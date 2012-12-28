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вчера, 20:32
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Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики

Прежний председатель управления Светлана Карелина недавно ушла в декретный отпуск.

Председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Ксения Казакова займёт пост начальника управления молодёжной политики Липецкой области, сообщила сегодня вечером пресс-служба правительства региона. В этой должности должности Ксения Казакова будет курировать работу с молодежью, выполнение федеральных проектов в сфере молодежной политики, реализацию молодежных инициатив, мотивационных проектов и программ для волонтёров. 

Ксения Казакова родилась в 1985 году в Воркуте. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Работала на федеральном ТВ, в Центре сборных команд России, возглавляла городской детско-юношеский центр «Спортивный». В 2019 году организовала Липецкое спортивное сообщество, одна из организаторов «Липецкого полумарафона», «Липецкого триатлона», «Ночного партизанского забега», проекта «Спортивное волонтерство» В должности председателя департамента по физической культуре и спорту Липецка Ксения Казакова работала с 2023 года.

Ранее стало известно, что прежний начальник управления молодежной политики Светлана Карелина ушла в декретный отпуск. Ее обязанности исполняла Юлия Меркулова. 

По данным GOROD48, кресло председателя департамента спорта займет заместительница Ксении Казаковой Елена Стародубцева.

кадры
администрация Липецка
правительство области
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
вчера, 23:59
Сбер, сбер, сбер........
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q
вчера, 23:52
Кому-нибудь это интересно? По-моему, пофиг, кого ни посади.
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Шишкин лес
вчера, 23:38
Верните,Санталова, Галушкина,Кирыча наконец
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гость
вчера, 22:43
Даёшь молодёжь в ЖКХ! Вот там нужна Ваша работа, весь Липецк спасибо скажет.
Ответить
Так это
вчера, 22:07
Сплошная мышиная возня - красивые картинки,отчеты и презентации,а по факту,толку от таких организаций нет.
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Партработник
вчера, 22:01
Результаты молодежной политики можно наблюдать по вечерам около питейных заведений.
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Супер
вчера, 21:46
Сколько дел переделано...
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Липчанин
вчера, 21:27
За триатлон отдельное спасибо от липчан). На 3 дня движение перекрывают для 3 х калек
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Валера
вчера, 21:43
я хоть и не участвую, но про трех калек ты погорячился, скорее тебя калеку не хотят слышать, оно и правильно
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Нервная мать
вчера, 21:16
У нас есть молодежная политика? Что это такое, где она? Молодежь и не в курсе! Вон человек из Сселок все время пишет, что молодежь пьют и курят! Так нечем больше им заниматься. О какой- то молодежной политике они и не слышали. А может бы заинтересовались. Как туда попасть?
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+
вчера, 21:09
Это управление вообще не нужно. Никакой смысловой нагрузки и реальной работы!
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