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вчера, 14:49
25

Из исправительного центра на Механизаторов в Липецке сбежали двое осужденных

Их уже задержали и арестовали.

Курчатовский городской суд Курской области заключил под стражу семейную пару осужденных после их побега из исправительного учреждения в Липецке.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, пара сбежала 19 октября из ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Липецкой области. Исправительный центр №1 расположен в Липецке на улице Механизаторов, 19а.

По данным объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, осужденные Михаил и Кристина Гладких познакомились в исправительном центре города Курчатова, поженились. Потом они были переведены в исправительное учреждение Липецка, откуда и сбежали.

«В исправительном учреждении Липецка им было предоставлено право выхода за территорию для приобретения продуктов питания. В один из дней октября текущего года в установленное время семья Гладких к месту отбывания наказания не вернулась. Кристину и Михаила задержали в Курчатове и доставили в суд. Представитель уголовно-исполнительной инспекции обратился с представлением в суд о заключении мужа и жену Гладких под стражу. Суд избрал каждому из них меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, до рассмотрения представлений о замене им наказания более строгим видом наказания», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Постановления об аресте в законную силу ещё не вступили.
УФСИН
побег
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Комментарии (25)

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НЛМК
вчера, 22:49
А эту гамадрилу под номером 6 нашли, из ИК2 что то все затихло???
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Слишком много
вчера, 20:36
У нас отбывают наказание осужденных из других областей (по закону должны отбывать в своей области). Безусловный лидер по этому показателю москвичи, что особенно вызывает негодование. Т. К. темпы строительства жилья там просто бешеные, а вот с тюрьмами как то не задалось. Хорошо устроились.
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Василий
вчера, 21:04
Интересно где такой закон написан?
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Ст. 73 УИК рф
вчера, 21:32
Интересно где такой закон написан? В соответствии со статьей 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) осужденные к лишению свободы, как правило, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.
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Не знающим
вчера, 23:22
В соответствии со статьей 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) осужденные к лишению свободы, как правило, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. "Как правило" - не есть утверждение!!! Распределением осуждённых не Ваша забота, этим занимаются более компетентные органы.
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Василий
вчера, 21:01
Интересно где такой закон написан?
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МАЛИНА ШИП
вчера, 19:46
Все бегут из Липецка. Даже тюремщики.
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Сарказм
вчера, 21:21
Ага, из Саранска же никто не убегает...
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Ох
вчера, 19:54
Точно точно
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Житель
вчера, 17:39
3 раз за пару месяцев , что у них там происходит?
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Р
вчера, 16:27
Видимо совсем с сотрудниками туго во фсин.
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Старый
вчера, 16:17
А что сейчас мужу и жене сидеть вместе можно, у них там наверное семейные камеры и свободное посещение??? Во жизнь настала.
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Лиза
вчера, 16:15
С каких это пор осуждённых из липецких тюрем выпускают просто так погулять в город?!
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Ветеран
вчера, 16:19
За примерное поведение.
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Василий
вчера, 21:03
За примерное поведение. Которых перевели на принудительный труд
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Буквоед
вчера, 16:05
Все бегут!
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Катерина
вчера, 17:50
И трудовые ресурсы бегут!!!!
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Виктор
вчера, 16:03
А почему молчали 11 дней ?
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Надя
вчера, 16:02
Позор УФСИН Липецкой области
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