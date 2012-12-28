Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
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Происшествия
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сегодня, 13:12
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Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области предъявлено обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК) начальнику центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. По данным следствия, халатность офицера привела
к побегу шестерых заключенных из ИК-2.
Судя по материалам следствия, тоннели через которые заключенные сбежали из колонии, готовились с начала июня. Они самовольно покидали рабочие места в производственной зоне и, группируясь по двое или трое, ходили на территорию заброшенного цеха, доступ к которому был свободным. При осмотре цеха криминалисты СКР обнаружили лаз и тоннель протяженностью почти 40 метров.
«В рамках расследования уголовного дела уже допрошены более 40 свидетелей, среди которых руководители и сотрудники исправительного учреждения, а также проживавшие в одном расположении и тесно общавшиеся с совершившими побег заключенные. Изучаются изъятые служебная документация и записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории колонии и по ее периметру», — добавили в СКР.
Известно также, что следствие инициировало отстранение обвиняемого от должности на время предварительного следствия.
Напомним, что задержаны пока пятеро из шести беглецов: трое в Тамбовской области и двое в Задонском районе. В розыске находится 28-летний Тургун Абдуллаев, осужденный на 12 лет за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
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