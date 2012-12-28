«Полицейские сказали, что он побритый уже, в спортивном костюме»

Село Бутырки, где якобы видели Тургуна Абдуллаева, последнего не пойманного беглеца из липецкой ИК-2, прочесали сотрудники МВД и Росгвардии и даже облетели на вертолете.