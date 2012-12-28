55-летний липчанин повесил собаку

Теперь его ждёт суд.

Направлено в суд уголовное дело по обвинению 55-летнего жителя Липецкого округа в убийстве собаки.По версии следствия, 1 августа в деревне Красное пьяный мужчина во дворе своего дома поймал бездомную немецкую овчарку и повесил её на дереве. Животное погибло.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы.