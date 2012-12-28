Из исправительного центра на Механизаторов в Липецке сбежали двое осужденных

Их уже задержали и арестовали.

Курчатовский городской суд Курской области заключил под стражу семейную пару осужденных после их побега из исправительного учреждения в Липецке.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, пара сбежала 19 октября из ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Липецкой области. Исправительный центр №1 расположен в Липецке на улице Механизаторов, 19а.По данным объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, осужденные Михаил и Кристина Гладких познакомились в исправительном центре города Курчатова, поженились. Потом они были переведены в исправительное учреждение Липецка, откуда и сбежали.«В исправительном учреждении Липецка им было предоставлено право выхода за территорию для приобретения продуктов питания. В один из дней октября текущего года в установленное время семья Гладких к месту отбывания наказания не вернулась. Кристину и Михаила задержали в Курчатове и доставили в суд. Представитель уголовно-исполнительной инспекции обратился с представлением в суд о заключении мужа и жену Гладких под стражу. Суд избрал каждому из них меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, до рассмотрения представлений о замене им наказания более строгим видом наказания», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.Постановления об аресте в законную силу ещё не вступили.