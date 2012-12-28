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Общество
452
сегодня, 15:48
8

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки

Берега и сама река захламлены.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила на берегах реки Липовки в районе Каменного лога и улицы Вермишева остатки деревьев и кустарников, автомобильные шины, битый кирпич, помятые алюминиевые банки и другого мусора. Захламлена была и сама река. 

«Прокуратура обратилась в суд иском о возложении на городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязанности ликвидировать несанкционированные места размещения отходов. Советский районный суд его удовлетворил. Департамент подал апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой Липецким областным судом постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Фото - vk.com/lipprok 
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Комментарии (8)

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Как гость
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Колян
2 минуты назад
Нужно работникам этого департамента не платить получку, пусть в суд идут и судятся. Вообще охамели, ничего не делают. Даже не хотят решение суда исполнять.
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Липецкие басни
50 минут назад
Жуть какая, чтобы городские службы свою работу работали нужна прокуратура и суд! Днище пробили уже какое по счёту, а конца нет, всё хуже и хуже становится!
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вот
51 минуту назад
куда надо деньги вкладывать, а не в бывший Зелёный остров, который можно было бы просто озеленить
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Гостья1
сегодня, 16:23
Где в данной местности места для культурного дыха горожан??? - их нет !!Мутные воды речушки среди неухоженные берегов в глухом овраге с оползающими склонами,в центре города.Вот где надо наводить порядок! Туда и придут с банками пива выпивохи-надзора нет.....место тихое.
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Александр Н.
сегодня, 16:15
Народ местный стаскивает мусор и от этого трудно отучить, если только начнут сильно штрафовать.
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Гостья1
сегодня, 16:12
Молочного цвета вода...и берега ,,кисельные,,- реалии природного ландшафта.
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гость
сегодня, 16:05
а разве это река?
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Ноунейм
сегодня, 16:00
Пусть местные жители наведут там порядок. Это ихний мусор.
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