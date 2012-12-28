Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Происшествия
5207
сегодня, 14:40
15
«Полицейские сказали, что он побритый уже, в спортивном костюме»
Село Бутырки, где якобы видели Тургуна Абдуллаева, последнего не пойманного беглеца из липецкой ИК-2, прочесали сотрудники МВД и Росгвардии и даже облетели на вертолете.
Сегодня GOROD48 побывал в Бутырках.
Раиса, пожилая женщина на велосипеде, которую мы встретили у первого из трех сельских магазинов, сказала, что вчера на улице, где она живет, была паника:
— Соседи говорили, что пятерых зэков поймали, а один остался. И будто бы он тут, в Бутырках где-то прячется. Страшно!
Два продавца из этого магазина разделились во мнениях. Одна считает, что все это слухи, вторая, что такие разговоры могут иметь под собой почву. «Полицейские приклеили на стену ориентировку, сказала, что им поступил сигнал о том, что этот узбек может прятаться в нашем селе».
Глава администрации Бутырок Марина Горбунова рассказала, что вчера в село приехали два автобуса с силовиками. Они обратили особое внимание на длинную улицу Ворошилова, которая идет к пруду и к лесу. «Там много старых домов, много заброшенных. Вертолет летал низко над селом. Люди говорят, что уже по темноте полицейский «ПАЗик» проезжал по Ворошилова».
Марина Горбунова прочитала в «Одноклассниках», что беглец может скрываться в лесу или на заброшенных дачах, которых много между Бутырками, Плеханово, Сселками и Желтыми Песками. Сказала, что читала о том, что двоих сбежавших заключенных поймали в Петровском районе Тамбовской области.
— Этот район от нас недалеко, мы с этим районом по полям и по лесу граничим. Мы кого смогли, тех предупредили, чтобы были осторожными. Чтобы за детьми следили.
Молоденькая сотрудница администрации Бутырок сказала, что вчера в сельском чате прочитала запись Татьяны, живущей в поселке Субурбия, который является частью села, о том, что где-то у них в Бутырках прячется беглец из колонии. «И все, больше никакой информации».
На улице Ворошилова, где полно брошенных домов, может спрятаться целый отряд, не то что один зэк. Еще одна бабулька с велосипедом, которую мы встретили на дороге, говорит, что вчера с ней разговаривали какие-то люди в камуфляже, спрашивали, не видела ли она какого-то подозрительного человека?
в первую очередь силовики обошли все сельские заброшки
— Я никого такого не видела. И мне теперь очень страшно, ведь я одна живу. Курочек своих я закрывала поздно вечером, когда уже было темно. А вчера закрыла еще засветло, чтобы ночью из дома не выходить. И собачку из дома выпустила, чтобы та по двору бегала. А сегодня утром парень в камуфляже ко мне стучал в окно, интересовался, не видела ли я кого подозрительного?
— Это же надо, как долго они копали в тюрьме, а не смогли заметить! Это просто халатность какая-то, — говорит через паузу пригорюнившаяся пенсионерка.
Трех молодых мужчин в камуфляже и с рюкзаками мы встретили у второго сельского магазина. Возможно, это волонтеры. Выглядели они очень важными. На вопросы эти парни отвечать категорически отказались, не сказали также, кто они. Но явно дали понять, что явно ищут беглеца:
— Все вопросы к нашему начальству!
Продавщица продуктового магазина Галина рассказывает, что вчера залезла в Интернет. Прочитала, что кого-то из сбежавших из колонии поймали в Тамбовской области, кого-то — в Задонском районе.
— Конечно, страшновато. Я-то тут одна работаю. А него же и заточка есть, наверное. Подойдет, приставит к горлу. Я-то, конечно, все сразу отдам.
У третьего магазина с названием «Полянка» в поселке Субурбия мы увидели «Ниссан» с казахскими номерами. Оказалось, что владельцы магазина раньше жили в этой стране. Мы шутим, что, может, беглец специально их искал, чтобы ему показали дорогу в Казахстан, как об этом пишут в соцсетях.
—- Да не было здесь никакого беглеца! Какой-то чудик выдумал, что он к нам в магазин заходил! Была у нас тут группа быстрого реагирования. Нам сказали, что им кто-то позвонил, дал наводку. Поэтому они тут вчера все три магазина в нашем селе объехали, — говорит глава семьи.
Его жена добавляет, что она и ее соседи сейчас живут в страхе. «Все по домам сидят. С детьми. У меня от этого жуткий дискомфорт. Мы отродясь двери не закрывали в доме. А сейчас позакрывали».
— Может, он тут у каких-то узбеков захоронился? Тут же много домов строится. Есть и гастарбайтеры. И тут много недостроев, есть где спрятаться, — сказал мужчина.
И добавил, что полицейские предупредили, что внешность Тургуна Абдуллаева уже не соответствует ориентировке. На ней он с бородой и в арестантской робе, а сейчас — побритый и в спортивном костюме.
Как только мы выехали из Бутырок, мимо нас по трассе к Плеханово промчались четыре новых, как с картинки, полицейских автомобиля. По данным GOROD48, они могли ехать в сторону Большого Самовца в Грязинском районе.
P.S. С момента побега шести заключенных из ИК-2 прошла ровно неделя. Вчера в России отмечали День работников СИЗО и тюрем. Так что поймать последнего беглеца к своему профессиональному празднику у сотрудников ФСИН не вышло.
Шестеро заключенных, пятеро из которых граждане Узбекистана, а один — Таджикистана, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября, через подкоп из заброшенного цеха в промзоне колонии. Известно, что 40-метровый тоннель они начали рыть в июне. После побега зэки разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, намереваясь через Казахстан попасть на родину — в Узбекистан, двое — решили спрятаться в Подмосковье. Троих в итоге задержали в селе Петровском Тамбовской области, двоих — в селе Улусарка Задонского района, где один из беглецов был ранен при сопротивлении.
Тургун Абдуллаев был как раз в группе, направившейся в Тамбовскую область и сумел выскользнуть из сетей силовиков в Петровском.
0
0
15
2
8
Комментарии (15)