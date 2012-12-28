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2797
сегодня, 13:12
15

Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области предъявлено обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК) начальнику центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. По данным следствия, халатность офицера привела к побегу шестерых заключенных из ИК-2.  

«По данным следствия, обвиняемый, будучи обязанным контролировать деятельность структурного подразделения и подчинённых ему сотрудников, обеспечивающих выполнение требований внутреннего распорядка на режимном объекте и соблюдение осужденными пропускного режима, халатно отнесся к исполнению должностных обязанностей, что привело к систематическому оставлению заключенными своих рабочих мест и свободному перемещению их по территории промышленной зоны колонии», — говорится в сообщении СК.

Судя по материалам следствия, тоннели через которые заключенные сбежали из колонии, готовились с начала июня. Они самовольно покидали рабочие места в производственной зоне и, группируясь по двое или трое, ходили на территорию заброшенного цеха, доступ к которому был свободным. При осмотре цеха криминалисты СКР обнаружили лаз и тоннель протяженностью почти 40 метров.

«В рамках расследования уголовного дела уже допрошены более 40 свидетелей, среди которых руководители и сотрудники исправительного учреждения, а также проживавшие в одном расположении и тесно общавшиеся с совершившими побег заключенные. Изучаются изъятые служебная документация и записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории колонии и по ее периметру», — добавили в СКР.

Известно также, что следствие инициировало отстранение обвиняемого от должности на время предварительного следствия.

Напомним, что задержаны пока пятеро из шести беглецов: трое в Тамбовской области и двое в Задонском районе. В розыске находится 28-летний Тургун Абдуллаев, осужденный на 12 лет за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 
побег из ИК-2
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Комментарии (15)

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Сначала новые
Начальника
10 минут назад
колонии нужно наградить за то что сутки не искали а ждали когда подальше убегут осужденные
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Не зря
13 минут назад
Нет слов.
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Гомерический хохот
14 минут назад
Про землю уже спрашивали?)))))))))
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Правовед
23 минуты назад
Осудят начальника за халатность!
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однако
28 минут назад
ГОРЕ ОТ УМА.НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ ПОЧТИ ЗА ДВА ВЕКА.
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Липчанка
29 минут назад
А куда ж землю вывозили, никто не видел
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526
32 минуты назад
А где земля , ни кто ни заметил КАМАЗ земли с июня месяца??? Опер отдел совместно с ЗНК по БиОР помогали...
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Старый
56 минут назад
Похоже на санаторий, а не на тюрьму
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Мукисет Кустракитов
59 минут назад
Начальник в колонии с июня ни разу не был? Он не знает что делают и чем занимаются его подчиненные? Всё как обычно, "стрелочник" виноват.
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Мукисет Кустракитов
сегодня, 15:06
Начальник в колонии с июня ни разу не был? Он не знает что делают и чем занимаются его подчиненные? Всё как обычно, "стрелочник" виноват.
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