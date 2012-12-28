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Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Общество
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вчера, 20:32
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Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Прежний председатель управления Светлана Карелина недавно ушла в декретный отпуск.
Ксения Казакова родилась в 1985 году в Воркуте. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Работала на федеральном ТВ, в Центре сборных команд России, возглавляла городской детско-юношеский центр «Спортивный». В 2019 году организовала Липецкое спортивное сообщество, одна из организаторов «Липецкого полумарафона», «Липецкого триатлона», «Ночного партизанского забега», проекта «Спортивное волонтерство» В должности председателя департамента по физической культуре и спорту Липецка Ксения Казакова работала с 2023 года.
Ранее стало известно, что прежний начальник управления молодежной политики Светлана Карелина ушла в декретный отпуск. Ее обязанности исполняла Юлия Меркулова.
По данным GOROD48, кресло председателя департамента спорта займет заместительница Ксении Казаковой Елена Стародубцева.
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