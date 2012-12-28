Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки

Берега и сама река захламлены.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила на берегах реки Липовки в районе Каменного лога и улицы Вермишева остатки деревьев и кустарников, автомобильные шины, битый кирпич, помятые алюминиевые банки и другого мусора. Захламлена была и сама река.«Прокуратура обратилась в суд иском о возложении на городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязанности ликвидировать несанкционированные места размещения отходов. Советский районный суд его удовлетворил. Департамент подал апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой Липецким областным судом постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.