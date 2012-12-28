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Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Общество
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сегодня, 15:48
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Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Берега и сама река захламлены.
«Прокуратура обратилась в суд иском о возложении на городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязанности ликвидировать несанкционированные места размещения отходов. Советский районный суд его удовлетворил. Департамент подал апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой Липецким областным судом постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Фото - vk.com/lipprok
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