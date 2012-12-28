Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
«Полицейские сказали, что он побритый уже, в спортивном костюме»
Происшествия
Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал
Общество
Из ТРЦ «Европа» на Советской вывели посетителей
Происшествия
Липецкий оздоровительный центр обманул 55 пациентов более чем на 8 миллионов рублей
Происшествия
Липчанин разоблачил очередную схему с выманиванием мошенником кода Госуслуг
Общество
Призывника оштрафовали на 20 000 рублей за неявку в военкомат, а он лежал в больнице
Общество
Легализация майнинга, деанон блогеров и новые правила для мигрантов — законы ноября
Общество
Снег в Липецке ожидается в ночь на 4 ноября
Общество
Читать все
Липчанин разоблачил очередную схему с выманиванием мошенником кода Госуслуг
Общество
55-летний липчанин повесил собаку
Происшествия
«Полицейские сказали, что он побритый уже, в спортивном костюме»
Происшествия
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Общество
Пара из Киргизии попалась со 120 граммами героиновой смеси
Происшествия
Из ТРЦ «Европа» на Советской вывели посетителей
Происшествия
Думали инсульт — оказался ковид
Здоровье
В Липецкой области заметно похолодает
Погода в Липецке
К 90-летию НЛМК наградят более 3000 сотрудников комбината
НЛМК Live
Фиктивная продажа «Мазды» не спасла от её конфискации за пьяную езду
Происшествия
Читать все
Происшествия
5207
сегодня, 14:40
15

«Полицейские сказали, что он побритый уже, в спортивном костюме»

Село Бутырки, где якобы видели Тургуна Абдуллаева, последнего не пойманного беглеца из липецкой ИК-2, прочесали сотрудники МВД и Росгвардии и даже облетели на вертолете.

Вчера в селах Липецкого и Грязинского района на остановках, магазинах и заборах появились ориентировки на последнего беглеца из липецкой ИК-2 28-летнего Тургуна Абдуллаева, осужденного в прошлом году к 12 годам лишения свободы за изнасилование в Воронежской области. И вчера же в соцсетях появилась информация о том, что его видели в магазине в Бутырках, что будто бы он просил показать ему дорогу в Казахстан.

IMG_2853.jpg

Сегодня GOROD48 побывал в Бутырках.

Раиса, пожилая женщина на велосипеде, которую мы встретили у первого из трех сельских магазинов, сказала, что вчера на улице, где она живет, была паника:

— Соседи говорили, что пятерых зэков поймали, а один остался. И будто бы он тут, в Бутырках где-то прячется. Страшно!

IMG_2819.jpg

Два продавца из этого магазина разделились во мнениях. Одна считает, что все это слухи, вторая, что такие разговоры могут иметь под собой почву. «Полицейские приклеили на стену ориентировку, сказала, что им поступил сигнал о том, что этот узбек может прятаться в нашем селе».

IMG_2822.jpg

Глава администрации Бутырок Марина Горбунова рассказала, что вчера в село приехали два автобуса с силовиками. Они обратили особое внимание на длинную улицу Ворошилова, которая идет к пруду и к лесу. «Там много старых домов, много заброшенных. Вертолет летал низко над селом. Люди говорят, что уже по темноте полицейский «ПАЗик» проезжал по Ворошилова».

Марина Горбунова прочитала в «Одноклассниках», что беглец может скрываться в лесу или на заброшенных дачах, которых много между Бутырками, Плеханово, Сселками и Желтыми Песками. Сказала, что читала о том, что двоих сбежавших заключенных поймали в Петровском районе Тамбовской области.

IMG_2831.jpg

— Этот район от нас недалеко, мы с этим районом по полям и по лесу граничим. Мы кого смогли, тех предупредили, чтобы были осторожными. Чтобы за детьми следили.

Молоденькая сотрудница администрации Бутырок сказала, что вчера в сельском чате прочитала запись Татьяны, живущей в поселке Субурбия, который является частью села, о том, что где-то у них в Бутырках прячется беглец из колонии. «И все, больше никакой информации».

На улице Ворошилова, где полно брошенных домов, может спрятаться целый отряд, не то что один зэк. Еще одна бабулька с велосипедом, которую мы встретили на дороге, говорит, что вчера с ней разговаривали какие-то люди в камуфляже, спрашивали, не видела ли она какого-то подозрительного человека?

IMG_2912.jpg

IMG_2970.jpg

IMG_2937.jpg

IMG_2925.jpg

IMG_2943.jpg

в первую очередь силовики обошли все сельские заброшки
  
— Я никого такого не видела. И мне теперь очень страшно, ведь я одна живу. Курочек своих я закрывала поздно вечером, когда уже было темно. А вчера закрыла еще засветло, чтобы ночью из дома не выходить. И собачку из дома выпустила, чтобы та по двору бегала. А сегодня утром парень в камуфляже ко мне стучал в окно, интересовался, не видела ли я кого подозрительного?

— Это же надо, как долго они копали в тюрьме, а не смогли заметить! Это просто халатность какая-то, — говорит через паузу пригорюнившаяся пенсионерка.

Трех молодых мужчин в камуфляже и с рюкзаками мы встретили у второго сельского магазина. Возможно, это волонтеры. Выглядели они очень важными. На вопросы эти парни отвечать категорически отказались, не сказали также, кто они. Но явно дали понять, что явно ищут беглеца:

— Все вопросы к нашему начальству!

IMG_2858.jpg

Продавщица продуктового магазина Галина рассказывает, что вчера залезла в Интернет. Прочитала, что кого-то из сбежавших из колонии поймали в Тамбовской области, кого-то — в Задонском районе.

— Конечно, страшновато. Я-то тут одна работаю. А него же и заточка есть, наверное. Подойдет, приставит к горлу. Я-то, конечно, все сразу отдам.

IMG_2840.jpg

У третьего магазина с названием «Полянка» в поселке Субурбия мы увидели «Ниссан» с казахскими номерами. Оказалось, что владельцы магазина раньше жили в этой стране. Мы шутим, что, может, беглец специально их искал, чтобы ему показали дорогу в Казахстан, как об этом пишут в соцсетях.

—- Да не было здесь никакого беглеца! Какой-то чудик выдумал, что он к нам в магазин заходил! Была у нас тут группа быстрого реагирования. Нам сказали, что им кто-то позвонил, дал наводку. Поэтому они тут вчера все три магазина в нашем селе объехали, — говорит глава семьи.

Его жена добавляет, что она и ее соседи сейчас живут в страхе. «Все по домам сидят. С детьми. У меня от этого жуткий дискомфорт. Мы отродясь двери не закрывали в доме. А сейчас позакрывали».

— Может, он тут у каких-то узбеков захоронился? Тут же много домов строится. Есть и гастарбайтеры. И тут много недостроев, есть где спрятаться, — сказал мужчина.

И добавил, что полицейские предупредили, что внешность Тургуна Абдуллаева уже не соответствует ориентировке. На ней он с бородой и в арестантской робе, а сейчас — побритый и в спортивном костюме.

IMG_2991.jpg

Как только мы выехали из Бутырок, мимо нас по трассе к Плеханово промчались четыре новых, как с картинки, полицейских автомобиля. По данным GOROD48, они могли ехать в сторону Большого Самовца в Грязинском районе.

IMG_3007.jpg

IMG_2996.jpg

IMG_3005.jpg

P.S. С момента побега шести заключенных из ИК-2 прошла ровно неделя. Вчера в России отмечали День работников СИЗО и тюрем. Так что поймать последнего беглеца к своему профессиональному празднику у сотрудников ФСИН не вышло.

Шестеро заключенных, пятеро из которых граждане Узбекистана, а один — Таджикистана, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября, через подкоп из заброшенного цеха в промзоне колонии. Известно, что 40-метровый тоннель они начали рыть в июне. После побега зэки разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, намереваясь через Казахстан попасть на родину — в Узбекистан, двое — решили спрятаться в Подмосковье. Троих в итоге задержали в селе Петровском Тамбовской области, двоих — в селе Улусарка Задонского района, где один из беглецов был ранен при сопротивлении.

Тургун Абдуллаев был как раз в группе, направившейся в Тамбовскую область и сумел выскользнуть из сетей силовиков в Петровском.
побег из ИК-2
0
0
15
2
8

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Такса глубоководная.
12 минут назад
Игра ради одного игрока.
Ответить
Надо же
14 минут назад
Костюм одел, значит, помогает кто-то, переодел. Диаспору нужно проверить. Отсиживается. Всё равно поймают. Раньше сядешь - раньше выйдешь. На подвиги ж потянет и срок пожизненный намотаешь себе. Давай уже обратно, пока не поздно.
Ответить
Да
27 минут назад
Мужик, сдавайся уже. Всё равно поймают и срок добавят. А так, может, и срок скостят немного. Сдавайся, пока ничего нового не натворил.
Ответить
Выхожу
11 минут назад
Ок, уговорил !
Ответить
Проверьте
сегодня, 16:18
Вдоушек,может он женился.
Ответить
Липецкие басни
сегодня, 16:14
Да ладно, чего панику поднимать, скоро зима, жрать захочет, сам в ИК2 прибежит и назад проситься будет! Потому что там макароны дают!
Ответить
11
сегодня, 16:14
Охотник из Липецкой области увидел на границе региона с Тамбовской областью последнего из сбежавших заключенных из исправительной колонии ИК-2, сообщает "МК в Тамбове". Охотник начал преследовать беглеца, а прибывшие на место полицейские пришли к выводу, что мужчина – действительно заключенный, скрывшийся в лесу.
Ответить
Владимир Владимирович
сегодня, 16:10
Вы все знаете, где я раньше работал, и вот на днях подумал и решил. Что у этого шестого был план побега после того, как они выберутся с зоны. А остальные пятеро, которых сразу поймали, ему были необходимы как рабочая сила для копания тоннеля. Шестого уже не поймают никогда, скорее всего, он сразу переоделся в гражданскую форму одежды, изменил внешность, а может, даже имеет уже документы прикрытия, которые ему сделали его дружки с воли.
Ответить
Анжела Олеговна
сегодня, 16:04
По IP-адресу его бы давно нашли, странные эти надзиратели, небось только в карты играют и не знают новых и технологий
Ответить
Роберт Пиктон
сегодня, 15:24
Как поимают — ко мне в огород. перекопать
Ответить
дедуктивный метод
сегодня, 15:18
Если он в спортивном костюме - значит спортсмен. Если спортсмен - значит надо его искать либо на стадионе Металлург, или на Лысом острове. В любом случае надо всех лысых спортсменов арестовать и не лысых тоже - может кто признается
Ответить
бабуктивный метод
сегодня, 15:47
столько дней спортсмен может выжить только на протеине, надо весь протеин в городе утилизировать и оставить на площади ленина одну открытую банку - он сам вылезет к ней.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru