего жителя Липецкого округа в убийстве собаки.

По версии следствия, 1 августа в деревне Красное  пьяный мужчина во дворе своего дома поймал бездомную немецкую овчарку и повесил её на дереве. Животное погибло.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы.
 
жестокое обращение с животными
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Жесть
10 минут назад
Что у вас так кнопки близко расположены? Хотела ткнуть пальцем в хмурую физиономию, а нажался класс. Какой класс? Тут мужика посадить надо лет на 5 за живодерство.
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Ну
13 минут назад
Больше надо давать срок, большееееее.
Ответить
Странно
30 минут назад
Как это Animal Planet ещё не отписался в теме
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да уж
30 минут назад
Как земля носит женщин,которые от своих детей избавляются...
Ответить
Ужас
30 минут назад
Нельзя никого не топить, ни закапывать. Ни человека, ни животных. Это нелюдь. Посадить и надолго
Ответить
Алкан с ЛТЗ
сегодня, 16:13
Может он хотел Хе сделать из быстрого барана!
Ответить
Ну шо
сегодня, 16:12
Тут такого,кто котят топит,кто закапывает.Дело хозяина.
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Клара
49 минут назад
Собака бездомная,а для людей-любителей животных ,сделанное-травма психологическая.Правильно за это наказывать,другим неповадно будет,хотя что с пьяного возмёшь,он и мать родную может обидеть,не то что собаку.
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гость
сегодня, 15:34
неужели хоть кого то привлекут!))) И опять только самого никудышнего, который уже все мозг пропил! А вот, которые ради равлекухи убивают - никогда не привлекут! Там другие "особи"
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Нервная мать
сегодня, 15:20
От мужчины там ничего нет. К нему это понятие не применимо. Старый, недалекий, нечеловечный, пьющий "топтун земли". И ведь рождаются же на земле- матушке. И носит их она. Но доброго все равно больше. На одно такого найдется 10 настоящих мужчин, любящих живое на планете.
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zzloyzz
сегодня, 15:16
Пора опробовать современную норму закона. Хота, по моему, срок маловат.
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