Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области предъявлено обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК) начальнику центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. По данным следствия, халатность офицера привела к побегу шестерых заключенных из ИК-2 .



